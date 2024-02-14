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Çernobil faciası nedir, Çernobil reaktörü neden patladı? Çernobil patlaması nerede oldu, Çernobil nerede, hangi ülkede?

Çernobil nükleer faciası, 26 Nisan 1986'da Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana geldi. Bir reaktör kazası sonucu büyük miktarda radyoaktif malzeme atmosfere salındı ve çevre felaketine yol açtı. Facia, bölgedeki yüz binlerce insanın tahliye edilmesine, birçok insanın radyasyon maruziyeti nedeniyle sağlık sorunları yaşamasına ve geniş çapta çevre kirliliğine neden oldu. Olayın etkileri, bölgeyi uzun yıllar boyunca etkiledi ve çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan ciddi sonuçlar doğurdu. Peki, Çernobil faciası nedir, Çernobil reaktörü neden patladı?

• 14 Şubat 2024 - 14:40 • Son Güncelleme:
• 14 Şubat 2024 - 14:40 • Son Güncelleme:
1Çernobil faciası nedir, Çernobil reaktörü neden patladı Çernobil patlaması nerede oldu, Çernobil nerede, hangi ülkede

Çernobil faciası nasıl ve neden oldu? Çernobil nükleer faciası, tarihte insanlık için büyük bir çevresel felakete yol açan olaylardan biridir. Bu facia, Çernobil Nükleer Santrali'nde gerçekleşen bir reaktör kazası sonucunda ortaya çıktı. Radyoaktif malzemelerin atmosfere yayılmasıyla birlikte, geniş çaplı çevre kirliliği ve sağlık sorunlarına yol açtı. Facia, bölge halkının yaşamında uzun vadeli etkilere neden olurken çevresel yönetim ve nükleer güvenlik konularında derin tartışmalara da neden oldu. İşte Çernobil reaktörünün patlamasının nedeni ile Çernobil faciasında kaç kişi öldü, Çernobil faciası nasıl oldu? Sorularının yanıtı…

2Çernobil nerede, hangi ülkede

Çernobil nerede, hangi ülkede?

Çernobil, Belarus sınırına yakın, Ukrayna'nın kuzeyinde Kiev Oblast'ına bağlı Çernobil faciasından dolayı kısmen terk edilmiş bir şehirdir. Şehir tahliye edilmeden önce 14.000 nüfusu bulunurken günümüzde yalnızca 1000 kişinin burada yaşadığı bulunuyor.

3Çernobil faciası nedir

Çernobil faciası nedir?

Çernobil faciası 1986 yılının Nisan ayında Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Pripyat kenti yakınlarında bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe meydana gelen kazadır. Kazanın gerçekleştiği tarih 26 Nisan 1986'dır.

4Çernobil patlaması neden ve nasıl oldu

Çernobil patlaması neden ve nasıl oldu?

26 Nisan 1986'da, Sovyetler Birliği'nin Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nde korkunç bir patlama meydana geldi. Bu santral, Kiev'in yaklaşık 130 kilometre kuzeyinde, Çernobil kasabasında bulunuyordu. 4. reaktörde gerçekleşen patlamalar, saniyeler içinde gerçekleşti ve ardından dev bir mantar bulutu oluştuğu gözlendi. Tanıklar, ilk patlamada kırmızı, ikincisinde ise mavi bir alevin yükseldiğini ve santralin üzerini kapladığını belirttiler. Bu patlama sonucunda, radyoaktif maddeler yüklü bulutlar geniş bir alana yayıldı.

5Çernobil faciası nedir, Çernobil reaktörü neden patladı Çernobil patlaması nerede oldu, Çernobil nerede, hangi ülkede

Çernobil faciasının ardından, radyoaktif bulutlar ülke sınırlarını aşarak diğer bölgelere de ulaştı ve Türkiye gibi ülkeleri de etkiledi. Özellikle Karadeniz bölgesi, radyoaktif madde yüklü bulutların etkisi altında kaldı. Bu felaket, Çernobil'deki nükleer reaktörün çökmesi sonucu meydana geldi ve olayın etkileri uzun yıllar boyunca devam etti.

6Çernobil faciası nedir, Çernobil reaktörü neden patladı Çernobil patlaması nerede oldu, Çernobil nerede, hangi ülkede

Kazanın yol açtığı yangın 10 gün sürdü. Patlamanın etkisiyle çevreye yaklaşık 380 milyon kuri (radyoaktiite birimi) radyasyon yayıldı. Yüzde 70'i Belarus, Ukrayna ve Rusya topraklarında yer alan 200 bin kilometrekarelik bir alan radyasyonun etkisi altında kaldı. Kaza sonrası radyoaktif madde yüklü bulutlar Avrupa'da birçok ülkeye yayıldı. Kazanın etkileri nedeniyle Ukrayna'da 1,9 milyon, Belarus, Rusya, Ukrayna ve Avrupa ülkelerinde toplam 8,4 milyon kişi radyasyona maruz kaldı.

7Çernobil faciası nedir, Çernobil reaktörü neden patladı Çernobil patlaması nerede oldu, Çernobil nerede, hangi ülkede

Patlamanın ardından santralin yakınlarındaki tüm çam ağaçları yüksek radyasyonun etkisiyle kızıl renge dönüştü ve öldü. Hayvanların tamamına yakını yok oldu. 1986'da Çernobil Nükleer Santrali'ndeki patlamadan bu yana yaklaşık 4 bin kilometrekarelik bir alan terk edilmiş durumda.

8Çernobil faciası nedir, Çernobil reaktörü neden patladı Çernobil patlaması nerede oldu, Çernobil nerede, hangi ülkede

Yasak bölge Ukrayna ve Belarus topraklarını kapsıyor. Santralin yakınlarındaki Pripyat kenti ise "hayalet şehre" dönüştü. Radyoaktif kirliliğin bulunduğu bölgede tarım yasak ve yeni yapılaşmaya izin verilmiyor. Çernobil Nükleer Santrali'nin işleyen son reaktörü 15 Aralık 2000 tarihinde kapatıldı.