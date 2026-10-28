CEM AKAŞ HAYATINI KAYBETTİ | Cem Akaş kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Bir hafta önce oğlu Can Akaş'ı kaybetmişti!

3



Can Yayınları, Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş’ın hayatını kaybettiğini 28 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla duyurdu.



Yayınevi açıklamasında Cem Akaş'ın yalnızca bir çalışma arkadaşı değil, aynı zamanda dostları olduğunu belirterek ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.



Akaş'ın vefatı edebiyat, yayıncılık ve kültür dünyasında büyük üzüntü yarattı.



CEM AKAŞ NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?



Cem Akaş'ın neden öldüğü ve hastalığının ne olduğu, ölüm haberinin ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı.



Cem Akaş'ın bir süredir kanserle mücadele ettiği ve tedavi gördüğü belirtiliyor. Akaş’ın 28 Ekim 2026'da yaşamını yitirdiği açıklandı. Ancak ölümünün kesin tıbbi nedenine ilişkin ailesi veya Can Yayınları tarafından ayrıntılı bir resmi açıklama paylaşılmış değil. Bu nedenle ölüm nedenini doğrudan belirli bir hastalığa bağlamak yerine, Akaş'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü bilgisini aktarmak daha doğru olacaktır.