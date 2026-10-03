Coğrafi işaretli üründe hasat başladı! Düzce'de 92 çiftçi tarlaya indi: Talep yağıyor

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Bu yıl iklim şartlarının uygun seyrettiğini, bu doğrultuda kaliteli yüksek verim beklediklerini anlatan Aktepe, "120 günlük mücadelenin sonuna geldik. Yaklaşık 15 gün kadar tüm çiftçiler hasadını tamamlar. Hava koşulları bu yıl bizim istediğimiz gibi gitti. Yağışlar zamanında yağdı. Aşırı sıcak olup mahsulümüz yanmadı. İnşallah pazar konusunda da istediğimiz seviyede olur." diye konuştu.