• 28 Nisan 2022 - 10:28 • Son Güncelleme:
Cansel Çördük bikinili pozuna gelen yorumlara tepki gösterdi! 'Duymaktan çok sıkıldım'
'Kısmetse Olur' yarışmasıyla ünlenen Cansel Çördük sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Çördük, minicik bikinisiyle verdiği poza gelen yorumlara sinirlendi ve "Duymaktan sıkıldım" diyerek açıklama yaptı.
• 28 Nisan 2022 - 10:28 • Son Güncelleme:
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'Kısmetse Olur' yarışması yeniden ekranlara döneceği haberleriyle gündemdeyken yarışmanın popüler isimleri de merak konusu oluyor. Sosyal medyada hâlâ oldukça aktif olan yarışmacılardan Cansel Çördük iddialı pozlarıyla gündeme geliyor.
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