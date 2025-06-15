Çanakkaleli örümcek adam 27 yıldır minare tepelerinde geziyor!

Türkiye'nin her bölgesinde çalıştığını dile getiren Matur, şunları kaydetti:





"Çağırıyorlar, sürekli çalışıyorum. Her yerde dostlarımız var. Rize'de çalışırken bana 'örümcek adam' lakabını taktılar. O zamandan bu yana bana sürekli 'örümcek adam' diyorlar. 'Minareci Turan' demiyorlar ama 'örümcek adam' denildiğinde daha çok tanınıyorum. Lakabımız oradan gelme. Örümcek adam filminde gördük ki oradaki aktör iplerle, halatlarla yürüyor atlıyor. İstediği yere çıkıyor. Bizim de tesisatımız onunki gibi olduğu için herhalde bize onun için 'örümcek adam' diyorlar. Yükseklikten korkumuz yok belki de bundadır."



Turan, Türkiye'nin dört bir yanındaki minareleri tamir edip boyamayı gücünün yettiği yere kadar sürdüreceğini sözlerine ekledi.