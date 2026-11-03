Çanakkale’de dev armutlar şaşırttı: Tanesi 1 kiloya yaklaşıyor

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Armutların büyüklüğü hakkında da bilgi veren Gürel, "Bir armut 800-900 gram hatta 1 kilograma kadar ulaşabiliyor. Biz bu büyüklükleri de gördük. Şu anda 500 ağacımız var. Bu yıl güzel bir meyve yılı geçirdik. Bu yıl da 150-160 ton armut alacağız" diye konuştu.Deveci armutlarının kış meyvesi olduğunu kaydeden Gürel, "Bunlar deveci armudu. Kış meyvesidir. Yaz armudu gibi yumuşak olmaz. Serttir. Tatlı ve suludur. Şeker hastaları fazla tüketmesin diyebilirim. Bu armutların 300-400 gramı 2. sınıf, 500-600 gramı 1. sınıf ve 700 gram ve üzerini duble olarak adlandırıyoruz. Öyle de geçer. Dublenin tüketimi de komik oluyor. Vatandaşlarımıza satarken 2 armut 1.5 kilogram geliyor. Fakat armutlarımız iri oldukça da tat oranı yükseliyor. Kalite, gramaj yükseldikçe artıyor diyebilirim" şeklinde konuştu.