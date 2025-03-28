Çevirgel duası: Türkçe Arapça Çevirgel duası nasıl okunur? Çevirgel duasında hangi sureler vardır? İşte yararları...
Çevirgel duası son yılların en çok aranan dualarından birisidir. Bu duanın tek amacı terk eden sevgiliyi -kadın ya da erkek- geri döndürmektir. Ramazan ayında okunması daha faziletlidir. Bu duanın karşılık bulma ihtimali bu mübarek ayda daha olasıdır. Peki çevirgel duası nasıl okunur? Çevirgel duası Türkçe Arapça okunuşu...
• 28 Mart 2025 - 14:08 • Son Güncelleme:
• 28 Mart 2025 - 14:08 • Son Güncelleme: