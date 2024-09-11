Candan kardeşlerin davasında ara karar açıklandı Bahar Candan şok oldu: Baba ben burada mı kalacağım?
Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan'ın 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamalarıyla yargılandıkları davaya bugün devam edildi. Bahar Candan’ın 44 yıla kadar, Nihal Candan ise 24 yıla kadar hapsi talep edilen 21 sanıklı davada ara karar açıklandı. Mahkeme ara kararında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Ara kararı duyan Bahar Candan babasına dönerek, “Ben burada mı kalacağım? Asayım mı ben kendimi ne yapayım?" dedi. Mahkeme heyeti başkanı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devam edeceğini, tutukluluk durumunu 13 Eylül Cuma günü yapacakları duruşmada değerlendireceklerini kaydederek duruşmayı erteledi.Bu sırada tutuklu sanıklardan Bahar Candan'ın izleyici sıralarında duran babasına dönerek "Ben burada mı kalacağım?" dediği görüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN- Oğuzhan CİN / İSTANBUL, (DHA)
• 11 Eylül 2024 - 20:18 • Son Güncelleme:
Melihcan ÇALIŞKAN- Oğuzhan CİN / İSTANBUL, (DHA)
• 11 Eylül 2024 - 20:18 • Son Güncelleme: