Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
BeşiktaşBunun adı mucize! 2019'da canlı yayında açıkladı 3 yıl sonra Süper Lig'in kralı yaptı
HaberlerBeşiktaş Haberleri Bunun adı mucize! 2019'da canlı yayında açıkladı 3 yıl sonra Süper Lig'in kralı yaptı
• 26 Nisan 2022 - 09:00 • Son Güncelleme:

Bunun adı mucize! 2019'da canlı yayında açıkladı 3 yıl sonra Süper Lig'in kralı yaptı

Dün akşam Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla deviren ve attığı gollerle Türkiye'nin gündemine oturan Muleka ayakta alkışlanırken, onu bulup keşfeden, Süper Lig'e getiren Serkan Reçber ise takdir topladı. Reçber yorumculuk yaptığı dönemde (2019) 22 yaşındaki forvetin ismini vermiş Türkiye'de dev kulüpleri uyarmıştı. İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçından sonra yazar yorumları...

• 26 Nisan 2022 - 09:00 • Son Güncelleme:
1Bunun adı mucize 2019da canlı yayında açıkladı 3 yıl sonra Süper Ligin kralı yaptı
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonun 34. haftası dün gece oynanan Beşiktaş - Kasımpaşa maçıyla sona erdi. Siyah beyazlılar sahasında son haftaların formda takımı Paşa'ya 3-0 gibi net skorla mağlup oldu. Sami Uğurlu yönetiminde yükselişe geçen Kasımpaşa Muleka'nın 2 ve Ben Ouannes'in golleriyle 3 puanı kazanan taraf oldu. Kritik maç spor yazarları bu şekilde değerlendirdi...

2ATİLLA GÖKÇE

ATİLLA GÖKÇE

Maç boyunca bu ikiliyi hep yan yana, iş başında gördüm. Muleka, Kasımpaşa’nın “atmaca” Kongolu golcüsü... Müteka ise Osmanlıca-Türkçe sözlüğünde ‘ellerinden geldiği halde, becerebildikleri halde iş yapmayanlar’ anlamına geliyor.

3Bunun adı mucize 2019da canlı yayında açıkladı 3 yıl sonra Süper Ligin kralı yaptı

Kongolu ile onu marke eden(!) Dünya Kupası finali görmüş, elit stoperimiz Vida birbirlerinden hiç ayrılmadılar. İlk golde Spajic’in kafa ile indirdiği topa vurduğu zaman Vida, Muleka’nın bir metre yakınındaydı... Yani, dün işi bildiği halde işi yapmayan adam... Osmanlıca sözcükle Kongolu oyuncunun bir araya gelişinden en azından küçük bir şey öğrenmiş olduk: İşini yapanla yapmayan!

4Bunun adı mucize 2019da canlı yayında açıkladı 3 yıl sonra Süper Ligin kralı yaptı

Kasımpaşa, bu ligin en iyilerinden biri... Sami Uğurlu iş başına geldiği günden beri harikalar yaratıyorlar. Oysa ligin ilk haftalarında puan cetvelinin dibinde durdukları zaman da oldu. Ama orada Serkan Reçber diye bir adam da var. Türkiye’nin en iyi futbol yorumcularından biri... Endüstriyel futbolda bilenler, araştıranlar, çalışanlar, yetki aldıkça takımların başarı formülleri de karizmatik hocalardan Reçber gibi sportif direktörlere kayıyor. İşte, Muleka böyle bir mesainin ürünü...

5Bunun adı mucize 2019da canlı yayında açıkladı 3 yıl sonra Süper Ligin kralı yaptı

Gelelim kaleci Ersin’e... Kalecilik anayasasının reddedilemez ve değişemez maddesi, ‘Senin savunmacın rakip hücumcuyla işini bitirmeden sakın kaleden çıkma’ der. Bin yıldır ezberlediğimiz bu gerçeği Ersin de biliyor ama çabucak unuttuğu görülüyor. Bu kaçıncı hata! Yoksa bu hatalar da alışkanlığa mı dönüştü?

6Bunun adı mucize 2019da canlı yayında açıkladı 3 yıl sonra Süper Ligin kralı yaptı

Ocağın evlatlarından Rıdvan yorgun ve tutuk. Güven de bekleneni veremiyor. İş Umut Meraş’la Emirhan’a kalıyor. Hiç kimse Valerien İsmael’e hata bulup kolayından ahkam kesmesin... Bu takımda gelecek planları tartışılan, kariyeri sorgulanan, ücreti belirlenemeyen bir çok oyuncu var. Önder Karaveli’nin, Valerien İsmael’in kapatamadığı antrenman açığı var. Her şeyden önce hedef yok, hayal kırıklığı var.

7Bunun adı mucize 2019da canlı yayında açıkladı 3 yıl sonra Süper Ligin kralı yaptı

Hal ve gidiş böyle olunca Beşiktaş’ın akıbetinde belli olan tek şey küme düşmemesi... Çünkü düşenler düştü, düşüyor... Takımın tepeye tırmanacak enerjisi, motivasyonu, istek ve heyecanı da yok. Bildiğiniz sıradan takım oldular. Sonuç olarak Muleka’nın, Ben Ouanes’in akıllıca atılmış gollerini alkışlamak bize düşüyor.

8Bunun adı mucize 2019da canlı yayında açıkladı 3 yıl sonra Süper Ligin kralı yaptı

Ama biz alkışlarken yönetim ve taraftar aynı kaygıda buluşuyor: “Ne olacak bu takımın hali?” Beşiktaşlı taraftarlar Vodafone Park’ta huzursuz dakikalar yaşıyor. İçlerinden bir dostum şöyle diyor: “Abi keşke deplasmanda oynansaydı. Kumandaya basar, ekranı karartır, unuturduk. Şimdi dağılırken bile üzüntümüz sırtımıza yük oldu” Haklılar... Hem de “ağır yük” oldu!

9SERDAR ALİ ÇELİKLER

SERDAR ALİ ÇELİKLER

Vida ağır ve atletizmi gerilemiş bir isim. Montero atlet değil, tekniği iyi. Welinton'un atletizmi var ama tek hamleli. Rossier atlet. Rıdvan teknik. Pjanic'in atletizmle uzak yakın ilgisi yok. Josef atlet. Batshuayi atlet, tekniği vasat. Ghezzal süper star teknik ama atletizmi zayıf. Güven, Beşiktaş'ın 11 oyuncusu değil. Alex Teixeira desek o da neredeyse sıfır atletizm. Oysa Valerien Ismael'in istediği oyun tamamen atletizm, bir maksimum 2 oyuncudan teknik katkı almayı bekleyen bir oyun.

10Bunun adı mucize 2019da canlı yayında açıkladı 3 yıl sonra Süper Ligin kralı yaptı

Vitor Pereira neden 3-4-3'de başarılı olamadı? Çünkü ön alanda istediği atletizmi bir türlü bulamadı. Ama Kim-Szalai ve Tisserand'dan oluşan üçlü ve sağ kenarda Osayi atletizmi veriyordu. Sol kenarda Ferdi atletizm ve tekniği birleştiriyordu. Ama orta göbekte Gustavo dışında istikrar sağlayamadı ve ön alanda Mesut-İrfan gibi teknik ama atletik olmayan isimler ile problem yaşadı.

11Bunun adı mucize 2019da canlı yayında açıkladı 3 yıl sonra Süper Ligin kralı yaptı

Bir de tabi santrafor sorunu vardı. Beşiktaş'ta da aynı sorun var. Bu takım, bu kadro bu atletizm kabiliyeti ve teknik beceri ile tempo isteyen 3-4-3'ü oynayamaz. Beşiktaş şampiyon olduğunda Ghezzal dışında tamamen atlet takımdı. Şimdi ne olduğu belli olmayan bir çorba gibi. Öte yandan ön alanda hem teknik hem çabuk oyuncularla oynayan, ligin en iyi hücum hatlarından birine sahip Kasımpaşa da rakip olunca ilk devre çok rahat skor aldılar.

12Bunun adı mucize 2019da canlı yayında açıkladı 3 yıl sonra Süper Ligin kralı yaptı

2. devre daha geride bekleyip kontra arayan Kasımpaşa bu oyuna uygun davranamadı. 62'de Valerien Hoca 4'lüye döndüğünde aslında Paşa'ya hiç pozisyon vermemeye başladılar. Emirhan'ın 1 pozisyonu dışında pozisyon da üretemediler.

13Bunun adı mucize 2019da canlı yayında açıkladı 3 yıl sonra Süper Ligin kralı yaptı

Bir bireysel hatadan daha 3. gol gelince Vodafone Park'ta cılız da olsa "Yönetim İstifa" sesleri yükseldi. Kasımpaşa hemen hiç zorlanmadan rahat bir galibiyet aldı. Beşiktaş, Valerien Ismael'le devam edecekse 6 oyuncu alması şart. 3 stoper, en az 1 orta saha merkez, sol kenar, öndeki 3'lünün solu ve santrafor. Bunları alamayacaksa düşük tempolu, 4-4-2 ya da 4-4-1-1 oynatabilecek yeni bir hoca alsınlar. Bu malzeme ile Ismael'in istediği oyun olmaz. Adama da istediği ve gereken malzeme verilmezse maceraya gerek yok.

14Bunun adı mucize 2019da canlı yayında açıkladı 3 yıl sonra Süper Ligin kralı yaptı

Kasımpaşa'da özellikle Serkan Rençber'i tebrik ediyorum. Türkiye'nin en iyi scout'larından biri olduğunu Muleka ile kanıtladığı için. Tabi Sami Uğurlu inanılmaz bir iş yapıyor. Ona da bir tebrik gönderelim. Bu kadroyu koruyup 2 kaliteli stoper alırlarsa seneye ilk 6'ya oynayabilir.

15MEHMET DEMİRKOL

MEHMET DEMİRKOL

Sami Uğurlu’nun yaptığı işi tarihi. 17 haftada 16 gol atıp 11 puan toplamış 'kesin düşer' dediğimiz Kasımpaşa’yı taşıdığı yer… Bugün 18 hafta sonra 56 gol 47 puandalar. Bunu hem de sezonun en iyi santrforlarından Umut’u kenara çekip Muleka’ya dönerek yapmak. Oyunun başından itibaren Beşiktaş’ın tüm ön alan baskısı çabasına büyük bir soğukkanlılıkla karşı durdular. Maç sonu taraftarın Beşiktaş’ı alkışlaması biraz da buna saygı gösterisi aslında.

16Bunun adı mucize 2019da canlı yayında açıkladı 3 yıl sonra Süper Ligin kralı yaptı

Ismael’in ön alan baskılı 3-4- 3’ünün Trabzonspor, Alanya gibi pasla çıkmayı seven takımlara karşı yarattığı heyecan verici oyunun Giresunspor sonrası Kasımpaşa karşısında zor bir sınav vereceği kesindi. Hakan Hoca’nın ilk yarıda Beşiktaş’ın ikili bıraktığı merkeze 3’lü akışkan bir presle karşılık vermesi zor bir soruydu.

17Bunun adı mucize 2019da canlı yayında açıkladı 3 yıl sonra Süper Ligin kralı yaptı

Ama bu kadar değil. Sağ sol stoperleri orta sahanın dönüşümlü parçası yapan Beşiktaş’ın kanat arkalarına atılan hızlı toplarda sıkıntılar çıkmıştı. Kasımpaşa bunu çok daha üst düzeyde yaptı. Eminim ki Sami Hoca da dün bu dengeyi düşünerek rahat uyumuştur.

18Bunun adı mucize 2019da canlı yayında açıkladı 3 yıl sonra Süper Ligin kralı yaptı

Çünkü Beşiktaş’ın bu kadroyla bu oyunda iki çıkmazı var. İlki santrfor performansı. İkincisi ise merkezde baskı yetersiz olduğunda özellikle Eyserric gibi yıldız bir performansı Hajradinovic ve Doğucan’la destekleyen Kasımpaşa karşısında Pjanic’in Souza’yı çok yalnız bırakması.

19Bunun adı mucize 2019da canlı yayında açıkladı 3 yıl sonra Süper Ligin kralı yaptı

Bu yetersizlik çorap söküğü gibi tüm savunma dengesini çözdü. Son olarak Ersin iyi bir kaleci. Ama ona verilen çıkışlarda ekstra süpürücü rolü için henüz yeterli değil. Çıkışlarda şaşkınlık yaşıyor. Trabzon maçından bu yana. Bu tip bir dönüşüm için sabır şart.

20Bunun adı mucize 2019da canlı yayında açıkladı 3 yıl sonra Süper Ligin kralı yaptı

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Galatasaray'da inanılmaz gelişme! Eşyalarını toplamış gidiyordu '1 yıl daha kal' dediler

Galatasaray'da inanılmaz gelişme! Eşyalarını toplamış gidiyordu '1 yıl daha kal' dediler

Bunun adı mucize! 2019'da canlı yayında açıkladı 3 yıl sonra Süper Lig'in kralı yaptı

Bunun adı mucize! 2019'da canlı yayında açıkladı 3 yıl sonra Süper Lig'in kralı yaptı

Galatasaray'da FLAŞ GELİŞME! 2 ayrılık daha kesinleşti! Biri İspanya'ya diğeri İtalya'ya gitti

Galatasaray'da FLAŞ GELİŞME! 2 ayrılık daha kesinleşti! Biri İspanya'ya diğeri İtalya'ya gitti

SON DAKİKA! Ali Koç Jorge Jesus'la anlaşmaya vardı! 'Maaş tamam ama transfer...'

SON DAKİKA! Ali Koç Jorge Jesus'la anlaşmaya vardı! 'Maaş tamam ama transfer...'