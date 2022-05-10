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GalatasarayBurak Elmas 'gençleştirme yasak' dedi! 35 milyon euro'luk 3 yıldız bedavaya G.Saray'a geliyor
HaberlerGalatasaray Haberleri Burak Elmas 'gençleştirme yasak' dedi! 35 milyon euro'luk 3 yıldız bedavaya G.Saray'a geliyor
• 10 Mayıs 2022 - 11:06 • Son Güncelleme:

Burak Elmas 'gençleştirme yasak' dedi! 35 milyon euro'luk 3 yıldız bedavaya G.Saray'a geliyor

Sezon başında Fatih Terim'le birlikte gençleştirme operasyonuna giden ve Süper Lig'de resmen bozguna uğrayan Burak Elmas'ın transfer çalışmalarına devam ettiği ve başkanın Luis Campos ile Sensibile'ye tam yetki verdiği öğrenildi. Genelde tecrübeli yıldızlarla görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılı yönetimin 3 futbolcuyu listeye aldığı bildirildi.

• 10 Mayıs 2022 - 11:06 • Son Güncelleme:
1Burak Elmas gençleştirme yasak dedi 35 milyon euroluk 3 yıldız bedavaya G.Saraya geliyor
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Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak kongreye doğru geri sayım sürerken, yeniden başkanlığa aday olmaya hazırlanan Burak Elmas, yeni sezona dair çalışmalarını, göreve devam edecekmiş gibi sürdürüyor.

2Burak Elmas gençleştirme yasak dedi 35 milyon euroluk 3 yıldız bedavaya G.Saraya geliyor

Kongrede adaylığını koymaya hazırlanan Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, sportif danışman Luis Campos ile sportif direktör Pasquale Sensibile'ye transferde tam yetki verdi. "Şampiyonluk kadrosu kurmak istiyorum" diyen ve Fatih Terim'le başlattığı gençleştirme projesini şimdilik rafa kaldıran Elmas, transfer listesindeki oyuncular için kesenin ağzını açmış durumda.

3Burak Elmas gençleştirme yasak dedi 35 milyon euroluk 3 yıldız bedavaya G.Saraya geliyor

Gündemin 1 numaralı ismi, Galatasaray'ın bu sezon ciddi sıkıntılar yaşadığı ön libero bölgesine ilaç olması beklenen Mohamed Elneny. Arsenal'deki kontratı sona erecek olan 29 yaşındaki Mısırlı futbolcu için, menajer D'Avila ile aradaki buzları eriten Sarı-Kırmızılılar, büyük ölçüde prensip anlaşması sağlamıştı.

4Burak Elmas gençleştirme yasak dedi 35 milyon euroluk 3 yıldız bedavaya G.Saraya geliyor

Ancak Elneny, Arsenal'de neredeyse yüzüne bakılmazken, son 4 maçta da 90 dakika forma giydi ve bir anda takımın vazgeçilmezi oldu. İngiliz medyasına göre Londra temsilcisi, tecrübeli oyuncu ile yeniden sözleşme imzalayabilir. Galatasaray cephesi, Elneny konusunda Arsenal'in vereceği kararı bekleyecek.

5Burak Elmas gençleştirme yasak dedi 35 milyon euroluk 3 yıldız bedavaya G.Saraya geliyor

Güçlü bir orta saha kurma hedefiyle yola çıkan Campos, yönetimin ibrasızlığı öncesinde de görüştüğü Xeka ile temaslarına hız kesmeden devam ediyor. Her ne kadar kongrenin 11 Haziran'a kadar ertelenmiş olması süreci zorlaştırsa da vatandaşıyla iyi ilişkilere sahip olan Campos, sadece Burak Elmas yönetimi için değil, seçimi kim kazanırsa kazansın 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu Türkiye'ye getirmeye kararlı.

6Burak Elmas gençleştirme yasak dedi 35 milyon euroluk 3 yıldız bedavaya G.Saraya geliyor

Lille'deki kontratı sona erecek olan ve Benfica'dan da teklif alan Xeka'ya, "Benden haber bekle" mesajını gönderen Luis Campos, Portekizli futbolcuyu 2 milyon Euro civarında yıllık ücret ve imza parasıyla Galatasaray'a kazandırmayı istiyor.

7Burak Elmas gençleştirme yasak dedi 35 milyon euroluk 3 yıldız bedavaya G.Saraya geliyor

Juventus'taki sözleşmesi sona ermek üzere olan Federico Bernardeschi'nin transferiyle de vatandaşı Sensibile ilgileniyor. Tarafların ilk görüşmesinden olumlu sinyaller çıkmış, fakat rakam üzerinde mutabakat sağlanamamıştı.

8Burak Elmas gençleştirme yasak dedi 35 milyon euroluk 3 yıldız bedavaya G.Saraya geliyor

Her ne kadar Bernardeschi, Galatasaray'ın öncelikli oyuncular listesinde yer almasa da Başkan Elmas'ın talimatıyla 28 yaşındaki kanat oyuncusuna daha yüksek bir teklif yapılacağı ve imza parası önerileceği öğrenildi.

9Burak Elmas gençleştirme yasak dedi 35 milyon euroluk 3 yıldız bedavaya G.Saraya geliyor

Diğer taraftan Sensibile'nin Serie A'da forma giyen farklı pozisyonlardaki birkaç oyuncuyla daha temas halinde olduğu ve kısa süre içinde Elmas'a bir maliyet raporu sunacağı bildirildi.

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11Burak Elmas gençleştirme yasak dedi 35 milyon euroluk 3 yıldız bedavaya G.Saraya geliyor

 

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