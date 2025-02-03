Cemal Can Canseven'e nazar değdi! Hastaneden paylaştı

2020'de Survivor'a katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyuran ve şampiyon olan Cemal Can Canseven sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Instagram hesabından sürekli paylaşım yapan fenomen isim, geçtiğimiz haftalarda askere gideceğini duyurmuştu. 29 yaşındaki isim yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti: Manisa/ Alaşehir. Haziranda görüşürüz. Devre arkadaşlarımı bulmam lazım bana ulaşın. Son olarak hastanede serum alırken çekilen bir görüntüsünü paylaşan Cemal Can Canseven, 'Nazara geldim. Şamatacı halimden eksilme yok ama maşallah, dua zinciri oluşturma zamanımız geldi canlarım please.' dedi.