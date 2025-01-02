Çanakkale Savaşları'ndan kalma batıklara 1 yılda 6 bin dalgıç tarihe tanıklık etti
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda savaşlardan kalma 110 yıllık batıklara, 2024 yılında yerli ve yabancı 6 bin dalgıç dalış yapara, tarihe tanıklık etti. Gelibolu Sualtı Parkı'nın dünyada çok merak edilen bir yer haline geldiğini belirten Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Gelibolu Sualtı Parkı, 2024 yılında 6 bine yakın dalgıcı ağırladı. 2018 yılından beri yapılan çalışmalar sonucunda Gelibolu Sualtı Parkı hem Türkiye'de hem de dünyada dalış meraklılarının çok talep ettiği, tercih ettiği bir konum haline geldi. İnanıyoruz ki yakın zamanda Türkiye dalış dendiği zaman dünyada akla gelen yer olacak ve dalışın da lokomotifi Çanakkale Gelibolu Sualtı Parkı olacak. Biz Çanakkale'de Gelibolu Sualtı Parkı'nda dünyadaki bütün dalış meraklılarını, camiasını ağırlamak, misafir etmek istiyoruz ve inanıyoruz ki yakın bir zamanda Gelibolu Sualtı Parkı dalış dendiği zaman dünyada ilk üçte, ilk beşte talep edilen bir yer haline gelecek" dedi.
İHA
• 02 Ocak 2025 - 11:52 • Son Güncelleme:
İHA
• 02 Ocak 2025 - 11:52 • Son Güncelleme: