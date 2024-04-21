Bursluluk sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İOKBS bursluluk sınavı kaç dakika sürüyor?

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen bursluluk sınavı başvuruları 1 Mart'da sona erdi. Heyecanla beklenen sınav günü geldi çattı. Burs almak için sınava girecek olan binlerce öğrenci ve yakını "Bursluluk sınavı saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürüyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, İOKBS sınavı soru sayısı ve sınav süresi hakkında detaylar haberimizin devamında...