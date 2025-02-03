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GündemCemal Can Canseven'e nazar değdi! Hastaneden paylaştı
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Cemal Can Canseven'e nazar değdi! Hastaneden paylaştı

Cemal Can Canseven, hastaneden çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

• 03 Şubat 2025 - 15:12 • Son Güncelleme:
• 03 Şubat 2025 - 15:12 • Son Güncelleme:
1Cemal Can Cansevene nazar değdi Hastaneden paylaştı

2020'de Survivor'a katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyuran ve şampiyon olan Cemal Can Canseven sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.

2Cemal Can Cansevene nazar değdi Hastaneden paylaştı

Instagram hesabından sürekli paylaşım yapan fenomen isim, geçtiğimiz haftalarda askere gideceğini duyurmuştu.

3BANA ULAŞIN

"BANA ULAŞIN"

29 yaşındaki isim yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti: "Manisa/ Alaşehir. Haziranda görüşürüz. Devre arkadaşlarımı bulmam lazım bana ulaşın."

4DUA ZİNCİRİ OLUŞTURMA ZAMANI

"DUA ZİNCİRİ OLUŞTURMA ZAMANI"

Son olarak hastanede serum alırken çekilen bir görüntüsünü paylaşan Cemal Can Canseven, 'Nazara geldim. Şamatacı halimden eksilme yok ama maşallah, dua zinciri oluşturma zamanımız geldi canlarım please.' dedi.