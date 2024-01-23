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Cemre ne zaman düşecek 2024? İlk cemre nereye düşer, ilk cemre hangi ayda düşüyor? Sırası ile cemre düşme tarihleri

Cemrenin ne zaman ve nereye düşeceğine yönelik araştırmalar hızlandı. Cemre düşme süreçlerinin sona ermesiyle doğa yeniden canlanacak, bahar geçek. Hava sıcaklarının zaman zaman artması ve güneşin yüzünü göstermesi nedeniyle vatandaşlar cemre tarihlerini sorguluyor. Peki, Cemre ne zaman düşecek 2024? İlk cemre nereye düşer?

• 23 Ocak 2024 - 17:11 • Son Güncelleme:
• 23 Ocak 2024 - 17:11 • Son Güncelleme:
1Cemre ne zaman düşecek 2024 İlk cemre nereye düşer, ilk cemre hangi ayda düşüyor Sırası ile cemre düşme tarihleri

İlk cemre düştükten sonra ikinci ve üçünü cemrelerin ardından ülke genelinde hava sıcaklıkları yükseliyor. Ocak ayının sonlarına gelinirken, sıcaklıklar da bir yükselip bir düşüyor. Baharın müjdecisi cemrenin düşüş tarihleri merak ediliyor. Peki, İlk cemre ne zaman düşecek?

2CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK 2024 (CEMRE DÜŞME TARİHLERİ)

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK 2024 (CEMRE DÜŞME TARİHLERİ)?

Cemre ilk olarak havaya düşer. 19-20 Şubat tarihleri arasında ilk cemre düşecek. İkinci cemre 26-27 Şubat tarihleri arasında suya ve son olarak 5-6 Mart tarihlerinde ise toprağa düşecek.

3CEMRE DÜŞMESİ NEDİR

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

4Cemre ne zaman düşecek 2024 İlk cemre nereye düşer, ilk cemre hangi ayda düşüyor Sırası ile cemre düşme tarihleri

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir.

5Cemre ne zaman düşecek 2024 İlk cemre nereye düşer, ilk cemre hangi ayda düşüyor Sırası ile cemre düşme tarihleri

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir.

6Cemre ne zaman düşecek 2024 İlk cemre nereye düşer, ilk cemre hangi ayda düşüyor Sırası ile cemre düşme tarihleri

Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hâli olduğu söylenebilir. İlk cemre 20 Şubat'ta havaya ve yedişer gün arayla da toprağa ve suya düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.