Burdur'da 67 yıllık bakırcı, günde 10 saat çalışıp, binlerce çekiç sallıyor
Burdur'da 67 yıldır bakırcılık mesleğini sürdüren Hasan İmrak (78), kentte mesleğinin son temsilcisi olarak kaldı. Günde 10 saate yakın çalışıp, binlerce kez çekiç darbesi vuran Hasan İmrak, kendisinden sonra mesleği yapacak kimse olmadığını söyledi. İmrak, "2 bin lira yevmiyeyle adam bulamıyorum. Bıraktığım zaman Burdur'da bakırcılık biter" dedi.
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-
• 24 Ekim 2024 - 10:11 • Son Güncelleme:
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-
• 24 Ekim 2024 - 10:11 • Son Güncelleme: