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MagazinCeyda Kasabalı ve Fırat Albayram çifti Paris'te dolandırıldı!
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• 05 Mart 2022 - 13:32 • Son Güncelleme:

Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram çifti Paris'te dolandırıldı!

Oyunculuğa ara verip sosyal medyada içerik üretmeye başlayan Ceyda Kasabalı ve eşi Fırat Albayram, geçtiğimiz gün Paris'e gitti. Paris sokaklarında dolaşan çift, sokak satıcısı bir adam tarafından dolandırıldı.

• 05 Mart 2022 - 13:32 • Son Güncelleme:
1Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram çifti Pariste dolandırıldı
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Sosyal medyada karı koca hayatındaki gerçeklikleri esprili bir dille hayranlarına sunan Ceyda Kasabalı ve Fırat Albyaram, 2016 yılında evlenmişlerdi. İkilinin uyumu sosyal medyada çok tutunca çift, yeni formatlarla videolar çekmeye başladı.

2Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram çifti Pariste dolandırıldı

Hem Instagram hem de Youtube de geniş bir kitleye sahip çift, bu sayede birçok ödül almayı başardı.

3Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram çifti Pariste dolandırıldı

İzlenme rekorları kıran çiftin son tatili ise kabusa döndü. Paris'e giden çift, önce bir mağazada kartlarının bloke edilmesinden solayı az bir miktarla turlarına devam ettiler.

4Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram çifti Pariste dolandırıldı

Çiftin dikkatini Eyfel Kulesi'nin altında toplarla oyun oynayan bir adam çekti. Ertafındaki adamların sürekli oyunu kazandılarını gören çift, oyuna dahil olmak istedi.

5Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram çifti Pariste dolandırıldı

Ellerinde cüzi bir miktardaki parayı adama veren Ceyda Kasabalı, oyunu kaybetti. O sıra da şoke olan eşi Fırat Albayram, son paralarının da gittiğine dair video çekti.

6Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram çifti Pariste dolandırıldı

Ancak çift daha sonra satıcının etrafındakilerinin arkadaşı olduğunu dikkat çekmek için kazanma numarası yaptıkları öğrenildi. 150 Euro kaybeden çift, yaşadıkları şoku uzun süre atamadı.

7Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram çifti Pariste dolandırıldı

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