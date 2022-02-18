Çok kuvvetli kar yağışı başlıyor! Meteoroloji'den 54 il için son dakika açıklaması! Saat verildi, İstanbul ve onlarca kentte...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



BOLU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



DÜZCE °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



KASTAMONU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimleri akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı