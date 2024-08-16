Bunaltıcı ve rekor sıcaklıklardan sonra Meteoroloji'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM 9°C, 28°CParçalı ve az bulutlu



KARS 8°C, 26°CParçalı ve az bulutlu



MALATYA 16°C, 35°CAz bulutlu



VAN 13°C, 27°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı