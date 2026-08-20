Çocukken başladığı mesleğe 68 yılını verdi! İğne deliğinden zamanı geçiren adam...

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"İşe çıraklıktan başladım"



Çocukluğundan beri bu mesleği yaptığını hatırlatan Emin, "İşe çıraklıktan başladım, yaş 76 oldu hala devam ediyorum. Mesleğe başlamak için beni kimse zorlamadı, kendim severek ve isteyerek başladım. Bilumum ve tarihi saatler bozuk geldiği için ‘baştan savma tamir edeyim’ demekle olmaz bu meslek. Bir insanın kalbi hastaysa onu kalp doktur tedavi eder. Saati de saat doktoru tamir eder" şeklinde konuştu.