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MagazinCoachella Festivali'nde ünlülerden cesur kıyafetler!
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• 17 Nisan 2022 - 17:17 • Son Güncelleme:

Coachella Festivali'nde ünlülerden cesur kıyafetler!

Coachella Müzik ve Sanat Festivali ünlü isimlerin ilgisini çekti. Halsey'den Duygu Özaslan'a pek çok ünlü isim festivale gitti. Festival için cesur tercihler yapan ünlü isimler bakın neler giydi, nasıl pozlar verdi.

• 17 Nisan 2022 - 17:17 • Son Güncelleme:
1Coachella Festivalinde ünlülerden cesur kıyafetler
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ABD'nin Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella Müzik ve Sanat Festivali, 15 Nisan'da başladı ve ilk hafta sonunu tamamladı. Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan ve pandemi sebebiyle bir süre ertelenip bu yıl yapılan festivalde ünlüler nasıl giyindi? İşte cesur tarzlar...

2HALSEY İDDİALI TARZIYLA OLAY OLDU

HALSEY İDDİALI TARZIYLA OLAY OLDU

Festivalin ana kadrosunda Harry Styles, Billie Eilish ve Swedish House Mafia grubu yer alırken bunun yanı sıra, Khalid, Justin Bieber, Snoop Dogg ve Megan Thee Stallion gibi isimler de sahneye çıkarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

3Coachella Festivalinde ünlülerden cesur kıyafetler

Covid-19 salgını nedeniyle üç kez ertelenen festival, bu yıl maske ve aşı zorunluluğu olmadan düzenlendi. Festivale her yıl Türkiye'den ve dünyadan birçok ünlü isim katılırken, ünlülerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı renkli festival görüntüleri de dikkat çekti.

Alessandra Ambrosio da dikkat çeken ünlüler arasındaydı.

4Coachella Festivalinde ünlülerden cesur kıyafetler

Duygu Özaslan da ilginç tarzıyla festivale gidip bol bol paylaşım yaptı.

5Coachella Festivalinde ünlülerden cesur kıyafetler

Festivalin en iddialı isimleri arasında Türk sevgilisiyle sık sık gündeme gelen Halsey vardı. Halsey'in göğüslerini neredeyse açıkta bırakan tarzı sosyal medyayı da salladı.

6Coachella Festivalinde ünlülerden cesur kıyafetler

Model Shanina Shaik sade tarzıyla festivalde boy gösterdi.

7Coachella Festivalinde ünlülerden cesur kıyafetler

Model Josephine Skriver ise bikinisiyle festivalde yer aldı.

8Coachella Festivalinde ünlülerden cesur kıyafetler

Vanessa Hudgens da öne çıkan isimler arasındaydı.

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Coachella Festivali'nde ünlülerden cesur kıyafetler!

Coachella Festivali'nde ünlülerden cesur kıyafetler!

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