• 06 Mart 2022 - 09:49 • Son Güncelleme:
Cenk Tosun - Boupendza derken Beşiktaş'tan yılın forvet sürprizi! Hem de bedavaya...
Batshuayi'yi İngiltere'ye geri göndermeye hazırlanan ve Cenk Tosun, Boupendza gibi yıldızları transfer listesine alan Beşiktaş'ın aslında bambaşka bir bir forvetle görüştüğü ortaya çıktı. İşte siyah beyazlı kulüpteki o sıcak gelişme...
• 06 Mart 2022 - 09:49 • Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta gözler yeni sezonda yapılacak olan takviyelere çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlı yönetim ilk olarak skorer bir forvet alarak gol yollarındaki sıkıntıyı çözmesi hedefliyor.
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Listenin ilk sırasında da Beşiktaş'ın eski forveti Cenk Tosun yer alıyor. Michy Batshuayi, Güven Yalçın ve Kenan Karaman'dan istediği katkıyı alamayan siyah-beyazlılar, Everton ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Cenk'le görüşmeleri sıklaştırdı.
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Beşiktaş'ın santrfor listesinin ikinci sırasında Aaron Boupendza yer alıyor.
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Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen Danny Welbeck'i kadrosuna katmak istiyor.
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