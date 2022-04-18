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• 18 Nisan 2022 - 12:08 • Son Güncelleme:

Yargı'da Ceylin cinayet mi işledi?

Ceylin, Çınar’ın babasını öldürdüğünü Metin’in ise bu cinayeti örtbas ettiğini öğrendi. Peki Ceylin şimdi ne yapacak? Ceylin’in kanlı bir bıçakla ofisine gelmesi ve Eren’in öfkeyle Ceylin’in kapısına dayanması izleyenleri şok etti.

• 18 Nisan 2022 - 12:08 • Son Güncelleme:
1Yargıda Ceylin cinayet mi işledi
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Ceylin, Çınar’ın babasını öldürdüğünü Metin’in ise bu cinayeti örtbas ettiğini öğrendi. Ilgaz ile Ceylin’in ilişkisinin yepyeni bir sınava tabi tutulduğu bölümün final sahnesi ise kafaları karıştırdı. 6 ay sonrasının gösterildiği sahnede Ceylin’in kanlı bir bıçakla ofisine gelmesi ve Eren’in öfkeyle Ceylin’in kapısına dayanması izleyenleri şok etti.

2Yargıda Ceylin cinayet mi işledi

Çınar’ın babasının katili olduğunu, Metin’in bu cinayeti örtbas ettiğini, Ilgaz başta olmak üzere Eren ile Pars’ın da bu gerçeği kendisinden sakladığını öğrenen Ceylin aldığı darbelerle perişan oldu. Gerçekleri öğrenir öğrenmez ise Çınar ve Metin’i polise ihbar etti.

3Yargıda Ceylin cinayet mi işledi

Ceylin’in Çınar ve Metin’le yüzleştiği anlar, duygusal dakikalara sahne olurken Pınar Deniz, oyunculuğuyla izleyenlerden tam not aldı. Çınar ile Metin’in ifadeleri ve gerçekler arasındaki uyuşmazlıklar cinayet mahallinde üçüncü bir kişi olma ihtimalini akıllara getirdi.

4Yargıda Ceylin cinayet mi işledi

Ancak Ceylin’in bu cinayetten Yekta sayesinde haberdar olduğundan bahsetmemesi akıllardaki soru işaretlerinin giderilememesine sebep oldu.

5Yargıda Ceylin cinayet mi işledi

Çınar tutuklu, Metin ise tutuksuz yargılandı. Tüm bu yaşananların ardından Ceylin, Ilgaz’dan kendisi ve ailesi arasında bir seçim yapmasını isterken Ilgaz’ın vereceği yanıt merak konusu oldu. Ilgaz ile Pars’tan şüphelenerek başsavcıyla konuşan Derya’nın bu hamlesinden haberdar olan Pars, Derya’ya tepkisini koyarken Derya ise kısa sürede Pars’ın gönlünü almayı başardı.

6Yargıda Ceylin cinayet mi işledi

Final sahnesinde yaşananlar ise herkesi şaşırttı. 6 aylık bir zaman atlamasının gerçekleştiği bölümde Ceylin’in üstü başı kan içinde ve kanlı bir bıçakla eve gelmesinin ardından Eren’in öfkeyle Ceylin’in kapısını çalması ‘Yargı’nın yeni bölümünde neler olacağına dair soru işaretleri yarattı.

7Yargıda Ceylin cinayet mi işledi

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

‘Yargı’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de

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