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Çevirgel duası: Türkçe Arapça Çevirgel duası nasıl okunur? Çevirgel duasında hangi sureler vardır? İşte yararları...

Çevirgel duası son yılların en çok aranan dualarından birisidir. Bu duanın tek amacı terk eden sevgiliyi -kadın ya da erkek- geri döndürmektir. Ramazan ayında okunması daha faziletlidir. Bu duanın karşılık bulma ihtimali bu mübarek ayda daha olasıdır. Peki çevirgel duası nasıl okunur? Çevirgel duası Türkçe Arapça okunuşu...

• 28 Mart 2025 - 14:08 • Son Güncelleme:
• 28 Mart 2025 - 14:08 • Son Güncelleme:
1Çevirgel duası: Türkçe Arapça Çevirgel duası nasıl okunur Çevirgel duasında hangi sureler vardır İşte yararları...

Kadın erkek ilişkilerinde en çok aranan dualardan biri Çevirgel duası'dır. Kişinin feraha ermesi ve ikilinin arasındaki buzların erimesi için çevirgel duası yeterlidir. Peki çevirgel duası ne zaman okunur? Çevirgel duası okunuşu?

2ÇEVİRGEL DUASI NASIL OKUNUR

ÇEVİRGEL DUASI NASIL OKUNUR?



Çevirgel duası abdest alındıktan sonra okunur. Kalbi temiz olanlar, Allah'a yakın hissedenler bu duayı okur. Duanın okunacağı kişiye karşı okuyan tarafından hissedilen duygular da önemlidir. Bu duyguların temiz duygular ve iyi amaç içermesi gerekmektedir.

Çevirgel duasının belirli bir kuralı vardır. Bu kurallar gerçekleştirilerek okunur. Kalem, su, saksı, toprak, kağıt gerekli malzemelerdir. İlk olarak bu dua kağıda kişi tarafından yazılır. Sonra duanın yazılı olduğu bu kağıt toprağa gömülür. Gömülen toprak evin bir köşesinde yer alır. Üzerine son olarak su eklenir.

3Çevirgel duası: Türkçe Arapça Çevirgel duası nasıl okunur Çevirgel duasında hangi sureler vardır İşte yararları...



Çevirgel duasının okunuşu şöyledir:

Vedduha.

Velleyli iza seca.

Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala.

Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula.

Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda.

Elem yecidke yetiymen feava.

Ve vecedeke dallen feheda.

Ve vecedeke 'ailen feağna.

Femmel yetiyme fela takher.

Ve emmessaile fela tenher.

Ve emma binı'meti rabbike fehaddis.

Çevirgel duasının tefsiri:

Bu dua Kuranı Kerim'in hadislerinde ve İslam büyüklerinde geçmemektedir. Bu yüzden de duanın gelişiyle ilgili bir tefsir yoktur. Fakat duanın okunma amacı vardır. Bazı kaynaklarda bu duadan kaybolan herhangi bir şeyi geri getirmek gideni döndürmek amacıyla okunduğu geçmektedir.

Duanın gerçekleşmesi için niyetin iyi olması gerekir. Bazı kaynaklarda bu duayı okuyanların fayda gördüğü söylenmektedir. Diyanet ve İslamiyet’te dualara inananların nasıl dua edeceği anlatılmıştır. Hz. Peygamber'e bu dua ile ilgili herhangi bir indirme işlemi gelmemiştir. Fakat Peygamber bu duada Allah'ın isimleri de geçtiği için kötü amaçlı okunmaması gerektiğini bildirmiştir.

4ÇEVİRGEL DUASININ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ

ÇEVİRGEL DUASININ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ



Çevirgel Duasının Arapça okunuşu şöyledir:

Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis. Sadak allah ül azim.

Çevirgel duasının Türkçe okunuşu ve Türkçe anlamı şöyledir:

Çevirgel duası dört adet surenin birleşimidir. Bu sureler okunarak çevirgel duası oluşmuş olur. Duha suresi, Türkçe niyaz, 21. ayet Rum suresi ve son olarak Fatiha suresinden oluşur.

Duanın Türkçe okunmasında önce besmele çekilir. Arkasından da duha suresinden başlanarak fatiha suresi de dahil olmak üzere arka arkaya okunur.

Bu dört duanın birleşiminden oluşan çevirgel duasının Türkçe anlamını ise şu sözler oluşturur:

Duanın Ramazan ayında iyi niyetler ile okunması İslamiyet ve Diyanet tarafından söylenir. Okunma adabına ve niyetine göre faydaları değişmektedir. İyi niyetle okuyan bir kişiye sağladığı faydalar şöyledir:

Kaybolan bir malzemenin bulunmasına yarar sağlar. Giden kişiyi geri getirmek için okunur. Bir aile kurumunda yer alan iki eş arasındaki sohbeti arttırır. Bu iki eş arasında sevgi bağını güçlendirir.

Ev ve iş yerlerine bereketi getirir. Kişilerin kısmetini açar. Büyü gibi kötü bir şey yapmadan sadece dua ederek aşk duygusunun gelişmesini vesile olur.

Bu dua dilek duası olarak okunmaktadır. Manevi dileklerin gerçekleşmesine katkı sağlayan bir duadır. Ramazan ayında bu duayı iyi niyetle dileklerinizin gerçekleşmesi için okuduğunuzda dileğiniz daha kısa sürede hayırlı ise olacaktır.

Bu duayı Ramazan ayında okuduğunuzda iyi niyetleriniz gerçekleşecek ve imanınız tazelenecektir.