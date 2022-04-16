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FransaCengiz Ünder'in açıklamaları İtalyanları çıldırttı! Yıldız oyuncuya tepki yağıyor...
HaberlerFransa Haberleri Cengiz Ünder'in açıklamaları İtalyanları çıldırttı! Yıldız oyuncuya tepki yağıyor...
• 16 Nisan 2022 - 09:57 • Son Güncelleme:

Cengiz Ünder'in açıklamaları İtalyanları çıldırttı! Yıldız oyuncuya tepki yağıyor...

Marsilya formasını başarıyla taşıyan Cengiz Ünder'in röportajı krize neden oldu. Fransa'da Olimpik Marsilya'ya transfer olduktan sonra yeniden doğan milli yıldız performansı ile zirvede. Cengiz Ünder'in Fransız basınına yaptığı açıklamalar tepkiye sebep oldu ve yıldız oyuncuya eleştiri yağmuruna tutuldu.

• 16 Nisan 2022 - 09:57 • Son Güncelleme:
1Cengiz Ünderin açıklamaları İtalyanları çıldırttı Yıldız oyuncuya tepki yağıyor...
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İtalyan takımı Roma'dan Fransız devi Olimpik Marsilya'ya kiralanan milli yıldız performansı ile Ligue 1'e damga vurdu. Marsilya ile büyük bir uyum yakalayan Cengiz Ünder takımını sırtlayan isimlerden biri haline geldi. Fransız basınına röportaj veren 24 yaşındaki oyuncu İtalya'da kriz çıkardı.

2CENGİZ ÜNDER İTALYANLARI KIZDIRDI

CENGİZ ÜNDER İTALYANLARI KIZDIRDI

Cengiz Ünder, Fransa'da verdiği bir röportajda, "Kariyerimdeki en çılgın atmosferleri Türkiye'de yaşadım. Türkiye'de Beşiktaş'ta benzer bir atmosfer var ve bu coşkuyu Marsilya'da da hissedebiliyorum. Marsilya'da Türkiye'deki atmosferi buldum. Roma'da da oynadım ama Marsilya gibi değil. Bu destek, futbol oynama arzumuzun ötesine geçmeye itiyor." sözlerini kullanmıştı.

3Cengiz Ünderin açıklamaları İtalyanları çıldırttı Yıldız oyuncuya tepki yağıyor...

Cengiz Ünder'in Marsilya'nın Roma'dan daha iyi olduğunu söylemesi İtalyanları kızdırdı.

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ROMA TARAFTARLARININ TEPKİSİ SÜRÜYOR

Akşam'ın İtalyan basınından aktardığı haberlerde, 24 yaşındaki milli yıldızın bu açıklamalarının eski takımı Roma taraftarlarının tepkisi gördüğü belirtildi. Cengiz Ünder'in Roma'da bekleneni veremediğini belirten İtalyan taraftarlar, özellikle taraftar noktasında Marsilya'yı daha ön planda tutmasına da bir hayli bozulduklarını ifade ediyorlar.

5CENGİZ ÜNDERİN KARNESİ

CENGİZ ÜNDER'İN KARNESİ

Marsilya formasıyla bu sezon dört farklı kulvarda 40 maça çıkan Cengiz Ünder 12 gol ve 5 asist kaydetti.

6Cengiz Ünderin açıklamaları İtalyanları çıldırttı Yıldız oyuncuya tepki yağıyor...

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