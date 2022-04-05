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GalatasarayCanlı yayında açıkladı! Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'la anlaşma tamam...
HaberlerGalatasaray Haberleri Canlı yayında açıkladı! Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'la anlaşma tamam...
• 05 Nisan 2022 - 13:20 • Son Güncelleme:

Canlı yayında açıkladı! Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'la anlaşma tamam...

Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar Skorer TV'de Nergis Aşkın'a çok önemli açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı kulübün seçim sürecini ve gündeme gelen adayları masaya yatıran Dindar, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz bombasını patlattı. İşte o sözler...

• 05 Nisan 2022 - 13:20 • Son Güncelleme:
1Canlı yayında açıkladı Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmazla anlaşma tamam...
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Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar, Sarı Kırmızılılardaki son dakika gelişmelerini Skorer TV'de aktardı. Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtlayan Dindar, başkanlık yarışını ve Torrent'in son durumuyla ilgili flaş ifadeler kullandı.

2Nevzat Dindarın açıklamaları şu şekilde;

Nevzat Dindar'ın açıklamaları şu şekilde;

"Beklediğimden kolay oldu. Maç 12 dakikada bitti. Avrupa'da yok kupada yok ligde de yok. Hedefsizlik çok kötü bir şey ama Karagümrük maçında istekli bir Galatasaray vardı. Torrent'in durumu tartışılırken Galatasaraylı oyuncuların isteğini iyi buldum."

3Canlı yayında açıkladı Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmazla anlaşma tamam...

"Bu sezon Kerem Karagümrük maçıyla 54. maçına çıktı. Vücudun iflas etmesi normal. Bu sakatlık aslında 'geliyorum' diyordu. Sürekli depar atıp zorlayan bir oyuncu. Kerem'e tekme atmak serbest ama oynadığı pozisyon gereği sprint atan bir oyuncu.

4Canlı yayında açıkladı Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmazla anlaşma tamam...

Galatasaray için talihsiz bir durum. Bu sakatlığın sahalara geri dönüşü ortalama 3-4 hafta gibi. Perşembe gününe kadar Kerem antrenmana çıkmayacak. Galatasaray derbi hazırlıklarına Kerem olmadan devam edecek. Cuma günü antrenmanda denenecek. Derbide oynayacak veya oynamayacak diyemiyoruz. Ben karamsar değilim. Sağlık heyeti de Kerem'i korumak için program hazırladı. Bireysel olarak çalışmalarını sürdürecek. Kesin olmayacak diyemem. Fenerbahçe maçı olduğu için iyimser bakmaya çalışıyorum."

5Canlı yayında açıkladı Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmazla anlaşma tamam...

"Galatasaray'daki seçimlerde son ana kadar değişiklikler olabiirdi ama şu an böyle bir durum yok. Borçlar var para ihtiyacı var ve bu ekonomik ortamda çatı aday düşüncesi tarih oldu diyebiliriz. Galatasaray şu an son dakika liste yapacak durumu kaldıramıyor.

6Canlı yayında açıkladı Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmazla anlaşma tamam...

Çatı aday iddiaları doğru değil. Paran varsa seçilebilirsin paran yoksa geçmiş olsun. Faruk Süren'in ismi geçti ama onun böyle bir topa gireceğini düşünmüyorum. Bu kadar problem varken efsane başkan olarak nitelenen bir başkanın bu topa gireceğini düşünmüyorum. "

7Canlı yayında açıkladı Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmazla anlaşma tamam...

"Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıkladı. Ali Fatinoğlu belgeleri topluyor ama aday olacağını düşünmüyorum. Dursun Özbek aday olmadı çünkü ortam buna müsait değil. Dursun Özbek bir travma yaşadı ve bundan çıkmak kolay değil. Galatasaray camiası Dursun Özbek'i ikna etmek için çok çabaladı ama Dursun Özbek camiada bir konsensus görmediği için aday olmadı.

8Canlı yayında açıkladı Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmazla anlaşma tamam...

Ancak bir konsensus sağlanır ve Şampiyonlar Ligi gibi bir liste olabilseydi düşünebilirdi. Seçilecek yönetim ne kadar uzun soluklu olacak bilmiyoruz. Galatasaray bir kez daha Dursun Özbek'e gider. Bugün olmaz yarın olur. Maddi olarak en güçlü isimler arasında yer alıyor."

9Canlı yayında açıkladı Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmazla anlaşma tamam...

Metin Öztürk'ün güçlü bir listesi olduğunu duydum. Camia bir önceki dönemde o kadar kutuplaşmıştı ki merkezdeki bir isim için aleyhte bir durumdu. Lise eksenli kutuplaşma Metin Öztürk'ün aleyhine olmuştu.

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Ama bu seçimde böyle bir ortam yok. Görünürde Galatasaray'ı bilmeyen bir insan Eşref Hamamcıoğlu bu seçimi kazanır diyor. Ben de diyorum ki burası Galatasaray belli olmaz. Eşref Hamamcıoğlu'nun 'Lisenin adayı' imajını değiştirmesi gerekir. Metin Öztürk hiç tanınmadan 900 oy aldı. Azımsanmayacak kadar fazla bir oy tanınmayan bir aday için. Bu ortada bir seçim. Camia değerlendirecek.

11Canlı yayında açıkladı Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmazla anlaşma tamam...

"Artık Campos yok. Başkan olmadığını göre Campos da yok. Torrent ile ilgili Metin Öztürk'ün kesinlikle devam etmeyeceğini düşünüyorum. Kafasındaki teknik direktörle de anlaştığını biliyorum. Eşref Hamamcıoğlu da Torrent ile devam etmez diye düşünüyordum ama mali şartlara bakar. Tazminat verilmesi gerekiyor. Eşref beyin seçilmesi durumunda Torrent'i değerlendireceğini düşünüyorum. Mali şartlar ve tazminata bakar. Bu bir bilgi değil sadece tahmin."

12Canlı yayında açıkladı Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmazla anlaşma tamam...

"Geçen seçimde Metin Öztürk seçilseydi Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'la anlaşmıştı. Ben yine hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi yeniden bakmak lazım Burak Yılmaz'ın Lille'deki durumu geçtiğimiz sezonun gerisinde. Yeni sezonda 4 yerli kuralı var bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Metin bey seçimi kaybettiği günün bir sonraki haftasında ekibiyle bir toplantı yapmıştı. Transfer için hazırlıklı oldukları izlenimini alıyorum."

13Canlı yayında açıkladı Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmazla anlaşma tamam...

"Ünal Aysal ile ilgili en başından beri aday olmayacağını söyledim. Adının geçmesi insanların hoşuna gidiyor. Bir süre gündemde kaldı ve bu durum Ünal beyin de hoşuna gitti. Ama mevcut spor yasası olduğu sürece çok zor. Galatasaray'a cebinden para veren tek kişi gördüm o da Dursun Özbek. Galatasaray'dan almaya değil vermeye gelen adamlar önemli. Aysal'ın aday olacağını düşünmüyordum ve yanılmadım."

14Canlı yayında açıkladı Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmazla anlaşma tamam...

"Yeterli şansları aldı ama Halil bir tık ötesine gidemiyor. 21-22 yaşındaki bir oyuncunun bu kadar bezgin, yorgun olması ilginç. Daha agresif ve hızlı olması gerekiyor. Bu anlamda Torrent'in olumsuz bir bakış açısı olduğunu düşünmüyorum. Halil'in Göztepe maçındaki görüntüsü başka bir dönemde olsa Florya'da antrenmanlara bile çıkamazdı."

15Canlı yayında açıkladı Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmazla anlaşma tamam...

"Mevcut başkan adaylarından kimse Fatih Terim'i düşünmüyor. Fatih Terim de bu arada onlarla çalışmayı düşünmüyor. Abdurrahim Albayrak seçime giremeyecek. Mustafa Cengiz döneminde ibra edilmedikleri için o ekipten kimse olamayacak. Abdurrahim Albayrak oy getirir ama oy da götürür."

16Canlı yayında açıkladı Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmazla anlaşma tamam...

 

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