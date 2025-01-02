Çanakkale Savaşları'ndan kalma batıklara 1 yılda 6 bin dalgıç tarihe tanıklık etti

Çanakkale'deki her batığın yaşanmış bir hikayesi var, gerçek bir hikayesi var. Bu da bütün dalış meraklarının ilgisini çekiyor. Çanakkale'de, Gelibolu Sualtı Parkında dalış yapanlar sadece bir sportif faaliyet yapmıyorlar, aynı zamanda bir tarihi yolculuk yapıyorlar. Tabiri caizse zaman tünelinde bir yolculuğa çıkıyorlar ve savaşın izlerini suyun altından da görme imkanına sahip oluyorlar. Gelibolu Sualtı Parkı'nın 23 farklı dalış noktası ve kıyıya olan yakınlığı, aslında dalış merakları için çok talep edilen bir konum haline gelmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi.



Biz Çanakkale'de Gelibolu Sualtı Parkı'nda dünyadaki bütün dalış meraklılarını, camiasını ağırlamak, misafir etmek istiyoruz ve inanıyoruz ki yakın bir zamanda Gelibolu Sualtı Parkı dalış dendiği zaman dünyada ilk üçte, ilk beşte talep edilen bir yer haline gelecek. Biz bütün dalış meraklılarını Çanakkale'de misafir etmek isteriz, zaman tünelinde bir yolculuğa çıkarmak isteriz. Tabiri caizse bir tarihi yolculuğa suyun altında hep beraber gitmeyi, yapmayı arzu ediyoruz.