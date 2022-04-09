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DünyaÇin Devlet Başkanı Xi Jin Ping'in 'Yeni çağ' fiyaskosu! Çin'in Ukrayna'daki hesap hatası...
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Çin Devlet Başkanı Xi Jin Ping'in 'Yeni çağ' fiyaskosu! Çin'in Ukrayna'daki hesap hatası...

Ukrayna'daki savaşta Rusya'ya destek veren sonra da bu karardan vazgeçmesi, 0 vaka politikası yüzünden koronavirüs salgınında zor günler yaşayan ülke yanlış kararların doğurduğu politik sonuçlarla yüzleşiyor. Tüm bu kötü gidişatın uzun yıllardır iktidarda olan Devlet Başkanı Xi Jinping'in tahtını salladığı düşünülüyor...

• 09 Nisan 2022 - 15:23 • Son Güncelleme:
• 09 Nisan 2022 - 15:23 • Son Güncelleme:
1Çin Devlet Başkanı Xi Jin Pingin Yeni çağ fiyaskosu Çinin Ukraynadaki hesap hatası...

Bir aydan biraz daha uzun bir süre önce, 2022 Kış Olimpiyatları'nın arifesinde, dünyanın en güçlü iki otokratik lideri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Xi Jinping, Pekin'de gösterişli bir zirvede buluştu.

2Çin Devlet Başkanı Xi Jin Pingin Yeni çağ fiyaskosu Çinin Ukraynadaki hesap hatası...

İki lider "kapsamlı" ve "limitsiz" bir işbirliği anlaşması yapıp, küresel düzende "yeni bir çağ" ilan ettiler.

3Çin Devlet Başkanı Xi Jin Pingin Yeni çağ fiyaskosu Çinin Ukraynadaki hesap hatası...

Anlaşmada birbirlerine destek sözü verdiler ve NATO'nun daha da genişlemesine ve yeni bölgesel ittifakların kurulmasına karşı olduklarını ilan ettiler.

4Çin Devlet Başkanı Xi Jin Pingin Yeni çağ fiyaskosu Çinin Ukraynadaki hesap hatası...

Bu tutum, Washington'ın Çin'in daha iddialı tutumuna karşı bir Endo-Pasifik ittifakı oluşturma çabalarına örtülü bir göndermeydi.

5YENİ ÇAĞ PLANLANDIĞI GİBİ GİTMİYOR

'YENİ ÇAĞ' PLANLANDIĞI GİBİ GİTMİYOR

Dünya, kısa bir süre sonra bu "yeni çağın" ne anlama geldiğini gördü. Anlaşmanın imzalanmasından sadece birkaç hafta, Pekin Kış Olimpiyatları'nın kapanış töreninden dört gün sonra, Putin'in tankları Ukrayna'ya girdi.

6Çin Devlet Başkanı Xi Jin Pingin Yeni çağ fiyaskosu Çinin Ukraynadaki hesap hatası...

Rus paraşütçüler Kiev yakınlarına indirilirken ve bir Çin uçak gemisi Tayvan Boğazı'nda seyrederken, Putin ve Xi kısa bir süreliğine hükümran göründüler. Dünya, şoke olmuş ve inanamayan bir halde olanları izledi.

7Çin Devlet Başkanı Xi Jin Pingin Yeni çağ fiyaskosu Çinin Ukraynadaki hesap hatası...

Şimdiyse, Putin'in savaş makinesi tekler ve Rus ekonomisi uluslararası ambargolardan darbe yerken, Xi'nin planları da iyi gitmiyor gibi görünüyor.

8Çin Devlet Başkanı Xi Jin Pingin Yeni çağ fiyaskosu Çinin Ukraynadaki hesap hatası...

Uzmanlar Pekin'in Rusya yanlısı söyleminden uzaklaşmasını, Tayvan konusundaki söylemini yumuşatmasını, radikal ekonomi politikalarından geri adım atmasını ve ülke genelinde süren Covid kapanmalarını, Devlet Başkanı Xi için büyük siyasi yenilgiler olarak görüyor.

9Çin Devlet Başkanı Xi Jin Pingin Yeni çağ fiyaskosu Çinin Ukraynadaki hesap hatası...

Xi'nin, bu sonbaharda 20. Çin Komünist Partisi Kongresi'nde üçüncü kez devlet başkanlığına getirilmesi bekleniyor. Uzun süredir Çin'i izleyen Eski Avustralya Başbakanı ve Asya Topluluğu Başkanı Kevin Rudd, birçok kez Xi'nin 2020'ler boyunca ve 2030'ların başları boyunca Çin'in lideri, bazı uzmanlara göre de "ömür boyu devlet başkanı" olarak kalmaya kararlı olduğunu söylüyor.

10Çin Devlet Başkanı Xi Jin Pingin Yeni çağ fiyaskosu Çinin Ukraynadaki hesap hatası...

Ancak tarihi perspektiften bakacak olursak, süregiden siyasi yenilgiler otokratik liderler için pek iyi haber değil.

11TERS ESEN RÜZGARLAR

TERS ESEN RÜZGARLAR

Freeman Chair Çin Araştırmaları'ndan June Blanchette, geçtiğimiz günlerde Foreign Policy dergisindeki yazısına, Pekin'in Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önceden haberi olup olmadığından bağımsız olarak, Xi'nin işgalden günler önce Putin ile "limitsiz" ortaklığa girmesinin "iktidarda geçirdiği yaklaşık 10 yıldaki en büyük dış politika fiyaskosu" diye tanımladı.

12Çin Devlet Başkanı Xi Jin Pingin Yeni çağ fiyaskosu Çinin Ukraynadaki hesap hatası...

Bu tespit, Çin'in içindeki bazı kişilerde, hatta resmi çevrelerde bile yankı buldu.

13Çin Devlet Başkanı Xi Jin Pingin Yeni çağ fiyaskosu Çinin Ukraynadaki hesap hatası...

Yönetici elitlere karşı nadiren görülen bir karşı çıkışla, hükümetle bağlantılı akademisyen Hu Wei hem Çince hem de İngilizce yazdığı yazıda, Pekin'e Rusya yanlısı politikasını gözden geçirme çağrısı yaptı.

14Çin Devlet Başkanı Xi Jin Pingin Yeni çağ fiyaskosu Çinin Ukraynadaki hesap hatası...

Yazıda, Çin liderini doğrudan eleştirmekten kaçınılsa ve sadece Çin'in ulusal çıkarları argümanı perspektifinden bakılsa da, internet sitesi derhal bloke edildi. Ancak yazıya Çin dışından hala erişilebiliyor.

15Çin Devlet Başkanı Xi Jin Pingin Yeni çağ fiyaskosu Çinin Ukraynadaki hesap hatası...

Uluslararası politika fiyaskoları dışında Xi'nin "ortak refah" diye tanımladığı, özel sektör aleyhine devlet sektörünü önceleyen radikal ekonomik politikalarında da gerileme var.

16Çin Devlet Başkanı Xi Jin Pingin Yeni çağ fiyaskosu Çinin Ukraynadaki hesap hatası...

Uluslararası haber ajanslarının hepsi, son aylarda Çin ekonomisindeki büyük yavaşlamayı ve yabancı sermaye çıkışlarını bildiren haberler yaptılar.

17Çin Devlet Başkanı Xi Jin Pingin Yeni çağ fiyaskosu Çinin Ukraynadaki hesap hatası...

Xi ve hükümetinin, bu durum karşısında ekonomiyi istikrara kavuşturmak ve piyasaları yatıştırmak için bazı en radikal ekonomi politikalarını yumuşattığına dair işaretler var.

18Çin Devlet Başkanı Xi Jin Pingin Yeni çağ fiyaskosu Çinin Ukraynadaki hesap hatası...

Bridgewater'ın kurucusu ve Eş Yönetim Kurulu Başkanı Day Dalio gibi uzun süredir Çin'e yatırım yapan isimler, Çin hükümetinin ekonomik sorunlarla başa çıkabileceğine olan güvenlerini dile getirirken, bazıları da kuşkularını ifade ediyor.

19Çin Devlet Başkanı Xi Jin Pingin Yeni çağ fiyaskosu Çinin Ukraynadaki hesap hatası...

Çin'de görev yapmış eski İngiliz diplomat, yatırım bankacısı ve yazar Roger Garside, BBC'ye yaptığı açıklamada, Çin'in hızla yaşlanan nüfus, büyük bir ekonomik eşitsizlik, yolsuzluk, yapısal ekonomik dengesizlikler, gayrimenkul balonu ve hatta çevre kirlenmesi gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu söylüyor. Garside'a göre bu sorunlar sadece reform ve hukukun üstünlüğünün tesis edilmesiyle çözülebilir.

20Çin Devlet Başkanı Xi Jin Pingin Yeni çağ fiyaskosu Çinin Ukraynadaki hesap hatası...

Garside, Xi'nin "Mao-dönemi totaliter kontrol" yöntemine geri dönme çabasının, sadece fiyaskoyla sonuçlanabileceğini vurguluyor.

21SIFIR-COVİD BAŞARISI VE FİYASKOSU

SIFIR-COVİD BAŞARISI VE FİYASKOSU

Tüm bu fiyaskolar ve geri adımların arasında, Devlet Başkanı Xi'ye siyaseten belki de en çok zararı veren Sıfır-Covid oldu. Çünkü bir çok kez, durumun kontrolü altında olduğunu bizzat doğrulayarak, kişisel prestijini ortaya koymuştu.

22Çin Devlet Başkanı Xi Jin Pingin Yeni çağ fiyaskosu Çinin Ukraynadaki hesap hatası...

Ocak 2020'de Çin lideri 9 milyon kişinin yaşadığı Wuhan kentinin kapatılmasını ilk emrettiğinde, dünya inanamamıştı.Bu en ilk Covid önlemleri kısa süre içinde tüm dünyada kopyalandı.

23Çin Devlet Başkanı Xi Jin Pingin Yeni çağ fiyaskosu Çinin Ukraynadaki hesap hatası...

Kapanalar ve ardından gelen Sıfır-Covid politikası, kısa sürede Çin'in Covid başarısının alamet-i farikası haline geldi. Çin medyasında Çin'in etkinliği ve işlevsiz Batı karşısındaki üstünlüğü olarak gösterildi.

24Çin Devlet Başkanı Xi Jin Pingin Yeni çağ fiyaskosu Çinin Ukraynadaki hesap hatası...

Sıfır-Covid politikası uluslararası seyahatlere çok sıkı bir kısıtlama, yerel karantina kuralları ve testlerin sert bir şekilde uygulaması anlamına geliyordu.

25Çin Devlet Başkanı Xi Jin Pingin Yeni çağ fiyaskosu Çinin Ukraynadaki hesap hatası...

Bir süreliğine işe yaradı ve çok işe yaradı. Politika sayesinde yaşamlar kurtuldu ve Çin ekonomisi rayına oturtuldu.

26Çin Devlet Başkanı Xi Jin Pingin Yeni çağ fiyaskosu Çinin Ukraynadaki hesap hatası...

İronik bir şekilde Devlet Bakanı Xi'nin şimdiye dek başarılı olan "modeli", dünyanın geri kalanı toparlanır ve Covid kapanmalarından çıkarken, Çin ekonomisine büyük zarar verdi.

27Çin Devlet Başkanı Xi Jin Pingin Yeni çağ fiyaskosu Çinin Ukraynadaki hesap hatası...

Çin'de bulaşma oranı uzun süredir gerçekten düşük ve halkı aşılanmaya teşvik eden pek bir şey yok.

28Çin Devlet Başkanı Xi Jin Pingin Yeni çağ fiyaskosu Çinin Ukraynadaki hesap hatası...

Aşıya karşı tereddüt yaygın ve aşılananlara bile devlet propagandası dezenformasyon nedeniyle, birçok kişi Batı'nın daha ileri mRNA aşılarının güvenli olmadığına inandı.

29Çin Devlet Başkanı Xi Jin Pingin Yeni çağ fiyaskosu Çinin Ukraynadaki hesap hatası...

Birçok kişi, ülkede üretilen inaktif aşıları tercih etti. Uluslararası veriler, inaktif aşıların Delta ve Omicron gibi daha bulaşıcı yeni varyant dalgalarına karşı daha az etkili olduğunu açıkça gösteriyor.

30Çin Devlet Başkanı Xi Jin Pingin Yeni çağ fiyaskosu Çinin Ukraynadaki hesap hatası...

Çin hükümeti geçen yıldan bu yana sessizce onaylar ve hatta bazı Batılı aşıları ithal ederken, birçok kişi Hong Kong'dan Şangay'a dek ülkeyi etkileyen son Covid dalgasına karşı işe yaraması için çok geç kalındığını söylüyor.

31Çin Devlet Başkanı Xi Jin Pingin Yeni çağ fiyaskosu Çinin Ukraynadaki hesap hatası...

Hong Kong Çin Üniversitesi'nden Zheng Michael Song, Covin kısıtlamalarının Çin'e ayda en az 46 milyar dolara, bir başka deyişle GSYİH'nin % 3,1'ine mal olduğunu tahmin etti. Çin'in ekonomik kalbi Şangay tam kapanmaya giderken, maliyet daha da artacak.

32Çin Devlet Başkanı Xi Jin Pingin Yeni çağ fiyaskosu Çinin Ukraynadaki hesap hatası...

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