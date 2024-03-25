Çanakkale Savaşları'nda Atatürk'ün verdiği taarruz emri deşifre edildi! Çanakkale işte böyle geçilmez oldu
Mustafa Kemal Atatürk'ün 109 yıl önce Çanakkale Savaşları sırasında kendi el yazısı ile yazdığı taarruz emri, deşifre edildi. Türkçeye çevrilen emirde 'zafer vurgusu' dikkat çekerken, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bizzat Mustafa Kemal tarafından kaleme alınan ve imzalanan bu emirde, Şefik Aker Bey'e her ne pahasına olursun taarruza geçilmesi gerektiğini ve bundan asla geri durulmaması gerektiğini ve mealen de 'Başarılarınızı gündüz gözüyle görmek isterim' dediğini burada görüyoruz" dedi.
Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
• 25 Mart 2024 - 09:39 • Son Güncelleme:
Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
• 25 Mart 2024 - 09:39 • Son Güncelleme: