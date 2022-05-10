Burak Elmas 'gençleştirme yasak' dedi! 35 milyon euro'luk 3 yıldız bedavaya G.Saray'a geliyor

Güçlü bir orta saha kurma hedefiyle yola çıkan Campos, yönetimin ibrasızlığı öncesinde de görüştüğü Xeka ile temaslarına hız kesmeden devam ediyor. Her ne kadar kongrenin 11 Haziran'a kadar ertelenmiş olması süreci zorlaştırsa da vatandaşıyla iyi ilişkilere sahip olan Campos, sadece Burak Elmas yönetimi için değil, seçimi kim kazanırsa kazansın 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu Türkiye'ye getirmeye kararlı.