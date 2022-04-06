• 06 Nisan 2022 - 10:53 • Son Güncelleme:
Burak Özçivit'in kız kardeşi görenleri hayran bırakıyor! Tam bir esmer güzeli!
Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Kuruluş Osman başrol oyuncusu Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor.Burçun Özçivit'in sosyal medya paylaşımları büyük ilgi görüyor. Burçun Özçivit'e takipçilerinden "Esmer güzeli" yorumu yağıyor. İşte Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit...
• 06 Nisan 2022 - 10:53 • Son Güncelleme:
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit başarılı oyunculuğunun yanı sıra aile hayatı ile de dikkat çekiyor. Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit'in Karan adında bir de oğlu var.
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Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in güzelliği ile hayran bırakan kız kardeşi Burçun Özçivit'in sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor.