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MagazinBurak Özçivit'in kız kardeşi görenleri hayran bırakıyor! Tam bir esmer güzeli!
HaberlerMagazin Haberleri Burak Özçivit'in kız kardeşi görenleri hayran bırakıyor! Tam bir esmer güzeli!
• 06 Nisan 2022 - 10:53 • Son Güncelleme:

Burak Özçivit'in kız kardeşi görenleri hayran bırakıyor! Tam bir esmer güzeli!

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Kuruluş Osman başrol oyuncusu Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor.Burçun Özçivit'in sosyal medya paylaşımları büyük ilgi görüyor. Burçun Özçivit'e takipçilerinden "Esmer güzeli" yorumu yağıyor. İşte Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit...

• 06 Nisan 2022 - 10:53 • Son Güncelleme:
1Burak Özçivitin kız kardeşi görenleri hayran bırakıyor Tam bir esmer güzeli
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit başarılı oyunculuğunun yanı sıra aile hayatı ile de dikkat çekiyor. Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit'in Karan adında bir de oğlu var.

2Burak Özçivitin kız kardeşi görenleri hayran bırakıyor Tam bir esmer güzeli

Sosyal medyada da ilgi ile takip edilen Burak Özçivit'in özel hayatı hayranlarının markajında.

3Burak Özçivitin kız kardeşi görenleri hayran bırakıyor Tam bir esmer güzeli

Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor.

4Burak Özçivitin kız kardeşi görenleri hayran bırakıyor Tam bir esmer güzeli

Instagram'da 20 milyona takipçisi olan Burak Özçivit sık sık kardeşi ile de paylaşımda bulunuyor.

5Burak Özçivitin kız kardeşi görenleri hayran bırakıyor Tam bir esmer güzeli

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in güzelliği ile hayran bırakan kız kardeşi Burçun Özçivit'in sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor.

6Burak Özçivitin kız kardeşi görenleri hayran bırakıyor Tam bir esmer güzeli

Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit özellikle tatil pozları ile büyük beğeni toplamıştı.

7Burak Özçivitin kız kardeşi görenleri hayran bırakıyor Tam bir esmer güzeli

Burçun Özçivit'e takipçilerinden "Esmer güzeli" yorumu yağıyor.

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Burak Özçivit'in kız kardeşi görenleri hayran bırakıyor! Tam bir esmer güzeli!

Burak Özçivit'in kız kardeşi görenleri hayran bırakıyor! Tam bir esmer güzeli!