Cindy Marina'dan "Galatasaray mı Fenerbahçe mi?" sorusuna dikkat çeken yanıt!
İtalyan spor spikeri tescilli güzel Cindy Marina'ya Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları çağrıda bulundu. Türkiye hakkında konuşan Marina, tanıdığı futbolcuyu açıklarken "Galatasaray mı Fenerbahçe mi?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.
İtalyan spor spikeri Cindy Marina, sosyal medya paylaşımları sonrası Türkiye'de başta Fenerbahçe taraftarı olmak üzere birçok taraftar grubunun ilgi odağı oldu. 18 Temmuz 1998 tarihinde ABD'nin Chicago eyaletinde doğan Cindy Nikolli Marina, modelliğin yanı sıra spor spikerliği yapıyor ve voleybol oynuyor. 24 yaşındaki genç sunucu, 2019 yılında Arnavutluk güzeli seçildi.
"FB TV'YE GEL"
Modellik de yapan ünlü spiker, sosyal medya platformlarından Twitter'da bir Fenerbahçe taraftarının sorusuna yanıt vererek, ilgi odağı oldu Cindy Marina, bir Fenerbahçe taraftarının "FB TV'ye gel" çağrısını yanıtsız bırakmadı. İtalyan spor spikeri, "Fenerbahçe davet ederse, kabul ederim." ifadelerini kullandı.
"TARAFTARLARDAN BİNLERCE MESAJ ALDIM"
Türkiye ile ilgili konuşan Marina TV100'e şu ifadeleri kullanmıştı: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı tanıyorum. Bu üç kulüp hakkında çok şey duydum. Bu kulüplerden taraftarlar bana ulaştı ve kulüplerine gelmemi isteyen binlerce mesaj aldım.
"İLGİMİ ÇEKTİLER"
Kulüplerine duydukları sevgiyi ve tutkuyu görmek çok şaşırtıcı ve onlar hakkında daha fazla şey öğrenmek kesinlikle ilgimi çekti. Onları daha iyi anlamak için her birini araştırmaya ve tarihleri, kulüplerin nasıl başladığı, uluslararası unvanları ve çok daha fazlası hakkında daha fazla şey öğrenmeye başladım.
'CANER ERKİN VE HAKAN ÇALHANOĞLU'NU TANIYORUM'
Daha önce Türkiye Ligi’ni çok yakından takip etmediğim için maalesef Türkiye ligi’nde çok fazla futbolcu tanımıyorum. Caner Erkin'i Inter'deki geçmişi nedeniyle tanıyorum. Tabii ki Hakan Çalhanoğlu'nu da TV sunucusu olduğum lig olan Serie A'da oynadığı için tanıyorum.
'BAŞIMI BELAYA SOKMAK İSTİYORSUN!'
"Galatasaray mı Fenerbahçe mi?" Ahhh bu çok zor bir soru ve bence taraftarlarla başımı belaya sokmaya çalışıyorsun (gülüyor). Şimdilik şunu diyeceğim, ikisinden birini söyleyemem ama bir sonraki Türkiye'ye geldiğimde her iki kulübü de ziyaret edeceğime söz veriyorum!
"TATİLLERİMİ BODRUM'DA GEÇİRDİM"
2015 yılında ilk kez geldim Türkiye'ye geldim ve harika bir yolculuk geçirdim. Ayasofya, Sultanahmet Camii, Kapalıçarşı ve daha birçok özel yeri ziyaret ettim. O zamandan beri birkaç kez geldim ve hatta yaz tatillerimi geçen yaz Bodrum'da geçirdim. Türkiye'yi gerçekten seviyorum çünkü kültür olarak Arnavut kültürüne çok benziyor.
Ben “asla asla deme” mottosunu seven bir insanım. Bu daha önce düşünmediğim bir şeydi çünkü Kaliforniya'dan Avrupa'ya bu kadar çabuk geçmeyi düşünmemiştim ama Türk futbolseverlerinin beni büyük bir coşkuyla karşıladığı için Müteşekkirim. Türkiye zengin bir kültüre sahip güzel bir ülke ve bence orada daha uzun süre yaşamak harika olurdu. Oradaki bazı maçlara gelip statları ve Türk taraftarları bizzat deneyimlemeyi çok isterim!