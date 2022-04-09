Çin Devlet Başkanı Xi Jin Ping'in 'Yeni çağ' fiyaskosu! Çin'in Ukrayna'daki hesap hatası...

SIFIR-COVİD BAŞARISI VE FİYASKOSU

Tüm bu fiyaskolar ve geri adımların arasında, Devlet Başkanı Xi'ye siyaseten belki de en çok zararı veren Sıfır-Covid oldu. Çünkü bir çok kez, durumun kontrolü altında olduğunu bizzat doğrulayarak, kişisel prestijini ortaya koymuştu.