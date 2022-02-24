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GündemÇok yoğun kar yağışı başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı, özellikle uyardı! Saat verildi, kuvvetli geliyor ve...
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Çok yoğun kar yağışı başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı, özellikle uyardı! Saat verildi, kuvvetli geliyor ve...

Kar yağışı tekrar başlıyor. Çok kuvvetli geliyor. Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Ve belli oldu. Kar ve yağışlar sona erdi derken yeniden etkisini göstermeye başladı. Sarı kodlu alarm verildi. Hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece azalacak. İller tek tek duyuruldu. MGM haritayı paylaştı. Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar uyarıları peş peşe geldi. Bugün çok sayıda ilde kar ve sağanak etkili olurken, yarın ve hafta sonu da devam edecek. Vatandaşlar yarın, cumartesi ve pazar günü havanın nasıl olacağını merak ediyor. Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar ve yağmur hangi illerde etkili oluyor? Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri...

• 24 Şubat 2022 - 13:06 • Son Güncelleme:
• 24 Şubat 2022 - 13:06 • Son Güncelleme:
1Çok yoğun kar yağışı başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı, özellikle uyardı Saat verildi, kuvvetli geliyor ve...

Son dakika yoğun kar yağışı açıklaması! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar ve sağanak uyarısı yapıldı, bugün etkisini sürdürmeye devam ediyor. Saat verildi. Hafta sonu hava nasıl olacak? Bugün ve yarın hava nasıl? MGM'nin son dakika hava durumu tahminleri...

2Çok yoğun kar yağışı başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı, özellikle uyardı Saat verildi, kuvvetli geliyor ve...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, (Ordu hariç) Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Artvin, Ardahan, Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3Çok yoğun kar yağışı başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı, özellikle uyardı Saat verildi, kuvvetli geliyor ve...

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Akdeniz’in yüksekleri (Batı ve Orta Toroslar kesimi), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Ardahan, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Ankara, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Doğu Akdeniz, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Muğla, Karaman, Düzce, Zonguldak ve Gaziantep çevreleri ile Antalya ve Bursa'nın doğu, Niğde ve Kayseri’nin güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

4Çok yoğun kar yağışı başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı, özellikle uyardı Saat verildi, kuvvetli geliyor ve...

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

5Çok yoğun kar yağışı başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı, özellikle uyardı Saat verildi, kuvvetli geliyor ve...

Hava sıcaklığı batı ve kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

6KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, 600m üzeri rakımlı yerlerde kar yağışına bağlı buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

7Çok yoğun kar yağışı başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı, özellikle uyardı Saat verildi, kuvvetli geliyor ve...

Yağışların; Doğu Akdeniz, Karaman ve Gaziantep çevreleri, Antalya’nın doğusu, Konya’nın güney kesimleri, Niğde ve Kayseri’nin güney ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli(21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Yağışların, 1500m rakımlı yerlerde kar şeklinde başlaması zamanla 1000m üzeri rakımlı alanlarda yerde kar örtüsü oluşması beklenmektedir. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği sel, su baskını, kıyı kesimlerde; yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım ve dolu yağışı, yüksek kesimlerde; buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

8KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

9SARI KODLU UYARI

SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, Adana, Bursa, Hatay, Kocaeli, Zonguldak, Yalova, Düzce, Antalya, Bilecik, Mersin, K.Maraş, Sakarya, Osmaniye için sarı kodlu uyarı verdi.

10ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

11YARIN HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI VAR

YARIN HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI VAR?

Cuma, Afyonkarahisar, Bolu, Kastamonu, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Van, Bitlis ve Hakkari'de kar yağışı başlayacak.

12HAFTA SONU HAVA NASIL

HAFTA SONU HAVA NASIL?

Cumartesi için yapılan tahminlere göre Kastamonu, Sivas, Kayseri, Niğde, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Ağrı, Ardahan, Kars'ta kar yağışı etkili olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağışlar bitiyor, güneşli bir hava hakim olacak.

13PAZAR HAVA NASIL

PAZAR HAVA NASIL?

Pazar günü ise ülke genelinde güneşli hava hakim olacak. Yalnızca Trabzon, Rize ve Artvin'de yağış bekleniyor.

14BUGÜN HAVA NASIL MARMARA

BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

15EGE

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege'de gök gürültülü sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Uşak'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

DENİZLİ °C, 11°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 11°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 11°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

16AKDENİZ

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde (Batı ve Orta Toroslar mevkii) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 20°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

17İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevreleri ile Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Ankara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Karaman çevreleri ile Niğde ve Kayseri’nin güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

18Çok yoğun kar yağışı başlıyor Meteoroloji son dakika açıkladı, özellikle uyardı Saat verildi, kuvvetli geliyor ve...

KAYSERİ °C, 12°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

19BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

BOLU °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

20ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Ordu hariç) Orta Karadeniz ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 15°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

21DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

HAKKARİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

22GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batısı ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Gaziantep çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 17°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

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