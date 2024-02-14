Çernobil faciası nedir, Çernobil reaktörü neden patladı? Çernobil patlaması nerede oldu, Çernobil nerede, hangi ülkede?
Çernobil nükleer faciası, 26 Nisan 1986'da Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana geldi. Bir reaktör kazası sonucu büyük miktarda radyoaktif malzeme atmosfere salındı ve çevre felaketine yol açtı. Facia, bölgedeki yüz binlerce insanın tahliye edilmesine, birçok insanın radyasyon maruziyeti nedeniyle sağlık sorunları yaşamasına ve geniş çapta çevre kirliliğine neden oldu. Olayın etkileri, bölgeyi uzun yıllar boyunca etkiledi ve çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan ciddi sonuçlar doğurdu. Peki, Çernobil faciası nedir, Çernobil reaktörü neden patladı?
• 14 Şubat 2024 - 14:40 • Son Güncelleme:
• 14 Şubat 2024 - 14:40 • Son Güncelleme: