Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinCansel Çördük bikinili pozuna gelen yorumlara tepki gösterdi! 'Duymaktan çok sıkıldım'
HaberlerMagazin Haberleri Cansel Çördük bikinili pozuna gelen yorumlara tepki gösterdi! 'Duymaktan çok sıkıldım'
• 28 Nisan 2022 - 10:28 • Son Güncelleme:

Cansel Çördük bikinili pozuna gelen yorumlara tepki gösterdi! 'Duymaktan çok sıkıldım'

'Kısmetse Olur' yarışmasıyla ünlenen Cansel Çördük sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Çördük, minicik bikinisiyle verdiği poza gelen yorumlara sinirlendi ve "Duymaktan sıkıldım" diyerek açıklama yaptı.

• 28 Nisan 2022 - 10:28 • Son Güncelleme:
1Cansel Çördük bikinili pozuna gelen yorumlara tepki gösterdi Duymaktan çok sıkıldım
ABONE OL

'Kısmetse Olur' yarışması yeniden ekranlara döneceği haberleriyle gündemdeyken yarışmanın popüler isimleri de merak konusu oluyor. Sosyal medyada hâlâ oldukça aktif olan yarışmacılardan Cansel Çördük iddialı pozlarıyla gündeme geliyor.

2Cansel Çördük bikinili pozuna gelen yorumlara tepki gösterdi Duymaktan çok sıkıldım

Cansel Çördük son olarak yeşil bikinisiyle bir pozunu paylaştı. Kısmetse Olur Cansel'in pozuna hem kollarının haliyle ilgili hem de bikini altının küçücük olmasıyla ilgili yorum yağdı. Cansel Çördük ise en sonunda patladı.

3YORUMLAR KIZDIRDI

YORUMLAR KIZDIRDI

Hayatına yurt dışında devam eden Cansel Çördük damarları ve kolundaki kesiklerle ilgili gelen yorumlara kızarak şu açıklamayı yaptı:

İlk ve son olarak artık duymaktan ve bu şekil yorumlar görmekten sıkıldığım için; damarlarım sadece doğuştan böyle, hemşireler çok seviyor.

4Cansel Çördük bikinili pozuna gelen yorumlara tepki gösterdi Duymaktan çok sıkıldım

Bileklere gelince ergenlikti yaptık bir saflık diyelim. 25 yaşındayım, genç ve enerji doluyum hayatımı güzel yaşıyorum ve çok mutluyum ."

5Cansel Çördük bikinili pozuna gelen yorumlara tepki gösterdi Duymaktan çok sıkıldım

Cansel Çördük zaman zaman da değişimiyle gündeme geliyor.

6Cansel Çördük bikinili pozuna gelen yorumlara tepki gösterdi Duymaktan çok sıkıldım

Son halini gören takipçileri "Eski halin daha iyiydi", "Neden kendine bunu yaptın?" gibi yorumlarda bulunuyor.

7Cansel Çördük bikinili pozuna gelen yorumlara tepki gösterdi Duymaktan çok sıkıldım

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Cansel Çördük bikinili pozuna gelen yorumlara tepki gösterdi! 'Duymaktan çok sıkıldım'

    Cansel Çördük bikinili pozuna gelen yorumlara tepki gösterdi! 'Duymaktan çok sıkıldım'

    Didem Kınalı'nın kiracısının ödediği kira şoke etti!

    Didem Kınalı'nın kiracısının ödediği kira şoke etti!

    Kaan Urgancıoğlu partneri Pınar Deniz hakkında konuştu: Maksat bizim yakışmamızdı

    Kaan Urgancıoğlu partneri Pınar Deniz hakkında konuştu: Maksat bizim yakışmamızdı

    Pınar Altuğ'dan takipçisini şoke eden yanıt!

    Pınar Altuğ'dan takipçisini şoke eden yanıt!