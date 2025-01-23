Çankırı'da milyonlarca yıllık hazine: Bilimsel olarak kanıtlandı! En saf tuz buradan çıkıyor
Türkiye'nin tuz ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Çankırı'da yeryüzüne çıkan tuz blokları dikkat çekiyor. Çankırı'nın önemli bir kaya tuzu rezervine sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, "Gün yüzüne çıkan tuz blokları, 400 metre ila bin metre arasındaki bir kalınlığın gün yüzüne çıkmış halidir" dedi.
İHA
• 23 Ocak 2025 - 12:10 • Son Güncelleme:
İHA
• 23 Ocak 2025 - 12:10 • Son Güncelleme: