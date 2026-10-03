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Coğrafi işaretli üründe hasat başladı! Düzce'de 92 çiftçi tarlaya indi: Talep yağıyor

03.10.2026 - 16:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Düzce'de tarihi 1800'lü yıllara dayanan ve "Osmanlı saray mutfağının pirinci" olarak bilinen coğrafi işaretli Konuralp pirincinde 120 günlük emeğin ardından hasat dönemi başladı. Uygun iklim şartları ve sağlanan ata tohumu desteğiyle tarlaya inen 92 çiftçi, bu sezon elde edilen yüksek rekolte ve kalitenin sevincini yaşıyor.

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1Coğrafi işaretli üründe hasat başladı! Düzce'de 92 çiftçi tarlaya indi: Talep yağıyor

Düzce'de üreticiler, 2 bin 250 dekar alanda yetiştirilen coğrafi işaretli Konuralp pirincinin hasadına başladı. Tarihi 1800'lü yıllara dayanan ve "Osmanlı saray mutfağının pirinci" olarak adlandırılan Konuralp pirinci, lezzeti dolayısıyla talep görüyor.

2Coğrafi işaretli üründe hasat başladı! Düzce'de 92 çiftçi tarlaya indi: Talep yağıyor

Bölgede mayıs ayında sulak alanda çeltik ekimi yapan üreticiler, üretim sürecinin ardından bu yıl yüksek verim beklentisiyle ürünün hasadına başladı. Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 92 üreticiye 42 ton ata tohumu ve malzeme ekipman desteği sağlandı.

3Coğrafi işaretli üründe hasat başladı! Düzce'de 92 çiftçi tarlaya indi: Talep yağıyor

Çiftçi Orhan Aktepe, Konuralp pirincinin Osmanlı mutfağından bu yana günümüze ulaştığını söyledi.Aktepe, mayısta başlayan üretim sürecini tamamlayarak ürünün hasadına başladıklarını kaydetti.

4Coğrafi işaretli üründe hasat başladı! Düzce'de 92 çiftçi tarlaya indi: Talep yağıyor

Bu yıl iklim şartlarının uygun seyrettiğini, bu doğrultuda kaliteli yüksek verim beklediklerini anlatan Aktepe, "120 günlük mücadelenin sonuna geldik. Yaklaşık 15 gün kadar tüm çiftçiler hasadını tamamlar. Hava koşulları bu yıl bizim istediğimiz gibi gitti. Yağışlar zamanında yağdı. Aşırı sıcak olup mahsulümüz yanmadı. İnşallah pazar konusunda da istediğimiz seviyede olur." diye konuştu.

5Coğrafi işaretli üründe hasat başladı! Düzce'de 92 çiftçi tarlaya indi: Talep yağıyor

Aktepe, çeltik üreticiliğini babasından öğrendiğini ve kendisinin de çocuklarına öğreterek üreticiliği gelecek nesillere aktarmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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