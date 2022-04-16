Cengiz Ünder'in açıklamaları İtalyanları çıldırttı! Yıldız oyuncuya tepki yağıyor...

CENGİZ ÜNDER İTALYANLARI KIZDIRDI

Cengiz Ünder, Fransa'da verdiği bir röportajda, "Kariyerimdeki en çılgın atmosferleri Türkiye'de yaşadım. Türkiye'de Beşiktaş'ta benzer bir atmosfer var ve bu coşkuyu Marsilya'da da hissedebiliyorum. Marsilya'da Türkiye'deki atmosferi buldum. Roma'da da oynadım ama Marsilya gibi değil. Bu destek, futbol oynama arzumuzun ötesine geçmeye itiyor." sözlerini kullanmıştı.