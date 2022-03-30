Burak Yılmaz bombası! Süper Lig'e geri dönüyor... Başkandan '1 yıl daha oyna' baskısı!

Sağlıklı ve futbol oynamak isteyen bir Burak Yılmaz’a Türkiye’de kimse “Hayır” demez. Futbol kariyerini, taraftarı olduğu Beşiktaş’ta noktalamak istemesi de doğal. Burak Yılmaz, transfer edildiği takdirde sadece saha içinde değil, tecrübesiyle saha dışında da gençlere ve takıma faydası olacaktır.