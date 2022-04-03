Canlı yayında duyurdu! Telefonla görüştüm Galatasaray'ın yeni teknik direktörü...
Galatasaray camiasına yakınlığıyla bilinen ünlü futbol yorumcusu Oğuz Altay'ın canlı yayında 'Okan Buruk' hakkında verdiği bilgiler taraftarların bir hayli dikkatini çekti. Okan hocayla görüştüğü söyleyen Altay, adaylığını açıklaması beklenen Dursun Özbek'e de ayrı bir parantez açtı.
Galatasaray'da yeni gelecek yönetimin Domenec Torrent'le çalışma ihtimalinin düşük olması, yeni hoca adaylarının ortaya atılmasına sebep oluyor. Bunlardan biri de Okan Buruk oldu.
TV100'de yayınlanan VAR Odası programında Oğuz Altay, Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesini verirken teknik direktörlük için de Okan Buruk'u düşündüğünü söyledi. Altay, Buruk ile telefonda konuştuğu anlattı.
Oğuz Altay, "Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor. Okan hoca ile telefonda görüştüm. Kendisi yurt dışında. Durumdan biraz bahsetti. Çok yakından takip ediyor. Galatasaray teknik direktörüymüş gibi hazırlanıyor. 'Her şartta, her durumda Galatasaray için hazırım. Ben bugünler için varım. Galatasaray için varım.' dedi." ifadelerini kullandı.
ERMAN TOROĞLU: G.Saray-Karagümrük maçının biraz hızlı olduğu dakikalar Kerem Aktürkoğlu'nun oyunda olduğu dakikalardı. O da takım olarak değil, şahsi olarak oyunu hızlandırıyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu da toplam 35 dakika sürdü! Aslında G.Saray biraz çabuk oynasa çok gol pozisyonu yakalayacaktı. Düşünün penaltının dışında Karagümrük'ün net pozisyonu yok. Böyle bir maç izledik. Penaltıyı bile atamayan bir takım. (Sabah)
AHMET ÇAKAR: G.Saray, hem iyi oynadı hem de 3 puanı aldı. G.Saray'ın iyi oynamasının sebebi Fatih Karagümrük. Karagümrük'ü hiç bu kadar kötü, organizasyon bozukluğu içinde görmemiştim. Muslera, yavaş yavaş eski günlerine dönüyor. Sonuçta G.Saray, karabulutları bu tür galibiyetlerle geçiştirmeye çalışıyor. (Sabah)
LEVENT TÜZEMEN: Takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlarla birleşince sahada coşkulu, hırslı, kazanma duygusu yüksek, çok koşan, iyi mücadele eden bir Galatasaray izledik. Maç boyu hiç susmayan tribünlerin coşkusuyla ilk 12 dakika içinde Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Kerem'in kazandığı penaltıyı mükemmel kullanan Gomis ile Cicaldau'nun hazırladığı pozisyonda ustalık kokan bir vuruş yapan Babel'in golleri Galatasaray'ı sadece rahatlamadı öz güven olarak da yükselmesini sağladı. (Sabah)
ÖNDER ÖZEN: Kerem sakatlandı, Galatasaray'ın en büyük tehdidi. İkinci yarıdaki bölümde Kerem olsa skoru artırabilirdi. Gençlerden Kerem dışında özel bir katkı çıkmadı. Bu aslında planlamanın kalitesi konusunda da soru işaretlerini beraberinde getirir. Galatasaray, uçmadı belki ama hak ederek, gerekli bir 3 puan aldı. Puan kaybı tatsız bir durum yaratabilirdi.