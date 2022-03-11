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GalatasarayCampos'tan Pulgar transferini unutturacak orta saha! Fatih Terim 4 ay önce onun için 'dikkat' demişti
HaberlerGalatasaray Haberleri Campos'tan Pulgar transferini unutturacak orta saha! Fatih Terim 4 ay önce onun için 'dikkat' demişti
• 11 Mart 2022 - 16:04 • Son Güncelleme:

Campos'tan Pulgar transferini unutturacak orta saha! Fatih Terim 4 ay önce onun için 'dikkat' demişti

Gedson Fernandes'i transfer etmeyip PulgarGalatasaray'a teklif eden Luis Campos'un 4 ay önce Fatih Terim'in hayran kaldığı tecrübeli orta saha için harekete geçtiği öğrenilirken, ünlü Sportif Direktörün yıldız futbolcuyu Burak Elmas'a getireceği bildirildi.

• 11 Mart 2022 - 16:04 • Son Güncelleme:
1Campostan Pulgar transferini unutturacak orta saha Fatih Terim 4 ay önce onun için dikkat demişti
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Süper Lig'de bu sezon zirve yarışından erken kopan Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

2Campostan Pulgar transferini unutturacak orta saha Fatih Terim 4 ay önce onun için dikkat demişti

Özellikle savunmada ciddi sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Welinton'un geleceği belirsizliğini korurken, bu bölge için Giresunspor'un stoperi Alexis Perez transfer listesine eklendi.

3Campostan Pulgar transferini unutturacak orta saha Fatih Terim 4 ay önce onun için dikkat demişti

25 yaşındaki stopere siyah-beyazlıların ezeli rakibi Galatasaray da talip oldu. Marcao'yu sezon sonu Avrupa'ya satmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldızın yerine Alexis Perez'i kadrosuna katmayı düşünüyor.

4Campostan Pulgar transferini unutturacak orta saha Fatih Terim 4 ay önce onun için dikkat demişti

Ezeli rakiplerin, Kolombiyalı stoper için sezon sonunda Giresunspor'un kapısını çalması bekleniyor.

5Campostan Pulgar transferini unutturacak orta saha Fatih Terim 4 ay önce onun için dikkat demişti

Giresunspor'a seon başında Lanus'tan transfer edilen Perez, bu sezon 25 lig maçında forma giydi.

6Campostan Pulgar transferini unutturacak orta saha Fatih Terim 4 ay önce onun için dikkat demişti

Başarılı performansıyla dikkat çeken Kolombiyalı stoper, takımına 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

7Campostan Pulgar transferini unutturacak orta saha Fatih Terim 4 ay önce onun için dikkat demişti

Galatasaray'da ara transferde sportif direktör Sensibile'nin önerisiyle Fiorentina'dan kiralanan Erick Pulgar, şu ana kadar beklentilerin çok altında kaldı.

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Dolayısıyla sezon sonunda bonservisinin alınması gibi bir plan söz konusu değil ve 6 numara arayışları kaldığı yerden devam ediyor. Bu doğrultuda sportif danışman Luis Campos'un Fransa Ligi'nde yakından tanıdığı bir başka isim daha gündeme geldi.

9Campostan Pulgar transferini unutturacak orta saha Fatih Terim 4 ay önce onun için dikkat demişti

Nice'le 1 yıllık daha kontratı olan 26 yaşındaki Brezilyalı ön libero Danilo Barbosa, artık forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı aldı. Sarı-Kırmızılılar, Sambacı'nın Nice'le iplerini tamamen koparması halinde bu transferi bitirmeye çalışacak. Campos, Danilo'nun transfer süreciyle bizzat ilgileniyor.

10Campostan Pulgar transferini unutturacak orta saha Fatih Terim 4 ay önce onun için dikkat demişti

Gündemdeki bir diğer ön libero adayı ise Rusya'dan. Lokomotiv Moskova forması giyen 20 yaşındaki Fransız futbolcu Alexis Beka Beka, 6 milyon Euro bonservisle transfer olduğu kulübünden ayrılma ihtimalini gözden geçiriyor.

11Campostan Pulgar transferini unutturacak orta saha Fatih Terim 4 ay önce onun için dikkat demişti

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası ülkeyi terk etme planı yapan oyunculardan biri olan Beka Beka, Campos tarafından yakından takip ediliyor. Luis Campos'un, genç oyuncunun menajeriyle irtibata geçtiği ve "Rusya'dan ayrılmak isterseniz, sizi Galatasaray 'da görmek isteriz" mesajını gönderdiği öğrenildi.

12Campostan Pulgar transferini unutturacak orta saha Fatih Terim 4 ay önce onun için dikkat demişti

1.78 boyundaki Beka Beka, ön liberonun yanı sıra stoper olarak da görev yapabiliyor ve Rus kulübüyle 2026'ya kadar kontratı var.

13Campostan Pulgar transferini unutturacak orta saha Fatih Terim 4 ay önce onun için dikkat demişti

26 yaşındaki Brezilyalı ön libero Danilo Barbosa, artık forma şansı bulamadığı Nice'ten ayrılmak istiyor. 20 yaşındaki Fransız ön libero Alexis Beka Beka da Rusya'dan ayrılması halinde, İstanbul'un yolunu tutabilir.

14Campostan Pulgar transferini unutturacak orta saha Fatih Terim 4 ay önce onun için dikkat demişti

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