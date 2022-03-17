Çok yoğun kar yağışı başlıyor! Tarih ve saat verildi, donacağız! Günlerce sürecek, Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı...
Son dakika yoğun kar yağışı açıklaması! Meteoroloji saat ve tarih vererek kuvvetli kar yağışlarının yeniden başlayacağını duyurdu. Hava buz kesecek. İstanbul dahil çok sayıda ilde etkisini gösterecek yağışların salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Yarın için sarı ve turuncu alarm verildi, iller tek tek açıklandı. Meteoroloji son dakika açıklamasını yaptı. Yeni soğuk hava dalgası ile ilgili Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de önemli değerlendirmelerde bulundu. Cuma günü ve hafta sonu havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Hafta sonu cumartesi pazar hangi illerde kar var? İstanbul'a kar ne zaman geliyor? İşte MGM'nin ve Prof. Dr. Orhan Şen'in son dakika hava durumu tahminleri, yapılan uyarılar...
Kuvvetli kar yağışı yeniden başlıyor. Yarın İstanbul dahil etkili olacak yağışların günlerce süreceği tahmin ediliyor. İstanbul Havalimanı'ndan bazı uçuşlar iptal edilirken, Meteoroloji'den de peş peşe açıklamalar ve uyarılar geliyor. Yeniden alarma geçildi. Sarı ve turuncu kodlu uyarı verilen iller açıklandı. Yarın hava nasıl olacak? Hangi illerde kar bekleniyor? İşte son dakika hava durumu açıklamaları...
İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji, İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.03.2022 Cuma gününden itibaren İstanbul’da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.
Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
THY'DEN SEFER İPTALLERİ
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'ta planlanan 57 seferin iptal edildiğini duyurdu. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "18 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle MADKOM(Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferimiz iptal edilmiştir" denildi.
Söz konusu tarihte seferi iptal olan yolculardan uçuş saatine kadar, THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkeziyle ve bileti satın almış oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri belirtildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 18.03.2022 tarihinde 05.00 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 10 oranında, 19.03.2022 tarihi için tüm gün yüzde 20 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."
CUMA İÇİN SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER
Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bolu, Bursa, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Tunceli, Zonguldak, Bartın, Trabzon, Rize, Yalova, Karabük, Düzce
CUMA İÇİN TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER
Ağrı, Artvin, Bitlis, Hakkari, Muş, Rize, Trabzon, Van
VALİ YERLİKAYA İKİ GÜNE DİKKAT ÇEKTİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya beklenen kar yağışı ile ilgili uyarıda bulundu. Yerlikaya Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ‘18 Mart Cuma günü İstanbul’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.
Kar yağışlarının cumartesi günü etkisini artırarak devam etmesi öngörülüyor. Dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım.’ ifadelerini kullandı.
PROF. DR. ŞEN'DEN KAR AÇIKLAMASI!
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu akşamdan itibaren soğuk ve yağışlı hava kuzey bölgeleri etkilemeye başlayacak. İstanbul'da cuma günü önce karla karışık yağmur, akşama doğru kar yağışlı. Cumartesi daha yoğun olmak üzere pazar gününe kadar devam. Gecen haftaki kar dan daha az. Sıcaklık 2-3 derece daha yüksek" mesajını paylaştı.
HAVA DURUMU RADARI
EGE İÇİN DE UYARI GELDİ
Ege Denizi’nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Ege Denizinde rüzgarın, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda muhtemel aksamalar yaşanabilir” ifadeleri yer aldı.
METEOROLOJİ'NİN GÜN GÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
İstanbul'da beklenen kar yağışı yarın başlayacak, cumartesi günü etkisini artıracak.
Kar yağışı pazar günü de devam ettikten sonra pazartesi havanın biraz ısınmasıyla karla karışık yağmura dönecek.
Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da en yoğun kar yağışı cumartesi günü görülecek.
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