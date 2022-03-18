Geri Dön
°
Şehir seçiniz
    BİST2.1360.12EURO16.390.44USD14.800.70ALTIN919.510.25
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    YaşamÇanakkale Savaşı gazisinin 110 yaşındaki eşi anlattı: Yoklukta bu vatanı kurtardılar
    HaberlerYaşam Haberleri Çanakkale Savaşı gazisinin 110 yaşındaki eşi anlattı: Yoklukta bu vatanı kurtardılar
    ABONE OL

    Çanakkale Savaşı gazisinin 110 yaşındaki eşi anlattı: Yoklukta bu vatanı kurtardılar

    Gümüşhane’de Çanakkale Savaşı gazisi 1898 doğumlu Temel Doğan’ının eşi 110 yaşındaki Güllü Doğan eşinin İstiklal Madalyasını ilk günkü gibi saklıyor.

    • 18 Mart 2022 - 11:00 • Son Güncelleme:
    • 18 Mart 2022 - 11:00 • Son Güncelleme:
    1Çanakkale Savaşı gazisinin 110 yaşındaki eşi anlattı: Yoklukta bu vatanı kurtardılar

    Cepheye 16 yaşında giden ve Çanakkale Savaşı’ndan gazi olarak memleketine dönen eşi Temel Doğan’ın, savaştan döndükten sonra kendisine askerlik anılarını anlattığını söyleyen Güllü Doğan, savaşın yokluk içerisinde geçtiğini ve eşinin ayağında potinin bile olmadığını anlattığını söyledi.

    2Çanakkale Savaşı gazisinin 110 yaşındaki eşi anlattı: Yoklukta bu vatanı kurtardılar

    Eşinin o günlere dair anılarını anlatırken gözleri dolan Güllü Doğan, 1989 yılında hayatını kaybeden eşini çok özlediğini ifade etti.

    3“Yüzbaşı eşime git o gavuru vur, potinlerini giy demiş”

    “Yüzbaşı eşime git o gavuru vur, potinlerini giy demiş”

    Eşinin o günlere ait anılarından bahseden 110 yaşındaki Güllü Doğan, “8 çocuk annesiyim. Eşim savaştaki anılarını bana anlatırdı. Potinleri yırtılmış, yalınayak kalmış. Yüzbaşının yanına gidip potinim yok demiş.

    4Çanakkale Savaşı gazisinin 110 yaşındaki eşi anlattı: Yoklukta bu vatanı kurtardılar

    Yüzbaşı da demiş ki, git o gavuru vur, potinlerini de giy. Ben de gittim buldum, vurdum, giydim ayaklarıma geldim dedim ki Yüzbaşım giydim geldim dedi. Çok anısını anlatmıştı ama aklımızda kalmadı ki.

    5Çanakkale Savaşı gazisinin 110 yaşındaki eşi anlattı: Yoklukta bu vatanı kurtardılar

    Aklımda bu kaldı sadece. Eşim 1989 yılında vefat etti. Benim okur yazarlığım yok, nüfus kağıdımda beni büyük yazdırdılar ben 110 yaşındayım. Benim eşim yumurta yemezdi.

    6Çanakkale Savaşı gazisinin 110 yaşındaki eşi anlattı: Yoklukta bu vatanı kurtardılar

    Askerde yumurtaları yedirdiler bize tiksindim, daha yumurta yemem derdi. Özlüyorum onu ama elimizden bir şey gelmiyor. Mekanı cennet olsun, aylığıyla bana destek oluyor. Allah tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Polislerin, askerlerin, başbakanların da hepsinin kandillerini kutlarım Allah hepsine uzun ömürler versin” ifadelerini kullandı.

    7“Her 18 Mart’ta ben o madalyayı takıyorum”

    “Her 18 Mart’ta ben o madalyayı takıyorum”

    Dedesinin İstiklal Madalyasını her 18 Mart’ta gururla taşıdığını söyleyen torunu Ali Doğan, “Dedem Çanakkale Savaşı’na 16 yaşında gitmiş. Gelibolu’da savaşa katılıp yaklaşık 4 yıl orada kaldıktan sonra savaş bitince memleketine geliyor.

    8Çanakkale Savaşı gazisinin 110 yaşındaki eşi anlattı: Yoklukta bu vatanı kurtardılar

    Ondan sonra Çanakkale Gazisi olarak madalya alıyor. Kırmızı kurdeleli madalya veriliyor dedeme. 1989 yılında da vefat ediyor. Her 18 Mart’ta ben madalyayı alarak onu dualarla, rahmetle anarak bir gün günü geçiriyorum.

    9Çanakkale Savaşı gazisinin 110 yaşındaki eşi anlattı: Yoklukta bu vatanı kurtardılar

    Ben dedemi 7 yaşına kadar gördüm. Savaş zamanında botlarının yırtık olduğunu anlatırdı, bot yoktu yalınayak savaşıyorlarmış.

    10Çanakkale Savaşı gazisinin 110 yaşındaki eşi anlattı: Yoklukta bu vatanı kurtardılar

    Yokluk içindeymiş savaş, dedem komutanından bot istiyor, komutan diyor ki düşman askerini öldür ve botunu giy. Düşmanı öldürdükten sonra sadece botunu alıyorlardı çünkü yalınayak savaşıyorlardı. Yoklukta bu vatanı kurtardılar. Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun bütün şehit ve gazilerimizin” diye konuştu.

    11Çanakkale Savaşı gazisinin 110 yaşındaki eşi anlattı: Yoklukta bu vatanı kurtardılar
    12Çanakkale Savaşı gazisinin 110 yaşındaki eşi anlattı: Yoklukta bu vatanı kurtardılar
    13Çanakkale Savaşı gazisinin 110 yaşındaki eşi anlattı: Yoklukta bu vatanı kurtardılar
    14Çanakkale Savaşı gazisinin 110 yaşındaki eşi anlattı: Yoklukta bu vatanı kurtardılar
    15Çanakkale Savaşı gazisinin 110 yaşındaki eşi anlattı: Yoklukta bu vatanı kurtardılar

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    18 Mart Çanakkale Destanı! Sırtladığı top mermisiyle 'tarihin seyrini değiştiren' kahraman: Seyit Onbaşı

    18 Mart Çanakkale Destanı! Sırtladığı top mermisiyle 'tarihin seyrini değiştiren' kahraman: Seyit Onbaşı

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika! Altın için flaş tahmin! Tarih verdi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika! Altın için flaş tahmin! Tarih verdi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Dünyanın en güçlü ülkeleri! Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var ortaya çıktı! Dünyayı nükleer korku sardı, Türkiye'nin de...

    Dünyanın en güçlü ülkeleri! Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var ortaya çıktı! Dünyayı nükleer korku sardı, Türkiye'nin de...

    EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…

    EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…