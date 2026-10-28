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GündemCEM AKAŞ HAYATINI KAYBETTİ | Cem Akaş kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Bir hafta önce oğlu Can Akaş'ı kaybetmişti!
HaberlerGündem Haberleri CEM AKAŞ HAYATINI KAYBETTİ | Cem Akaş kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Bir hafta önce oğlu Can Akaş'ı kaybetmişti!

CEM AKAŞ HAYATINI KAYBETTİ | Cem Akaş kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Bir hafta önce oğlu Can Akaş'ı kaybetmişti!

28.10.2026 - 13:26Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Cem Akaş öldü mü, Cem Akaş neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı, kimdir? Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş’tan acı haber geldi. Türk edebiyatı ve yayıncılık dünyasının önemli isimlerinden Cem Akaş, 28 Ekim 2026 tarihinde 58 yaşında hayatını kaybetti. Akaş’ın vefatı, 19 yaşındaki oğlu Can Akaş’ın ölümünden kısa süre sonra geldi. Bir süredir kanserle mücadele ettiği belirtilen Cem Akaş’ın hayatı, kariyeri, eserleri ve ölüm nedeni merak konusu oldu. Peki Cem Akaş kimdir, neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? Cem Akaş’ın oğlu Can Akaş neden hayatını kaybetmişti? İşte Cem Akaş’ın biyografisi ve hakkında merak edilenler...

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1CEM AKAŞ HAYATINI KAYBETTİ | Cem Akaş kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Bir hafta önce oğlu Can Akaş'ı kaybetmişti!

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Cem Akaş hayatını kaybetti. Yazar, çevirmen ve editör kimliğiyle Türkiye’nin kültür ve yayıncılık dünyasında uzun yıllardır önemli çalışmalara imza atan Akaş’ın ölüm haberi Can Yayınları tarafından duyuruldu.

2CEM AKAŞ HAYATINI KAYBETTİ | Cem Akaş kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Bir hafta önce oğlu Can Akaş'ı kaybetmişti!

Cem Akaş'ın vefatının, henüz 19 yaşındaki oğlu Can Akaş'ı kaybetmesinin ardından gelmesi ise acıyı daha da büyüttü. Oğlu Can Akaş, 19 Ekim 2026 tarihinde hayatını kaybetmişti. Cem Akaş da 28 Ekim 2026'da yaşamını yitirdi.

3CEM AKAŞ HAYATINI KAYBETTİ | Cem Akaş kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Bir hafta önce oğlu Can Akaş'ı kaybetmişti!

CEM AKAŞ HAYATINI KAYBETTİ


Can Yayınları, Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş’ın hayatını kaybettiğini 28 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla duyurdu.

Yayınevi açıklamasında Cem Akaş'ın yalnızca bir çalışma arkadaşı değil, aynı zamanda dostları olduğunu belirterek ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

Akaş'ın vefatı edebiyat, yayıncılık ve kültür dünyasında büyük üzüntü yarattı.

CEM AKAŞ NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Cem Akaş'ın neden öldüğü ve hastalığının ne olduğu, ölüm haberinin ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Cem Akaş'ın bir süredir kanserle mücadele ettiği ve tedavi gördüğü belirtiliyor. Akaş’ın 28 Ekim 2026'da yaşamını yitirdiği açıklandı. Ancak ölümünün kesin tıbbi nedenine ilişkin ailesi veya Can Yayınları tarafından ayrıntılı bir resmi açıklama paylaşılmış değil. Bu nedenle ölüm nedenini doğrudan belirli bir hastalığa bağlamak yerine, Akaş'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü bilgisini aktarmak daha doğru olacaktır.

4CEM AKAŞ HAYATINI KAYBETTİ | Cem Akaş kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Bir hafta önce oğlu Can Akaş'ı kaybetmişti!

CEM AKAŞ KAÇ YAŞINDAYDI?


Cem Akaş, 10 Mart 1968 tarihinde Almanya'nın Mannheim kentinde doğdu.

28 Ekim 2026 tarihinde hayatını kaybeden Akaş 58 yaşındaydı.

CEM AKAŞ KİMDİR?

Tam adı Mehmet Cem Akaş olan Cem Akaş; yazar, editör, çevirmen ve yayıncıydı.

10 Mart 1968'de Almanya'nın Mannheim kentinde dünyaya gelen Akaş, 1974 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelerek İzmit'e yerleşti.

Robert Koleji'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra siyaset bilimi üzerine akademik çalışmalar yaptı. Eğitimini bir dönem New York'taki Columbia Üniversitesi'nde siyaset kuramı alanında sürdürdü ve 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı.

5CEM AKAŞ HAYATINI KAYBETTİ | Cem Akaş kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Bir hafta önce oğlu Can Akaş'ı kaybetmişti!

CEM AKAŞ'IN YAYINCILIK KARİYERİ


Cem Akaş yalnızca yazdığı kitaplarla değil, Türkiye yayıncılık dünyasında üstlendiği görevlerle de tanınıyordu.

1990'lı yıllarda Yapı Kredi Yayınları bünyesinde editörlük ve yayın yönetmenliği görevlerinde bulunan Akaş; Cogito, kitap-lık ve Sanat Dünyamız gibi önemli yayınlarda görev aldı.

Enis Batur ile birlikte “Okudukça” adlı televizyon programını hazırlayıp sundu. Sabancı Üniversitesi'nde yaratıcı yazarlık dersleri de verdi.

Cem Akaş, 2018 yılından itibaren Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapıyordu.

CEM AKAŞ'IN KİTAPLARI NELER?

Edebiyat kariyerine 1980'li yılların sonunda başlayan Cem Akaş'ın ilk öyküsü “Gerçeğin Öte Yanında” 1987 yılında Gergedan dergisinde yayımlandı.

Roman, öykü ve deneme türlerinde pek çok eser kaleme alan Cem Akaş'ın bilinen kitapları arasında 7, Gizli Hava Müzesi, Olgunluk Çağı Üçlemesi, 19, Y, Zamanın En Kısa Hali, Son Kişot ve Ofelya bulunuyor.

6CEM AKAŞ HAYATINI KAYBETTİ | Cem Akaş kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Bir hafta önce oğlu Can Akaş'ı kaybetmişti!

BİR HAFTA ÖNCE OĞLU CAN AKAŞ'I KAYBETMİŞTİ


Cem Akaş'ın ölümü, ailesinin yaşadığı bir başka büyük acının hemen ardından geldi.

Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan'ın 19 yaşındaki oğlu Can Akaş, 19 Ekim 2026 tarihinde hayatını kaybetti. Can Akaş’ın Milano’da tasarım eğitimi almaya hazırlandığı ve Domus Academy'nin tasarım programına kabul edildiği belirtilmişti.

Can Akaş, 20 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

CAN AKAŞ NEDEN ÖLDÜ?

19 yaşındaki Can Akaş'ın kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Oğlunun ölümünün ardından açıklama yapan Cem Akaş, elektronik sigaranın olası sağlık etkilerine dikkat çekmiş ve aileleri bu konuda daha dikkatli olmaya çağırmıştı.

Ancak elektronik sigara kullanımı ile Can Akaş'ın ölüm nedeni arasında doğrudan tıbbi bir nedensellik bulunduğuna ilişkin kamuoyuna açıklanmış kesin bir sağlık raporu bulunmadığından, bu iki durumun kesin olarak birbirine bağlanmaması gerekiyor.

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