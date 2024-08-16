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GündemBunaltıcı ve rekor sıcaklıklardan sonra Meteoroloji'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi!
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Bunaltıcı ve rekor sıcaklıklardan sonra Meteoroloji'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi!

Sıcak havalar yurdun genelinde etkisini sürdürürken Meteoroloji sağanak yağışlara karşı uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Osmaniye'nin kuzey, Kahramanmaraş'ın güney kesimleri, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

• 16 Ağustos 2024 - 18:45 • Son Güncelleme:
• 16 Ağustos 2024 - 18:45 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz ve Ege kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

3KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4MARMARA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 21°C, 37°CAz bulutlu ve açık

İSTANBUL 24°C, 31°CAz bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 19°C, 33°CAz bulutlu ve açık

KOCAELİ 21°C, 32°CAz bulutlu ve açık

5EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 29°CAz bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 36°CAz bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 37°CAz bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 38°CAz bulutlu ve açık

6AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Osmaniye'nin kuzey, Kahramanmaraş'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 37°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 29°C, 39°CAz bulutlu ve açık

HATAY 27°C, 34°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA 20°C, 32°CAz bulutlu ve açık

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 29°CAz bulutlu ve açık

ÇANKIRI 12°C, 33°CAz bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 31°CAz bulutlu ve açık

KONYA 16°C, 28°CAz bulutlu ve açık

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU 14°C, 30°CAz bulutlu ve açık

DÜZCE 18°C, 32°CAz bulutlu ve açık

SİNOP 22°C, 32°CAz bulutlu ve açık

ZONGULDAK 18°C, 27°CAz bulutlu ve açık

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

ARTVİN 15°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN 23°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

KARS 8°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA 16°C, 35°CAz bulutlu

VAN 13°C, 27°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 38°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 39°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 28°C, 37°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 30°C, 40°CAz bulutlu ve açık