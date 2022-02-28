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GündemÇok kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji son dakika duyurdu! Özellikle tarih verildi, İstanbul, Ankara ve çok sayıda ilde...
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Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji son dakika duyurdu! Özellikle tarih verildi, İstanbul, Ankara ve çok sayıda ilde...

Kar yağışı yeniden başlıyor. Çok kuvvetli geliyor. Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tarih belli oldu. Kar ve yağışlar sona erdi derken yeniden etkisini göstermeye başlıyor. Hava sıcaklıkları azalacak. Kar ve yağışlı olacak iller tek tek duyuruldu. MGM haritayı paylaştı. Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar uyarıları peş peşe geldi. Bugün onlarca ilde kar ve sağanak etkili olurken, önümüzdeki günlerde de devam edecek. İstanbul'a kar gelecek mi? CNN TÜRK Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’de uyarılarda bulundu, tarih vererek 'Kar geliyor' açıklamasını yaptı. Vatandaşlar havanın yeni haftada nasıl olacağını merak ediyor. Kar ve yağmur hangi illerde etkili olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri...

• 28 Şubat 2022 - 10:19 • Son Güncelleme:
• 28 Şubat 2022 - 10:19 • Son Güncelleme:
1Çok kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji son dakika duyurdu Özellikle tarih verildi, İstanbul, Ankara ve çok sayıda ilde...

Son dakika kar yağışı uyarısı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar ve sağanak açıklaması yapıldı. Özellikle o tarihe dikkat çekildi. Çok kuvvetli kar yağışı geliyor. Yurt genelinde kar ve yağışların etkisini göstereceği iller de belli oldu. İstanbul'da kar başlıyor mu? CNN TÜRK Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’de uyarılarda bulundu. MGM'nin son dakika hava durumu tahminleri...

2Çok kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji son dakika duyurdu Özellikle tarih verildi, İstanbul, Ankara ve çok sayıda ilde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3Çok kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji son dakika duyurdu Özellikle tarih verildi, İstanbul, Ankara ve çok sayıda ilde...

Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri ile zamanla Ankara, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

4Çok kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji son dakika duyurdu Özellikle tarih verildi, İstanbul, Ankara ve çok sayıda ilde...

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.

5Çok kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji son dakika duyurdu Özellikle tarih verildi, İstanbul, Ankara ve çok sayıda ilde...

Sıcaklıkların Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Trakya ile zamanla batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

6KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri ile zamanla Ankara, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7ÇIĞ TEHLİKESİ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

8KAR GELİYOR

KAR GELİYOR!

CNN TÜRK Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen dün sosyal medya hesabından, “Bugün akşam saatlerinde Marmara'nın batısı (İstanbul dahil) ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak da kuvvetli yağmur var. 1 Mart’tan itibaren Türkiye de havalar soğuyor. Hafta boyunca Anadolu da Kar yağışı görülecek. İstanbul’da çarşamba günü yüksekler karla karışık yağmur görünüyor” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

9SALI GÜNÜ HANGİ İLLERDE KAR VAR

SALI GÜNÜ HANGİ İLLERDE KAR VAR?

1 Mart Salı günü Kırklareli, Tekirdağ, Bolu, Bilecik, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Nevşehir, Yozgat, Kayseri, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan illerinde kar bekleniyor. Çok sayıda ilde ise sağanak bekleniyor.

10ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ İLLERDE KAR VAR

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ İLLERDE KAR VAR?

2 Mart Çarşamba günü Bursa, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Bolu, Ankara, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Kayseri, Niğde, Konya, Sivas, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı illerinde kar etkili olacak. Çok sayıda ilde ise sağanak bekleniyor.

11BUGÜN HAVA NASIL MARMARA

BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa ve Bilecik'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı

İSTANBUL °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TEKİRDAĞ °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

12EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

13AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

14İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batıkesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, Eskişehir çevreleri ile akşam saatlerinde Ankara çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

KAYSERİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yağmurlu

15BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

16ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Giresun çevreleri ile gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

17Çok kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji son dakika duyurdu Özellikle tarih verildi, İstanbul, Ankara ve çok sayıda ilde...

RİZE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

18DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Muş, Bingöl ve Bitlis çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, akşam saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

19Çok kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji son dakika duyurdu Özellikle tarih verildi, İstanbul, Ankara ve çok sayıda ilde...

ERZURUM °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

HAKKARİ °C, 8°CParçalı, zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN °C, 6°CParçalı, zamanla çok bulutlu

20GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 14°CParçalı, zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

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