Campos'tan Pulgar transferini unutturacak orta saha! Fatih Terim 4 ay önce onun için 'dikkat' demişti
Gedson Fernandes'i transfer etmeyip Pulgar'ı Galatasaray'a teklif eden Luis Campos'un 4 ay önce Fatih Terim'in hayran kaldığı tecrübeli orta saha için harekete geçtiği öğrenilirken, ünlü Sportif Direktörün yıldız futbolcuyu Burak Elmas'a getireceği bildirildi.
Süper Lig'de bu sezon zirve yarışından erken kopan Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Galatasaray'da ara transferde sportif direktör Sensibile'nin önerisiyle Fiorentina'dan kiralanan Erick Pulgar, şu ana kadar beklentilerin çok altında kaldı.
Dolayısıyla sezon sonunda bonservisinin alınması gibi bir plan söz konusu değil ve 6 numara arayışları kaldığı yerden devam ediyor. Bu doğrultuda sportif danışman Luis Campos'un Fransa Ligi'nde yakından tanıdığı bir başka isim daha gündeme geldi.
Nice'le 1 yıllık daha kontratı olan 26 yaşındaki Brezilyalı ön libero Danilo Barbosa, artık forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı aldı. Sarı-Kırmızılılar, Sambacı'nın Nice'le iplerini tamamen koparması halinde bu transferi bitirmeye çalışacak. Campos, Danilo'nun transfer süreciyle bizzat ilgileniyor.
Gündemdeki bir diğer ön libero adayı ise Rusya'dan. Lokomotiv Moskova forması giyen 20 yaşındaki Fransız futbolcu Alexis Beka Beka, 6 milyon Euro bonservisle transfer olduğu kulübünden ayrılma ihtimalini gözden geçiriyor.
Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası ülkeyi terk etme planı yapan oyunculardan biri olan Beka Beka, Campos tarafından yakından takip ediliyor. Luis Campos'un, genç oyuncunun menajeriyle irtibata geçtiği ve "Rusya'dan ayrılmak isterseniz, sizi Galatasaray 'da görmek isteriz" mesajını gönderdiği öğrenildi.