Canlı yayında açıkladı! Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'la anlaşma tamam...
Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar Skorer TV'de Nergis Aşkın'a çok önemli açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı kulübün seçim sürecini ve gündeme gelen adayları masaya yatıran Dindar, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz bombasını patlattı. İşte o sözler...
Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar, Sarı Kırmızılılardaki son dakika gelişmelerini Skorer TV'de aktardı. Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtlayan Dindar, başkanlık yarışını ve Torrent'in son durumuyla ilgili flaş ifadeler kullandı.
Galatasaray için talihsiz bir durum. Bu sakatlığın sahalara geri dönüşü ortalama 3-4 hafta gibi. Perşembe gününe kadar Kerem antrenmana çıkmayacak. Galatasaray derbi hazırlıklarına Kerem olmadan devam edecek. Cuma günü antrenmanda denenecek. Derbide oynayacak veya oynamayacak diyemiyoruz. Ben karamsar değilim. Sağlık heyeti de Kerem'i korumak için program hazırladı. Bireysel olarak çalışmalarını sürdürecek. Kesin olmayacak diyemem. Fenerbahçe maçı olduğu için iyimser bakmaya çalışıyorum."
"Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıkladı. Ali Fatinoğlu belgeleri topluyor ama aday olacağını düşünmüyorum. Dursun Özbek aday olmadı çünkü ortam buna müsait değil. Dursun Özbek bir travma yaşadı ve bundan çıkmak kolay değil. Galatasaray camiası Dursun Özbek'i ikna etmek için çok çabaladı ama Dursun Özbek camiada bir konsensus görmediği için aday olmadı.
Ama bu seçimde böyle bir ortam yok. Görünürde Galatasaray'ı bilmeyen bir insan Eşref Hamamcıoğlu bu seçimi kazanır diyor. Ben de diyorum ki burası Galatasaray belli olmaz. Eşref Hamamcıoğlu'nun 'Lisenin adayı' imajını değiştirmesi gerekir. Metin Öztürk hiç tanınmadan 900 oy aldı. Azımsanmayacak kadar fazla bir oy tanınmayan bir aday için. Bu ortada bir seçim. Camia değerlendirecek.
"Artık Campos yok. Başkan olmadığını göre Campos da yok. Torrent ile ilgili Metin Öztürk'ün kesinlikle devam etmeyeceğini düşünüyorum. Kafasındaki teknik direktörle de anlaştığını biliyorum. Eşref Hamamcıoğlu da Torrent ile devam etmez diye düşünüyordum ama mali şartlara bakar. Tazminat verilmesi gerekiyor. Eşref beyin seçilmesi durumunda Torrent'i değerlendireceğini düşünüyorum. Mali şartlar ve tazminata bakar. Bu bir bilgi değil sadece tahmin."
"Geçen seçimde Metin Öztürk seçilseydi Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'la anlaşmıştı. Ben yine hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi yeniden bakmak lazım Burak Yılmaz'ın Lille'deki durumu geçtiğimiz sezonun gerisinde. Yeni sezonda 4 yerli kuralı var bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Metin bey seçimi kaybettiği günün bir sonraki haftasında ekibiyle bir toplantı yapmıştı. Transfer için hazırlıklı oldukları izlenimini alıyorum."
"Ünal Aysal ile ilgili en başından beri aday olmayacağını söyledim. Adının geçmesi insanların hoşuna gidiyor. Bir süre gündemde kaldı ve bu durum Ünal beyin de hoşuna gitti. Ama mevcut spor yasası olduğu sürece çok zor. Galatasaray'a cebinden para veren tek kişi gördüm o da Dursun Özbek. Galatasaray'dan almaya değil vermeye gelen adamlar önemli. Aysal'ın aday olacağını düşünmüyordum ve yanılmadım."
"Yeterli şansları aldı ama Halil bir tık ötesine gidemiyor. 21-22 yaşındaki bir oyuncunun bu kadar bezgin, yorgun olması ilginç. Daha agresif ve hızlı olması gerekiyor. Bu anlamda Torrent'in olumsuz bir bakış açısı olduğunu düşünmüyorum. Halil'in Göztepe maçındaki görüntüsü başka bir dönemde olsa Florya'da antrenmanlara bile çıkamazdı."