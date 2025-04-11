Çankırı'da tam 200 yıllık! Yerin altında oturmak için akın akın geliyorlar

Mağarada konferans salonu oluşturulması için de planlamalar yaptıklarını ifade eden Toprak, bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.Toprak, mağaranın yapılan çalışmalarla ziyaretçi akınına uğradığını, geçen yıl festivallerle birlikte yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçi ağırladıklarını, bu sene sayının 2 milyonun üzerine çıkmasını hedeflediklerini belirterek, "Amacımız mağaramızı tüm dünyaya duyurmak ve sadece yerli turist değil, yabancı turistleri de Çankırı'mıza çekebilmek. 9 günlük bayram tatilimizde de günlük yaklaşık 4 bin üzerinde misafirimizi ağırladık, yaklaşık 35 bin ziyaretçi geldi." dedi.