Burdur'da 67 yıllık bakırcı, günde 10 saat çalışıp, binlerce çekiç sallıyor

Ben Bakırcılar Derneği Başkanlığı yaptığım dönemde 120 bakırcı ve kalaycı vardı. Şu anda kalaycı ve bakırcı olarak ben kaldım. Bağ-Kur primi, dükkan kirası derken vatandaş meslekten soğudu. İş yerimin karşısında 5 okul var. Talebelerin hepsi masa başında oturmaya hevesli, mesleklere heveslenen yok.