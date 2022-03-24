Cindy Marina'dan "Galatasaray mı Fenerbahçe mi?" sorusuna dikkat çeken yanıt!

Ben “asla asla deme” mottosunu seven bir insanım. Bu daha önce düşünmediğim bir şeydi çünkü Kaliforniya'dan Avrupa'ya bu kadar çabuk geçmeyi düşünmemiştim ama Türk futbolseverlerinin beni büyük bir coşkuyla karşıladığı için Müteşekkirim. Türkiye zengin bir kültüre sahip güzel bir ülke ve bence orada daha uzun süre yaşamak harika olurdu. Oradaki bazı maçlara gelip statları ve Türk taraftarları bizzat deneyimlemeyi çok isterim!