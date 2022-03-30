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BeşiktaşBurak Yılmaz bombası! Süper Lig'e geri dönüyor... Başkandan '1 yıl daha oyna' baskısı!
HaberlerBeşiktaş Haberleri Burak Yılmaz bombası! Süper Lig'e geri dönüyor... Başkandan '1 yıl daha oyna' baskısı!
• 30 Mart 2022 - 09:37 • Son Güncelleme:

Burak Yılmaz bombası! Süper Lig'e geri dönüyor... Başkandan '1 yıl daha oyna' baskısı!

Sezon sonunda Fransız temsilcisi Lille ile yollarını ayıracak olan Burak Yılmaz için Süper Lig devinin '1 yıllık' plan yaptığı ortaya çıktı. Başkanın çok istediği tecrübeli golcünün Türkiye'ye dönmek için hazırlıklara başladığı ifade edildi.

• 30 Mart 2022 - 09:37 • Son Güncelleme:
1Burak Yılmaz bombası Süper Lige geri dönüyor... Başkandan 1 yıl daha oyna baskısı
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Dünya Kupası elemeleri play-off yarı finalinde oynan Portekiz maçının ardından Milli Takım’a veda eden Burak Yılmaz sezon sonunda da Fransa’ya veda etmeye hazırlanırken, Beşiktaş’ın gündeminde tecrübeli futbolcunun dönüşü var.

2Burak Yılmaz bombası Süper Lige geri dönüyor... Başkandan 1 yıl daha oyna baskısı

2 sezondur formasını giydiği Lille ile sözleşmesi haziranda bitecek olan Burak’ın futbolu aynı zamanda kongre üyesi olduğu siyah beyazlı takımda bırakması için Beşiktaş cephesinde çalışmalar başladı.

3Burak Yılmaz bombası Süper Lige geri dönüyor... Başkandan 1 yıl daha oyna baskısı

Yönetim daha önce 2 farklı dönemde takımda görev alan 37 yaşındaki forvet oyuncusunun yeni sezonda yeniden Beşiktaş formasını giymesi için ikna turlarına start verecek.

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Altyapısından yetiştiği Antalya’dan 2006-07 sezonu öncesi 21 yaşında Beşiktaş’a Transfer olan Burak Yılmaz için siyah beyazlılardaki ilk buluşma hiç de iyi sonuçlanmadı. 2 sezonda 55 resmi maça çıkan yıldız futbolcu sadece 7 gol atarken 2 de asist yaptı.

5Burak Yılmaz bombası Süper Lige geri dönüyor... Başkandan 1 yıl daha oyna baskısı

Sonrasında Manisa, Fenerbahçe ve Eskişehir’de umduğunu bulamayan Burak sonrasında yükselişe geçti. 2.5 yıl forma giydiği Trabzon’da gol krallığı yaşarken 7 milyon Euro’ya gittiği Galatasaray’da da grafiğindeki yükseliş sürdü. Ardından Çin macerası sonrası soluğu yeniden Trabzon’da alan milli futbolcunun Ocak 2019’da Beşiktaş’a dönüşü muhteşem oldu.

6Burak Yılmaz bombası Süper Lige geri dönüyor... Başkandan 1 yıl daha oyna baskısı

Yarım sezonda Beşiktaş ile 15 Süper Lig mücadelesine çıkan Burak Yılmaz 11 gol, 1 asistle 12 gole direkt katkı verdi. Sonraki sezon ligde 25 maçta 13 gol, 7 asistle şov yaparken, kupada çıktığı tek maçta da 1 gol, 1 asiste imza attı.

7Burak Yılmaz bombası Süper Lige geri dönüyor... Başkandan 1 yıl daha oyna baskısı

1.5 sezonda ortaya koyduğu performans sonrası Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Burak Yılmaz, alacaklarını bırakarak Lille’in yolunu tutarken Fransa’daki ilk sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı. 2020-21’de çıktığı 33 resmi maçta 18 gol, 5 asiste imza attı.

8Burak Yılmaz bombası Süper Lige geri dönüyor... Başkandan 1 yıl daha oyna baskısı

Fransa dönüşünde en az 1 yıl daha yeşil sahalarda mücadele edip aktif futbol yaşamına noktayı koymayı planlayan tecrübeli futbolcunun dönmesini başkan Ahmet Nur Çebi’nin de çok istediği öğrenildi.

9Burak Yılmaz bombası Süper Lige geri dönüyor... Başkandan 1 yıl daha oyna baskısı

Burak, Süper Lig’de üst üste 2 sezonda gol krallığı yaşadı. 2011-12’de Trabzon ile 33 gol atarken, 2012-13’te Galatasaray ile 24 gol atıp Süper Lig’in zirvesine çıkmayı başardı.

10Burak Yılmaz bombası Süper Lige geri dönüyor... Başkandan 1 yıl daha oyna baskısı

Burak Yılmaz son derece iyi bir profesyonel ve kendine çok iyi baktığı için 36 yaşının getirdiği handikapları yaşamıyor.

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Sağlıklı ve futbol oynamak isteyen bir Burak Yılmaz’a Türkiye’de kimse “Hayır” demez. Futbol kariyerini, taraftarı olduğu Beşiktaş’ta noktalamak istemesi de doğal. Burak Yılmaz, transfer edildiği takdirde sadece saha içinde değil, tecrübesiyle saha dışında da gençlere ve takıma faydası olacaktır.

12Burak Yılmaz bombası Süper Lige geri dönüyor... Başkandan 1 yıl daha oyna baskısı

 

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