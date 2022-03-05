• 05 Mart 2022 - 13:32 • Son Güncelleme:
Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram çifti Paris'te dolandırıldı!
Oyunculuğa ara verip sosyal medyada içerik üretmeye başlayan Ceyda Kasabalı ve eşi Fırat Albayram, geçtiğimiz gün Paris'e gitti. Paris sokaklarında dolaşan çift, sokak satıcısı bir adam tarafından dolandırıldı.
• 05 Mart 2022 - 13:32 • Son Güncelleme:
1
Sosyal medyada karı koca hayatındaki gerçeklikleri esprili bir dille hayranlarına sunan Ceyda Kasabalı ve Fırat Albyaram, 2016 yılında evlenmişlerdi. İkilinin uyumu sosyal medyada çok tutunca çift, yeni formatlarla videolar çekmeye başladı.
3
4
6