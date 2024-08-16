Bunaltıcı ve rekor sıcaklıklardan sonra Meteoroloji'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi!
Sıcak havalar yurdun genelinde etkisini sürdürürken Meteoroloji sağanak yağışlara karşı uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Osmaniye'nin kuzey, Kahramanmaraş'ın güney kesimleri, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
• 16 Ağustos 2024 - 18:45 • Son Güncelleme:
• 16 Ağustos 2024 - 18:45 • Son Güncelleme: