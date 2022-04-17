• 17 Nisan 2022 - 17:17 • Son Güncelleme:
Coachella Festivali'nde ünlülerden cesur kıyafetler!
Coachella Müzik ve Sanat Festivali ünlü isimlerin ilgisini çekti. Halsey'den Duygu Özaslan'a pek çok ünlü isim festivale gitti. Festival için cesur tercihler yapan ünlü isimler bakın neler giydi, nasıl pozlar verdi.
• 17 Nisan 2022 - 17:17 • Son Güncelleme:
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ABD'nin Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella Müzik ve Sanat Festivali, 15 Nisan'da başladı ve ilk hafta sonunu tamamladı. Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan ve pandemi sebebiyle bir süre ertelenip bu yıl yapılan festivalde ünlüler nasıl giyindi? İşte cesur tarzlar...
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Covid-19 salgını nedeniyle üç kez ertelenen festival, bu yıl maske ve aşı zorunluluğu olmadan düzenlendi. Festivale her yıl Türkiye'den ve dünyadan birçok ünlü isim katılırken, ünlülerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı renkli festival görüntüleri de dikkat çekti.
Alessandra Ambrosio da dikkat çeken ünlüler arasındaydı.