Çankırı'da başladı, dünyada eşi benzeri yok! 15 kişilik ekip 9 milyon yıllık gizemi çözecek

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Fosil kalıntılarını parça parça bulmaya devam ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Erol, "Bu fosillerin devamları gelecek. Beklentisi içerisindeyiz. Çünkü bu lokalite taşınmış bir lokalite olduğu için parçalanarak geldi fosiller. Bir parçası bir yerde, bir parçası diğer yerde bulunduğu için her yıl bir önceki yıla ait bulunan bir canlıya ait fosilin devamını bulma olasılığımız var. Biz de kazılara, bunun için devam ediyoruz; parçalarını bularak bütünlemek açısından. Ekolojiyle ilgili, hareket biçimleriyle ilgili, beslenmeyle, coğrafyayla ilgili pek çok bilgiyi yeni buluntulara ulaştıkça çeşitlendiriyoruz ve detaylandırıyoruz. Onun için de yeni buluntular bizim için önemli. Her yıl karşılaştığımız yeni türler var; belki daha farklı fosiller bulacağız diye bir beklenti içerisindeyiz. Bu nedenle de 'Çorakyerler Fosil Lokalitesi'nde kazılarının devam etmesi paleontoloji bilim dünyası açısından önem taşıyor" ifadelerini kullandı.