Burak Elmas 'gençleştirme yasak' dedi! 35 milyon euro'luk 3 yıldız bedavaya G.Saray'a geliyor
Sezon başında Fatih Terim'le birlikte gençleştirme operasyonuna giden ve Süper Lig'de resmen bozguna uğrayan Burak Elmas'ın transfer çalışmalarına devam ettiği ve başkanın Luis Campos ile Sensibile'ye tam yetki verdiği öğrenildi. Genelde tecrübeli yıldızlarla görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılı yönetimin 3 futbolcuyu listeye aldığı bildirildi.
Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak kongreye doğru geri sayım sürerken, yeniden başkanlığa aday olmaya hazırlanan Burak Elmas, yeni sezona dair çalışmalarını, göreve devam edecekmiş gibi sürdürüyor.
Kongrede adaylığını koymaya hazırlanan Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, sportif danışman Luis Campos ile sportif direktör Pasquale Sensibile'ye transferde tam yetki verdi. "Şampiyonluk kadrosu kurmak istiyorum" diyen ve Fatih Terim'le başlattığı gençleştirme projesini şimdilik rafa kaldıran Elmas, transfer listesindeki oyuncular için kesenin ağzını açmış durumda.
Gündemin 1 numaralı ismi, Galatasaray'ın bu sezon ciddi sıkıntılar yaşadığı ön libero bölgesine ilaç olması beklenen Mohamed Elneny. Arsenal'deki kontratı sona erecek olan 29 yaşındaki Mısırlı futbolcu için, menajer D'Avila ile aradaki buzları eriten Sarı-Kırmızılılar, büyük ölçüde prensip anlaşması sağlamıştı.
Ancak Elneny, Arsenal'de neredeyse yüzüne bakılmazken, son 4 maçta da 90 dakika forma giydi ve bir anda takımın vazgeçilmezi oldu. İngiliz medyasına göre Londra temsilcisi, tecrübeli oyuncu ile yeniden sözleşme imzalayabilir. Galatasaray cephesi, Elneny konusunda Arsenal'in vereceği kararı bekleyecek.
Güçlü bir orta saha kurma hedefiyle yola çıkan Campos, yönetimin ibrasızlığı öncesinde de görüştüğü Xeka ile temaslarına hız kesmeden devam ediyor. Her ne kadar kongrenin 11 Haziran'a kadar ertelenmiş olması süreci zorlaştırsa da vatandaşıyla iyi ilişkilere sahip olan Campos, sadece Burak Elmas yönetimi için değil, seçimi kim kazanırsa kazansın 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu Türkiye'ye getirmeye kararlı.
Lille'deki kontratı sona erecek olan ve Benfica'dan da teklif alan Xeka'ya, "Benden haber bekle" mesajını gönderen Luis Campos, Portekizli futbolcuyu 2 milyon Euro civarında yıllık ücret ve imza parasıyla Galatasaray'a kazandırmayı istiyor.