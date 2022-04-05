Canlı yayında açıkladı! Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'la anlaşma tamam...

Ama bu seçimde böyle bir ortam yok. Görünürde Galatasaray'ı bilmeyen bir insan Eşref Hamamcıoğlu bu seçimi kazanır diyor. Ben de diyorum ki burası Galatasaray belli olmaz. Eşref Hamamcıoğlu'nun 'Lisenin adayı' imajını değiştirmesi gerekir. Metin Öztürk hiç tanınmadan 900 oy aldı. Azımsanmayacak kadar fazla bir oy tanınmayan bir aday için. Bu ortada bir seçim. Camia değerlendirecek.