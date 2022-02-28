Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji son dakika duyurdu! Özellikle tarih verildi, İstanbul, Ankara ve çok sayıda ilde...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batıkesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, Eskişehir çevreleri ile akşam saatlerinde Ankara çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ANKARA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı



KAYSERİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu



KONYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yağmurlu