Burak Yılmaz bombası! Süper Lig'e geri dönüyor... Başkandan '1 yıl daha oyna' baskısı!
Sezon sonunda Fransız temsilcisi Lille ile yollarını ayıracak olan Burak Yılmaz için Süper Lig devinin '1 yıllık' plan yaptığı ortaya çıktı. Başkanın çok istediği tecrübeli golcünün Türkiye'ye dönmek için hazırlıklara başladığı ifade edildi.
Dünya Kupası elemeleri play-off yarı finalinde oynan Portekiz maçının ardından Milli Takım’a veda eden Burak Yılmaz sezon sonunda da Fransa’ya veda etmeye hazırlanırken, Beşiktaş’ın gündeminde tecrübeli futbolcunun dönüşü var.
Sonrasında Manisa, Fenerbahçe ve Eskişehir’de umduğunu bulamayan Burak sonrasında yükselişe geçti. 2.5 yıl forma giydiği Trabzon’da gol krallığı yaşarken 7 milyon Euro’ya gittiği Galatasaray’da da grafiğindeki yükseliş sürdü. Ardından Çin macerası sonrası soluğu yeniden Trabzon’da alan milli futbolcunun Ocak 2019’da Beşiktaş’a dönüşü muhteşem oldu.
Fransa dönüşünde en az 1 yıl daha yeşil sahalarda mücadele edip aktif futbol yaşamına noktayı koymayı planlayan tecrübeli futbolcunun dönmesini başkan Ahmet Nur Çebi’nin de çok istediği öğrenildi.