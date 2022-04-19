Cinsel arzuyu kuvvetlendiriyor, tansiyonu düşürüyor, kalbi güçlendiriyor! Suyunu içen kolay doğum yapıyor! Çekirdeği, yaprağı ve kabuğu da her derde deva...

Hem mineral açısından hem de vitamin açısından oldukça zengin bu meyve, sindirim ve bağışıklık sistemi başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa iyi geliyor. Hem taze olarak hem de tatlısı yapılarak tüketilebilen bu meyve, uzun süreli tokluk hissi ile zayıflama sürecinde olan kişiler tarafından da sıklıkla tüketiliyor.