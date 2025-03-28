Çevirgel duası: Türkçe Arapça Çevirgel duası nasıl okunur? Çevirgel duasında hangi sureler vardır? İşte yararları...

ÇEVİRGEL DUASININ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ





Çevirgel Duasının Arapça okunuşu şöyledir:



Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis. Sadak allah ül azim.



Çevirgel duasının Türkçe okunuşu ve Türkçe anlamı şöyledir:



Çevirgel duası dört adet surenin birleşimidir. Bu sureler okunarak çevirgel duası oluşmuş olur. Duha suresi, Türkçe niyaz, 21. ayet Rum suresi ve son olarak Fatiha suresinden oluşur.



Duanın Türkçe okunmasında önce besmele çekilir. Arkasından da duha suresinden başlanarak fatiha suresi de dahil olmak üzere arka arkaya okunur.



Bu dört duanın birleşiminden oluşan çevirgel duasının Türkçe anlamını ise şu sözler oluşturur:



Duanın Ramazan ayında iyi niyetler ile okunması İslamiyet ve Diyanet tarafından söylenir. Okunma adabına ve niyetine göre faydaları değişmektedir. İyi niyetle okuyan bir kişiye sağladığı faydalar şöyledir:



Kaybolan bir malzemenin bulunmasına yarar sağlar. Giden kişiyi geri getirmek için okunur. Bir aile kurumunda yer alan iki eş arasındaki sohbeti arttırır. Bu iki eş arasında sevgi bağını güçlendirir.



Ev ve iş yerlerine bereketi getirir. Kişilerin kısmetini açar. Büyü gibi kötü bir şey yapmadan sadece dua ederek aşk duygusunun gelişmesini vesile olur.



Bu dua dilek duası olarak okunmaktadır. Manevi dileklerin gerçekleşmesine katkı sağlayan bir duadır. Ramazan ayında bu duayı iyi niyetle dileklerinizin gerçekleşmesi için okuduğunuzda dileğiniz daha kısa sürede hayırlı ise olacaktır.



Bu duayı Ramazan ayında okuduğunuzda iyi niyetleriniz gerçekleşecek ve imanınız tazelenecektir.