Canlı yayında duyurdu! Telefonla görüştüm Galatasaray'ın yeni teknik direktörü...

Morutan da yatırım oyuncusu, şu an için olmadı. Galatasaray'ın bu tablosu kolay değil. Gelecek sezon bu takım hangi düşüncelerle yapılacak? Bu kadronun bir matematiksel gerçeği de var, 14. sırada. Lig bir ölçüdür, 14'te olmanız, bu sene olmadı, seneye olur ile bunu halledemezsiniz.