Yargı'da Ceylin cinayet mi işledi?

Çınar’ın babasının katili olduğunu, Metin’in bu cinayeti örtbas ettiğini, Ilgaz başta olmak üzere Eren ile Pars’ın da bu gerçeği kendisinden sakladığını öğrenen Ceylin aldığı darbelerle perişan oldu. Gerçekleri öğrenir öğrenmez ise Çınar ve Metin’i polise ihbar etti.