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MagazinÇarli'nin Cilvenaz'ı yıllara meydan okuyor! Yeni mesleği...
HaberlerMagazin Haberleri Çarli'nin Cilvenaz'ı yıllara meydan okuyor! Yeni mesleği...
• 17 Şubat 2022 - 17:46 • Son Güncelleme:

Çarli'nin Cilvenaz'ı yıllara meydan okuyor! Yeni mesleği...

Çarli'nin Cilvenaz'ı olarak tanınan Çağlar Kondu artık bambaşka bir meslekte. Mine Çağlar Kondu'nun yıllara meydan okuyan görüntüsü ise hayranlarından beğeni topluyor.

• 17 Şubat 2022 - 17:46 • Son Güncelleme:
1Çarlinin Cilvenazı yıllara meydan okuyor Yeni mesleği...
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Çarli dizisinde Cilvenaz karakterine hayat veren Mine Çağlar Kondu ekranlardan uzak kendi halinde bir hayat yaşıyor. 90'ların sevilen dizisi Çarli'de canlandırdığı Cilvenaz karakteri ile geniş bir hayran kitlesi edinen Mine Çağlar Kondu bakın şimdilerde ne yapıyor...

2Çarlinin Cilvenazı yıllara meydan okuyor Yeni mesleği...

Çarli'den sonra tanınan Kondu, modellik ve reklam oyunculuğu yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ndeki eğitimini tamamladı.

3Çarlinin Cilvenazı yıllara meydan okuyor Yeni mesleği...

Oyunculuğu bırakan ve pişman olmadığını söyleyen ünlü isim, Veterinerlik Fakültesi'nden mezun olduktan sonra hayatını adeta hayvanlara adamış.

4Çarlinin Cilvenazı yıllara meydan okuyor Yeni mesleği...

Şu anda bir veteriner kliniğine sahip olan Çağlar Kondu Türkiye'nin önde gelen veteriner hekimleri arasında gösteriliyor.

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