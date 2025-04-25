Büyük İstanbul depremi yaklaştı mı? Kırılan fay sonrası depremin nerede olacağını söyledi
İstanbul'da çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Bazı vatandaşlar deprem endişesi nedeniyle geceyi parklarda geçirirken AFAD tarafından yapılan açıklamada artçı sarsıntıların birkaç hafta içinde sona ereceği belirtildi. Öte yandan tüm deprem uzmanları aynı fikirde birleşmese de bazılarına göre dün yaşanan 6.2’lik depremin ardından beklenen “büyük depremi” oluşturacak kırılma noktası daha doğuya yaklaştı. Önceki günkü sarsıntının, beklenen depremi yalnızca mekânsal değil zamansal olarak da yaklaştırdığını, hatta beklenen depremin şiddetinin azaldığını savunanlar da var. İşte detaylar...
• 25 Nisan 2025 - 07:31 • Son Güncelleme:
• 25 Nisan 2025 - 07:31 • Son Güncelleme: