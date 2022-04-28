Cansel Çördük bikinili pozuna gelen yorumlara tepki gösterdi! 'Duymaktan çok sıkıldım'

YORUMLAR KIZDIRDI

Hayatına yurt dışında devam eden Cansel Çördük damarları ve kolundaki kesiklerle ilgili gelen yorumlara kızarak şu açıklamayı yaptı:



İlk ve son olarak artık duymaktan ve bu şekil yorumlar görmekten sıkıldığım için; damarlarım sadece doğuştan böyle, hemşireler çok seviyor.