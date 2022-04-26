Bunun adı mucize! 2019'da canlı yayında açıkladı 3 yıl sonra Süper Lig'in kralı yaptı

Bir de tabi santrafor sorunu vardı. Beşiktaş'ta da aynı sorun var. Bu takım, bu kadro bu atletizm kabiliyeti ve teknik beceri ile tempo isteyen 3-4-3'ü oynayamaz. Beşiktaş şampiyon olduğunda Ghezzal dışında tamamen atlet takımdı. Şimdi ne olduğu belli olmayan bir çorba gibi. Öte yandan ön alanda hem teknik hem çabuk oyuncularla oynayan, ligin en iyi hücum hatlarından birine sahip Kasımpaşa da rakip olunca ilk devre çok rahat skor aldılar.