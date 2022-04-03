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GalatasarayCanlı yayında duyurdu! Telefonla görüştüm Galatasaray'ın yeni teknik direktörü...
HaberlerGalatasaray Haberleri Canlı yayında duyurdu! Telefonla görüştüm Galatasaray'ın yeni teknik direktörü...
• 03 Nisan 2022 - 11:00 • Son Güncelleme:

Canlı yayında duyurdu! Telefonla görüştüm Galatasaray'ın yeni teknik direktörü...

Galatasaray camiasına yakınlığıyla bilinen ünlü futbol yorumcusu Oğuz Altay'ın canlı yayında 'Okan Buruk' hakkında verdiği bilgiler taraftarların bir hayli dikkatini çekti. Okan hocayla görüştüğü söyleyen Altay, adaylığını açıklaması beklenen Dursun Özbek'e de ayrı bir parantez açtı.

• 03 Nisan 2022 - 11:00 • Son Güncelleme:
1Canlı yayında duyurdu Telefonla görüştüm Galatasarayın yeni teknik direktörü...
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Galatasaray'da yeni gelecek yönetimin Domenec Torrent'le çalışma ihtimalinin düşük olması, yeni hoca adaylarının ortaya atılmasına sebep oluyor. Bunlardan biri de Okan Buruk oldu.

2Canlı yayında duyurdu Telefonla görüştüm Galatasarayın yeni teknik direktörü...

TV100'de yayınlanan VAR Odası programında Oğuz Altay, Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesini verirken teknik direktörlük için de Okan Buruk'u düşündüğünü söyledi. Altay, Buruk ile telefonda konuştuğu anlattı.

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Oğuz Altay, "Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor. Okan hoca ile telefonda görüştüm. Kendisi yurt dışında. Durumdan biraz bahsetti. Çok yakından takip ediyor. Galatasaray teknik direktörüymüş gibi hazırlanıyor. 'Her şartta, her durumda Galatasaray için hazırım. Ben bugünler için varım. Galatasaray için varım.' dedi." ifadelerini kullandı.

4GALATASARAY - F.KARAGÜMRÜK MAÇININ YAZAR YORUMLARI

GALATASARAY - F.KARAGÜMRÜK MAÇININ YAZAR YORUMLARI

Spor yazarları, Galatasaray'ın sahasında Fatih Karagümrük karşısında aldığı 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

5Canlı yayında duyurdu Telefonla görüştüm Galatasarayın yeni teknik direktörü...

ERMAN TOROĞLU: G.Saray-Karagümrük maçının biraz hızlı olduğu dakikalar Kerem Aktürkoğlu'nun oyunda olduğu dakikalardı. O da takım olarak değil, şahsi olarak oyunu hızlandırıyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu da toplam 35 dakika sürdü! Aslında G.Saray biraz çabuk oynasa çok gol pozisyonu yakalayacaktı. Düşünün penaltının dışında Karagümrük'ün net pozisyonu yok. Böyle bir maç izledik. Penaltıyı bile atamayan bir takım. (Sabah)

6Canlı yayında duyurdu Telefonla görüştüm Galatasarayın yeni teknik direktörü...

AHMET ÇAKAR: G.Saray, hem iyi oynadı hem de 3 puanı aldı. G.Saray'ın iyi oynamasının sebebi Fatih Karagümrük. Karagümrük'ü hiç bu kadar kötü, organizasyon bozukluğu içinde görmemiştim. Muslera, yavaş yavaş eski günlerine dönüyor. Sonuçta G.Saray, karabulutları bu tür galibiyetlerle geçiştirmeye çalışıyor. (Sabah)

7Canlı yayında duyurdu Telefonla görüştüm Galatasarayın yeni teknik direktörü...

LEVENT TÜZEMEN: Takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlarla birleşince sahada coşkulu, hırslı, kazanma duygusu yüksek, çok koşan, iyi mücadele eden bir Galatasaray izledik. Maç boyu hiç susmayan tribünlerin coşkusuyla ilk 12 dakika içinde Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Kerem'in kazandığı penaltıyı mükemmel kullanan Gomis ile Cicaldau'nun hazırladığı pozisyonda ustalık kokan bir vuruş yapan Babel'in golleri Galatasaray'ı sadece rahatlamadı öz güven olarak da yükselmesini sağladı. (Sabah)

8Canlı yayında duyurdu Telefonla görüştüm Galatasarayın yeni teknik direktörü...

ENGİN VEREL: Galatasaray hızlı başladı, golleri buldu, sonrasında da adeta aktif dinlenme yaptı. Dinlenmenin dozunu kaçırınca, Muslera penaltı dahil inanılmaz kurtarışlar yapmak zorunda kaldı. Maçın özeti de böyleydi... (Akşam)

9Canlı yayında duyurdu Telefonla görüştüm Galatasarayın yeni teknik direktörü...

ÖNDER ÖZEN: Kerem sakatlandı, Galatasaray'ın en büyük tehdidi. İkinci yarıdaki bölümde Kerem olsa skoru artırabilirdi. Gençlerden Kerem dışında özel bir katkı çıkmadı. Bu aslında planlamanın kalitesi konusunda da soru işaretlerini beraberinde getirir. Galatasaray, uçmadı belki ama hak ederek, gerekli bir 3 puan aldı. Puan kaybı tatsız bir durum yaratabilirdi.

10Canlı yayında duyurdu Telefonla görüştüm Galatasarayın yeni teknik direktörü...

METİN TEKİN: Galatasaray, sezon başında 3 yıllık takım kuruyorum diye yola çıktı. Seneye hangi oyuncular kaldı? Sezon bitiyor, hedef yok. Seçim var ama sezon bitiyor. Galatasaray'ın gelecek sezon için oyuncu bazlı bakması gerekiyor. Yatırım yapılan isimler var. Cicaldau alındı, olmuş gibi değil.

11Canlı yayında duyurdu Telefonla görüştüm Galatasarayın yeni teknik direktörü...

Morutan da yatırım oyuncusu, şu an için olmadı. Galatasaray'ın bu tablosu kolay değil. Gelecek sezon bu takım hangi düşüncelerle yapılacak? Bu kadronun bir matematiksel gerçeği de var, 14. sırada. Lig bir ölçüdür, 14'te olmanız, bu sene olmadı, seneye olur ile bunu halledemezsiniz.

12Canlı yayında duyurdu Telefonla görüştüm Galatasarayın yeni teknik direktörü...

ELVIR BALIC: Galatasaray'da bu politika nasıl yönetiliyor anlamış değilim. Son yıllarda yönetim konusunda o kadar hatalar yapıldı ki. Galatasaray büyük bir camia. Müthiş taraftarlara sahip ama yönetim anlayışını hiç anlamadım. Yarın öbür gün haberlerde gazetelerde başka şeyler görüyoruz.

13Canlı yayında duyurdu Telefonla görüştüm Galatasarayın yeni teknik direktörü...

Ben de oynadım ertesi gün gazeteyi açıyorum istenmiyormuşum. Kulüp bul falan çıkıyor. Hep bir sinsilik var. Arkandan iş çevriliyor. Fatih Hoca'nın zamansız gönderilmesini de buna dahil edebiliriz. Bir istikrar yakalanamadı. İşi çok zor inşallah iyi bir yönetim seçilir.

14Canlı yayında duyurdu Telefonla görüştüm Galatasarayın yeni teknik direktörü...

 

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