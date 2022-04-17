Coachella Festivali'nde ünlülerden cesur kıyafetler!

ABD'nin Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella Müzik ve Sanat Festivali, 15 Nisan'da başladı ve ilk hafta sonunu tamamladı. Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan ve pandemi sebebiyle bir süre ertelenip bu yıl yapılan festivalde ünlüler nasıl giyindi? İşte cesur tarzlar...