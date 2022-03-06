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BeşiktaşCenk Tosun - Boupendza derken Beşiktaş'tan yılın forvet sürprizi! Hem de bedavaya...
HaberlerBeşiktaş Haberleri Cenk Tosun - Boupendza derken Beşiktaş'tan yılın forvet sürprizi! Hem de bedavaya...
• 06 Mart 2022 - 09:49 • Son Güncelleme:

Cenk Tosun - Boupendza derken Beşiktaş'tan yılın forvet sürprizi! Hem de bedavaya...

Batshuayi'yi İngiltere'ye geri göndermeye hazırlanan ve Cenk Tosun, Boupendza gibi yıldızları transfer listesine alan Beşiktaş'ın aslında bambaşka bir bir forvetle görüştüğü ortaya çıktı. İşte siyah beyazlı kulüpteki o sıcak gelişme...

• 06 Mart 2022 - 09:49 • Son Güncelleme:
1Cenk Tosun - Boupendza derken Beşiktaştan yılın forvet sürprizi Hem de bedavaya...
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Beşiktaş'ta gözler yeni sezonda yapılacak olan takviyelere çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlı yönetim ilk olarak skorer bir forvet alarak gol yollarındaki sıkıntıyı çözmesi hedefliyor.

2Cenk Tosun - Boupendza derken Beşiktaştan yılın forvet sürprizi Hem de bedavaya...

Listenin ilk sırasında da Beşiktaş'ın eski forveti Cenk Tosun yer alıyor. Michy Batshuayi, Güven Yalçın ve Kenan Karaman'dan istediği katkıyı alamayan siyah-beyazlılar, Everton ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Cenk'le görüşmeleri sıklaştırdı.

3Cenk Tosun - Boupendza derken Beşiktaştan yılın forvet sürprizi Hem de bedavaya...

Başkan Çebi'nin daha önce "Ona kapımız her zaman açık olacak" dediği milli forvet, siyah-beyazlılardan önce senelik 2.5 milyon euro, ardından da 2 milyon euro talep etti.

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Beşiktaş yönetimi ise Cenk'e yaptığı son teklifte, "Seni takımda görmeyi çok istiyoruz ama senelik en fazla 1.6 milyon euro verebiliriz, 3 yıllık anlaşma yaparız" önerisini getirdi.

5Cenk Tosun - Boupendza derken Beşiktaştan yılın forvet sürprizi Hem de bedavaya...

30 yaşındaki Cenk'in önümüzdeki günlerde kararını yönetime iletmesi bekleniyor.

6Cenk Tosun - Boupendza derken Beşiktaştan yılın forvet sürprizi Hem de bedavaya...

Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 146 resmi maça çıkan Cenk Tosun, 67 gol ve 14 asistlik bir performans ortaya koydu.

7Cenk Tosun - Boupendza derken Beşiktaştan yılın forvet sürprizi Hem de bedavaya...

Beşiktaş'ın santrfor listesinin ikinci sırasında Aaron Boupendza yer alıyor.

8Cenk Tosun - Boupendza derken Beşiktaştan yılın forvet sürprizi Hem de bedavaya...

Gabonlu oyuncu ve kulübü Al Arabi ile temaslar şimdiden başlarken, 25 yaşındaki forveti satın alma opsiyonu ile kiralama seçeneğini de değerlendiren siyah beyazlılar, transferi 15 gün içerisinde tamamlamak istiyor.

9Cenk Tosun - Boupendza derken Beşiktaştan yılın forvet sürprizi Hem de bedavaya...

25 yaşındaki Gabonlu forvet formasını giydiği Al Arabi ile son maçına haftaya perşembe Umm Salal karşısında çıkacak ve bu maçın ardından Katar'da sezon tamamlanacağı için tatile gidecek.

10Cenk Tosun - Boupendza derken Beşiktaştan yılın forvet sürprizi Hem de bedavaya...

Boupendza'nın bu süre içerisinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş yönetimiyle görüşeceği ve şartların oluşması durumunda prensip anlaşmasına varacağı ifade edildi.

11Cenk Tosun - Boupendza derken Beşiktaştan yılın forvet sürprizi Hem de bedavaya...

Geçen sezon Hatayspor'da 38 maçta 22 gol, 1 asistlik performans gösteren Boupendza, Al Arabi formasıyla 17 maçta 8 gol attı, 3 de asist yaparak 11 gole direkt katkı sağladı.

12Cenk Tosun - Boupendza derken Beşiktaştan yılın forvet sürprizi Hem de bedavaya...

Santrfor mevkii için bir çok isimle temasa geçen siyah-beyazlılar, listesine yeni bir isim daha ekledi.

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Siyah-beyazlılar sezon sonunda Batshuayi'ye veda edecek. Bu nedenle golcü arayışlarını sıklaştıran siyah-beyazlılarda gündeme sürpriz bir isim geldi.

14Cenk Tosun - Boupendza derken Beşiktaştan yılın forvet sürprizi Hem de bedavaya...

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen Danny Welbeck'i kadrosuna katmak istiyor.

15Cenk Tosun - Boupendza derken Beşiktaştan yılın forvet sürprizi Hem de bedavaya...

31 yaşındaki İngiliz golcünün isminin öne çıkmasının nedeni ise sezon sonunda kulübüyle olan sözleşmesinin bitecek olması.

16Cenk Tosun - Boupendza derken Beşiktaştan yılın forvet sürprizi Hem de bedavaya...

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