Bursluluk sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İOKBS bursluluk sınavı kaç dakika sürüyor?
Bursluluk sınavı 21 Nisan Pazar bugün gerçekleştiriliyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılım sağladığı İOKBS, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci Sınıfların katılım sağlayacağı Bursluluk (İOKBS) sınavı için giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde MEB tarafından adayların erişimine açılmıştı. Sınava geç kalmak istemeyen öğrenciler ve velileri heyecanla "Bursluluk sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika?" sorularına yanıt arıyor. İşte, MEB İOKBS bursluluk sınavı saati ve süresi...
• 21 Nisan 2024 - 08:16 • Son Güncelleme:
• 21 Nisan 2024 - 08:16 • Son Güncelleme: