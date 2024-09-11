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GündemCandan kardeşlerin davasında ara karar açıklandı Bahar Candan şok oldu: Baba ben burada mı kalacağım?
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Candan kardeşlerin davasında ara karar açıklandı Bahar Candan şok oldu: Baba ben burada mı kalacağım?

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan'ın 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamalarıyla yargılandıkları davaya bugün devam edildi. Bahar Candan’ın 44 yıla kadar, Nihal Candan ise 24 yıla kadar hapsi talep edilen 21 sanıklı davada ara karar açıklandı. Mahkeme ara kararında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Ara kararı duyan Bahar Candan babasına dönerek, “Ben burada mı kalacağım? Asayım mı ben kendimi ne yapayım?" dedi. Mahkeme heyeti başkanı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devam edeceğini, tutukluluk durumunu 13 Eylül Cuma günü yapacakları duruşmada değerlendireceklerini kaydederek duruşmayı erteledi.Bu sırada tutuklu sanıklardan Bahar Candan'ın izleyici sıralarında duran babasına dönerek "Ben burada mı kalacağım?" dediği görüldü.

Melihcan ÇALIŞKAN- Oğuzhan CİN / İSTANBUL, (DHA)
• 11 Eylül 2024 - 20:18 • Son Güncelleme:
Melihcan ÇALIŞKAN- Oğuzhan CİN / İSTANBUL, (DHA)
• 11 Eylül 2024 - 20:18 • Son Güncelleme:
1Candan kardeşlerin davasında ara karar açıklandı Bahar Candan şok oldu: Baba ben burada mı kalacağım

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek, 16 Kasım 2023'te 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevindeyken 37 kiloya düşen Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti.

2Candan kardeşlerin davasında ara karar açıklandı Bahar Candan şok oldu: Baba ben burada mı kalacağım

Alisya Bahar Candan'ın 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 24 yıla kadar hapsinin istendiği 21 sanıklı davaya bugün devam edildi. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek üçüncü duruşma için Nihal Candan adliyeye geldi. Candan, adliye girişinde kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.

3Candan kardeşlerin davasında ara karar açıklandı Bahar Candan şok oldu: Baba ben burada mı kalacağım

Duruşmada verilen aranın ardından sanık Hacı İsrafil Sağlam savunma yaptı. Sağlam, “Telefonumda olan tüm dosyalar için yedekleme yaptım. Ancak bu iddianamede soruşturmanın gizliliğini ihlal eden delil olarak değerlendirilmiş. Bana TMSF’den alınmış araçlar olduğu ve satıldığı söylendi. Ben hiçbir zaman ben alıyorum, satıyorum demedim. Ben Nihal ve Bahar Candan’ın hesaplarına para gönderilme konusunu duydum. Onur Apaydın bir keresinde Bahar Candan’a ‘Hesaba para gönderilecek’ demişti. Ancak ne için gönderileceğini bilmiyorum. Ben direkt örgüt kasaları Bahar ve Nihal Candan’dır demiyorum. Sadece duyduklarımı söylüyorum. Onur Apaydın’dan sadece bir defa 15 bin TL nakit aldım. Onun haricinde hiçbir şekilde para almadım" dedi.

4ARA KARAR AÇIKLANDI

ARA KARAR AÇIKLANDI

Sanık savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kararı duyan Bahar Candan, babasına dönerek 'Ben burada mı kalacağım? Asayım mı ben kendimi ne yapayım?" dedi. Duruşma, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere 13 Eylül Cuma gününe ertelendi.

5SAVUNMASI SIRASINDA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

SAVUNMASI SIRASINDA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasında Nihal Candan savunma yaptı.

6BAHAR CANDANA MEDİTASYON SÖZLERİ

BAHAR CANDAN'A MEDİTASYON SÖZLERİ

Nihal Candan'ın duruşmada sık sık kardeşi Bahar Candan'a meditasyon sözleri söyleyerek bunları içinden tekrar etmesini de istediği görüldü. Candan'ım savunması sırasında gözyaşlarına hakim olamaması dikkat çekti.

7SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Suçlamaları kabul etmeyen Candan, iddianamede örgüt lideri olarak bahsedilen Onur Apaydın ile bir dönem ilişki yaşadığını söyledi.

8BAYILMAZSAM PROBLEM YOK

'BAYILMAZSAM PROBLEM YOK'

Candan, Savunmasının başlangıcında "İfade vermeye hazırım heyecandan bayılmazsam bir problem yok" dedi.

9BEN YANLIŞ BİRİSİ İLE 2021 YILINDA BERABER OLDUM

'BEN YANLIŞ BİRİSİ İLE 2021 YILINDA BERABER OLDUM'

Nihal Candan savunmasında "Ben burada bir suçlama göremiyorum. İddianameyi defalarca kez okudum. Avukatlarıma defalarca kez okuttum. İddianamede bana yönelik açık bir suçlama göremiyorum. Ben bir toplantıya katılmadım. Ben yanlış birisi ile 2021 yılında beraber oldum. Kendini Kaan olarak farklı bir isimle tanıtan birisi bana gerçek mesleğini de söylemez. İddianamede örgüt lideri olarak bahsedilen Onur Apaydın kendisinin iş insanı olduğunu, aktif para kazanan biri olduğunu ve benden çok hoşlandığını söyledi. Ben o dönemde anksiyete problemleri yaşıyordum. Bu nedenle özel hayatım ile ilgili yanlış bir karar verdim" dedi.

10BEN VEGANIM MİDEM BULANIR

'BEN VEGANIM MİDEM BULANIR'

Nihal Candan, "Ben hukuk fakültesini bitirdim. Ancak bu olay nedeniyle mesleğimi yapamıyorum. Bu çok uzun süren bir aşk hikayesi değil. Ben Onur Apaydın hakkında uzaklaştırma kararı alarak ayrıldım. Ben veganım bahsedilen toplantıların et restoranında yapıldığı söyleniyor. Orada uzun süre kalamam et yenildiği için midem bulanır" şeklinde konuştu.

11ŞU AN EVLİYİM, EŞİM BOŞANMA DAVASI AÇTI, TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE

'ŞU AN EVLİYİM, EŞİM BOŞANMA DAVASI AÇTI, TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE'

Candan, "Benim araç satışı ile ilgili olaylar hakkında bilgim yoktur. Şu an evliyim Faruk Çiçek isimli kişiyle ama o da bana boşanma davası açtı. Teşekkürler Türkiye. Benim araç verilmesi ve dolandırıcılık olayı hakkında bir bilgim yok. Çok zor bir süreç yaşadım. 5 ay boyunca. Biraz sesli konuşup sizi ürkütüyorsam affedersiniz hakim bey" ifadelerini kullandı.

12MAL VARLIĞIM BİR İKİ ÇANTA BİR İKİ AYAKKABI OLABİLİR

'MAL VARLIĞIM BİR İKİ ÇANTA BİR İKİ AYAKKABI OLABİLİR'

Savunmasının devamında zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Nihal Candan, "Ölümcül bir hastalık ile boğuşuyorum. Yemek yiyemiyorum. 28 kilodan bu hale geldim çok şükür. Mal varlığım bir iki çanta, bir iki ayakkabı olabilir. Bunları da bana eşim sağlıyordu. Ailecek maddi olarak çok zor durumdayız bu olaylardan dolayı. Avukat ücretlerimi anneannem emekli parasıyla ödedi" şeklinde konuştu.

13BU KADAR GARİP İNSANIN NEGATİF ENERJİSİNİ ÇEKECEKSEM PAYLAŞIM YAPMAM

'BU KADAR GARİP İNSANIN NEGATİF ENERJİSİNİ ÇEKECEKSEM PAYLAŞIM YAPMAM'

Ağlayarak savunmasına devam eden Candan, "Eşimle kaldığım evde gözaltına alındım. Eşimi yere yatırdılar. İddianamede benim hesabıma para geldiği söylenmiş bazı kişiler tarafından. Hesaplarıma baksınlar. Var mı para transferi baksınlar. Bunlar ortaya çıkmayacak şeyler değil. Ben 5 ay neyin cezasını çektim? Instagram kullanmak suçsa kullanmam. Ben bu sanıkları tanımıyorum. Hepsi sosyal medyada bizi izleyip kinlenmişler.

14Candan kardeşlerin davasında ara karar açıklandı Bahar Candan şok oldu: Baba ben burada mı kalacağım

Bu kadar garip insanın negatif enerjisini çekeceksem paylaşım yapmam, istemiyorum artık. Ben TMSF'nin ne olduğunu iddianameyi okurken avukatıma sordum. Bilmiyordum bile ne olduğunu. Hukuk okurken de ceza davası konularından kaçtım. Çok negatif konular bunlar. Güzellik salonum olduğu döneme ilişkin tüm belgeleri avukatlarıma sunmuşumdur. Dolandırıcılık olayıyla güzellik salonumun ilgisi yoktur. Battı zaten o işletme" diye konuştu.

152 GÜN ŞEHRİ DOLAŞTIRIP POZ VERDİRDİLER

'2 GÜN ŞEHRİ DOLAŞTIRIP POZ VERDİRDİLER'

Candan, "Onur Apaydın benim bildiğim kadarıyla gece kulüplerine ortaktı o dönemde. Ben uzaklaştırma kararı aldırdım Onur Apaydın hakkında. Bu kararı aldırmam soruşturma sürecinden önceydi. Ben operasyon yapılacak, kardeşim ile beni yaka paça gözaltına alacaklar bunlara ihtimal vermiyordum. 2 gün şehri dolaştırıp poz verdirdiler" dedi.

16ARABA TİCARETİNDEN ANLAMAM

'ARABA TİCARETİNDEN ANLAMAM'

Candan, "Ben araba ticaretinden, hatta ticaretten anlamam. İQ'um sıfır şu anda yalnızca EQ'um çalışıyor. Savcıya çok iyi bir ifade vermiştim daha öncesinde" dedi.

17İŞE İHTİYACIM YOKTU, ŞİMDİ HER ŞEYE İHTİYACIM VAR

'İŞE İHTİYACIM YOKTU, ŞİMDİ HER ŞEYE İHTİYACIM VAR'

Savunma sırasında sık sık maddi problemler yaşadığını dile getiren Nihal Candan, "Eşimin Ferrari'si vardı, benim de işe ihtiyacım yoktu çok şükür. Şimdi ise her şeye ihtiyacım var" diye konuştu.

18TELEVİZYON BAŞIMIZA ÇOK İŞ AÇTI

'TELEVİZYON BAŞIMIZA ÇOK İŞ AÇTI'

Mahkeme Başkanının daha önce 'kamu görevlisine hakaret' dolayısıyla adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bir davası bulunup bulunmadığını sorduğu Nihal Candan, "Televizyon başımıza çok iş açtı. Benim yalnız bir davam oldu ondan da ceza almadım ve 5 yıl önceydi. Hakaret etmedim, pasaport kontrolünde yorgunluktan pasaportu görevliye atmış gibi göründüm. Pasaport kontrolü sırasında oldu. Kendisi de zaten televizyondaki hareketlerimizi realist zanneden bir hanımefendiydi" dedi.

19BORCUMU BABAM ÖDEDİ

'BORCUMU BABAM ÖDEDİ'

Candan, "Neye dayanarak benim Onur'un kasası olduğum söylenmiş. Benim 350 bin lira borcum vardı. Bir bankada hesabım ve kredi kartım var. Bu haliyle bir kasa olmam söz konusu değil. Borcumu da babam ödedi, eşim değil" ifadelerini kullandı.

202021 YILINDA BATTIM ŞİRKET KAPATTIM

'2021 YILINDA BATTIM ŞİRKET KAPATTIM'

Adını taşıyan güzellik salonu ile ilgili de konuşan Candan, "2018 yılında adıma açılan bir güzellik salonunu bir süre işlettim. O dönemde Apaydın'ı tanımıyordum. Babam açtı ve her şeyi belgelidir. İşletmenin evrakları mevcut. 2021 yılında battım zaten, şirketi kapattım ve bu beyefendiyle o sıralarda tanıştım. Yalnızca gece kulüplerine ortak olduğunu biliyordum Onur Apaydın'ın. Adını kendisine uzaklaştırma kararı çıkarttığım dönem öğrendim" dedi.

21Candan kardeşlerin davasında ara karar açıklandı Bahar Candan şok oldu: Baba ben burada mı kalacağım

Mahkeme heyeti başkanı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devam edeceğini, tutukluluk durumunu 13 Eylül Cuma günü yapacakları duruşmada değerlendireceklerini kaydederek duruşmayı erteledi.Bu sırada tutuklu sanıklardan Bahar Candan'ın izleyici sıralarında duran babasına dönerek "Ben burada mı kalacağım?" dediği görüldü.

22İddianameden

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 38 müşteki, 1 müşteki sanık, Gülnihal Çiçek ve Alisya Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık yer alıyor.İddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun şebekenin elebaşları olduğu, dolandırıcılık ve tefecilik suçlarından gelir elde etmek üzere teşekkül eden organize suç örgütünün üyesi olan şüphelilerin, örgüt yapısı ve iş bölümünün sağladığı kolaylıktan faydalanarak suç dünyasında "Sazan Sarmalı" olarak tabir edilen dolandırıcılık yöntemini uyguladıkları belirtiliyor.

23Candan kardeşlerin davasında ara karar açıklandı Bahar Candan şok oldu: Baba ben burada mı kalacağım

İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın ablası Gülnihal Çiçek'e göre suç örgütü içinde daha etkin rol oynadığı, sanık Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınıp adli kontrol şartıyla tahliye edildiği aktarılıyor.

24Candan kardeşlerin davasında ara karar açıklandı Bahar Candan şok oldu: Baba ben burada mı kalacağım

İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın, "suç örgütüne üye olmak" ve "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Gülnihal Çiçek'in ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Diğer 20 sanık hakkında ise farklı suçlardan değişik sürelerle hapis cezası öngörülüyor.