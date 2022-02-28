Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji son dakika duyurdu! Özellikle tarih verildi, İstanbul, Ankara ve çok sayıda ilde...
Kar yağışı yeniden başlıyor. Çok kuvvetli geliyor. Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tarih belli oldu. Kar ve yağışlar sona erdi derken yeniden etkisini göstermeye başlıyor. Hava sıcaklıkları azalacak. Kar ve yağışlı olacak iller tek tek duyuruldu. MGM haritayı paylaştı. Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar uyarıları peş peşe geldi. Bugün onlarca ilde kar ve sağanak etkili olurken, önümüzdeki günlerde de devam edecek. İstanbul'a kar gelecek mi? CNN TÜRK Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’de uyarılarda bulundu, tarih vererek 'Kar geliyor' açıklamasını yaptı. Vatandaşlar havanın yeni haftada nasıl olacağını merak ediyor. Kar ve yağmur hangi illerde etkili olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri...
Son dakika kar yağışı uyarısı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar ve sağanak açıklaması yapıldı. Özellikle o tarihe dikkat çekildi. Çok kuvvetli kar yağışı geliyor. Yurt genelinde kar ve yağışların etkisini göstereceği iller de belli oldu. İstanbul'da kar başlıyor mu? CNN TÜRK Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’de uyarılarda bulundu. MGM'nin son dakika hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri ile zamanla Ankara, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.
Sıcaklıkların Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Trakya ile zamanla batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri ile zamanla Ankara, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
KAR GELİYOR!
CNN TÜRK Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen dün sosyal medya hesabından, “Bugün akşam saatlerinde Marmara'nın batısı (İstanbul dahil) ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak da kuvvetli yağmur var. 1 Mart’tan itibaren Türkiye de havalar soğuyor. Hafta boyunca Anadolu da Kar yağışı görülecek. İstanbul’da çarşamba günü yüksekler karla karışık yağmur görünüyor” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.
SALI GÜNÜ HANGİ İLLERDE KAR VAR?
1 Mart Salı günü Kırklareli, Tekirdağ, Bolu, Bilecik, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Nevşehir, Yozgat, Kayseri, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan illerinde kar bekleniyor. Çok sayıda ilde ise sağanak bekleniyor.
ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ İLLERDE KAR VAR?
2 Mart Çarşamba günü Bursa, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Bolu, Ankara, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Kayseri, Niğde, Konya, Sivas, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı illerinde kar etkili olacak. Çok sayıda ilde ise sağanak bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa ve Bilecik'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı
İSTANBUL °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KOCAELİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TEKİRDAĞ °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batıkesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, Eskişehir çevreleri ile akşam saatlerinde Ankara çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
KAYSERİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
KONYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
DÜZCE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Giresun çevreleri ile gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Muş, Bingöl ve Bitlis çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, akşam saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
HAKKARİ °C, 8°CParçalı, zamanla çok bulutlu
MALATYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
VAN °C, 6°CParçalı, zamanla çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN °C, 14°CParçalı, zamanla çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı