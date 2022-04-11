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GalatasarayBülent Tulun'dan Cicaldau ve Morutan müjdesi! 'Eğer isterlerse bunları...'
HaberlerGalatasaray Haberleri Bülent Tulun'dan Cicaldau ve Morutan müjdesi! 'Eğer isterlerse bunları...'
• 11 Nisan 2022 - 13:16 • Son Güncelleme:

Bülent Tulun'dan Cicaldau ve Morutan müjdesi! 'Eğer isterlerse bunları...'

Fatih Terim'in ısrar ettiği Burak Elmas'ın ise kadroya kattığı Cicaldau ve Morutan'ın başarısız performansları camiada resmen infial yarattı. Geçmişte Galatasaray Kulübü içerisinde görev alan Bülent Tulun'un her iki futbolcu hakkında yaptığı açıklamalar ise taraftarları heyecanlandırdı.

• 11 Nisan 2022 - 13:16 • Son Güncelleme:
1Bülent Tulundan Cicaldau ve Morutan müjdesi Eğer isterlerse bunları...
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Galatasaray'da bir dönem yöneticilik yapan Bülent Tulun, birçok konuda önemli çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Tulun'un sorulara verdiği yanıtlar...

2-Futbol tutkunuz ne zaman başladı

-Futbol tutkunuz ne zaman başladı?

Futbola merakım mektep zamanında başladı. Önce Beşiktaş Genç Takımı, arkasından üniversitedeyken İkinci Milli Lig’de Beyoğluspor’da top oynadım. Üniversite bittikten sonra 4 sene yan hakemlik yaptım. Türkiye Futbol Federasyonu’nunda Kemal Ulusu ve Şenes Erzik başkanlığı dönemlerinde Merkez Hakem Kurulu üyeliği yaptım.

3-Galatasaray kulübü ile yollarınız nasıl kesişti peki

-Galatasaray kulübü ile yollarınız nasıl kesişti peki?

1960 yılında Galatasaray Lisesi’ne girdim. Orada okudum ve Galatasaraylı oldum. Yönetime ise ilk defa 1994 senesinde Başkan Alp Yalman ile girdim. Daha sonra Faruk Süren başkan ile çalıştım. Ardından gelen başkanlarla özellikle futbol konusunda işin içinde bulundum.

4-Galatasaray’da görev yaptığınız dönemlerde transferler nasıl gerçekleşiyordu

-Galatasaray’da görev yaptığınız dönemlerde transferler nasıl gerçekleşiyordu?

Teknik direktörler daha çok mevkii anlamında talepte bulunurlardı. İlla şu oyuncuyu istiyorum demezlerdi. Özellikle yabancı hocalar böyle yapardı. ‘Şu pozisyonlar için oyuncular lazım. Şu isimler olabilir. Senin de önerilerin var mı?’ deniyordu. Ondan sonra araştırmaya giderdim. Benim Avrupa’da sıcak temaslarım vardı. Dolayısıyla çok zor olmuyordu. Çünkü her şeyin başı iyi ilişkilerdir.

5-Örneğin Didier Drogba ve Weslej Sneijder transferleri nasıl oldu Size menajerler mi önerdi

-Örneğin Didier Drogba ve Weslej Sneijder transferleri nasıl oldu? Size menajerler mi önerdi?

Drogba serbestti. Onun Fransa’daki menajeri benim yakın dostumdur. O haber verdi. Fatih Terim’e konuyu ilettim. O da memnuniyetle kabul etti. Sneijder transferinde ise onun menajeri Hollandalı eski milli futbolcuydu. Onunla da dostluğumuz vardı. Gittik Inter ile konuştuk ve anlaştık.

6-Her iki futbolcuyu Galatasaray’a gelmeleri konusunda ikna etmek zor oldu mu

-Her iki futbolcuyu Galatasaray’a gelmeleri konusunda ikna etmek zor oldu mu?

Hayır zor olmadı. Galatasaray dünya futbolunda çok bilinen bir marka. Hâlâ öyle... Her ne kadar şu an başarılı olmasa bile Galatasaray bir markadır.

7Sizi etkileyen ve onunla çalışmaktan keyif aldığınız teknik direktör kimdi

Sizi etkileyen ve onunla çalışmaktan keyif aldığınız teknik direktör kimdi?

Tabii ki Fatih Terim. Yabancı hocalar arasında da Gerets. Fatih Terim ile çalışmak zor muydu? Hayır zor değildi. Fatih Hoca, Türk futboluna mal olmuş bir teknik adam. Kendisini gençliğinden beri tanırım. Galatasaray’a çok emeği olmuş bir insandır.

8-Fenerbahçeliler de Anelka, Roberto Carlos ve Mesut Özil’in transferini daha değerli buluyor.

-Fenerbahçeliler de Anelka, Roberto Carlos ve Mesut Özil’in transferini daha değerli buluyor.

Mesut Özil’in Türkiye’de bir şey yaptığını pek görmedik. Yurt dışındayken iyi bir performans sergiliyordu. Ama maalesef Fenerbahçe’de kendini gösteremedi. Tabii ki Mesut Özil’in yanı sıra Anelkalar, Roberto Carloslar simge ve kıymetli isimler. Fakat bana göre en etkileyici oyuncuların başında Drogba gelir.

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Takımdaki yabancı oyuncuları beğeniyor musunuz? Size kalsa hangileri ile yola devam ederdiniz?

Özellikle alınan iki Rumen oyuncu (Cicaldau ve Morutan) maalesef beklenin çok altındalar. Defansın göbeğindeki Nelsson ve Marcao iyi oyuncular. Ellerinden geleni yapıyorlar. Ama Rumen oyuncular genç ve yetenekli olmalarına rağmen kendilerini gösteremediler. Zaten sezon başında onlardan umutlu değildim. Nitekim haklı çıktım.

10-Her iki oyuncu için ödenen paralar da tartışma konusu.

-Her iki oyuncu için ödenen paralar da tartışma konusu.

Evet, duyduğum kadarıyla çok ciddi paralar verilmiş. Fakat yaşları itibarıyla piyasaları var. Oyuncuların menajerleri çok enternasyonel insanlardır. Eğer Galatasaray vermek isterse muhakkak oyuncularına iyi bir yer bulurlar.

11-Başkan Burak Elmas döneminin ibra edilmemesi doğru muydu

-Başkan Burak Elmas döneminin ibra edilmemesi doğru muydu?

Galatasaray’da ibra edilmemelere karşıyım. İbra, Galatasaray’ın geleneğinde pek yoktur. Ancak çok büyük mali bir yolsuzluk, yasalara aykırı bir iş yapıldığı zaman ve bu durum ortaya çıkartılırsa ibra edilmeyebilir. Bana göre geçerli olan mali ibrasızlıktır. Zaten idari ibrasızlık soyut bir kavramdır. Herkese göre değişir. Ama mali ibrasızlık için muhakkak yolsuzluk vesaire gibi bir şey olması lazım ki ibra edilmesin.

12-Size göre Fatih Terim tekrar Galatasaray’ın başına gelir mi

-Size göre Fatih Terim tekrar Galatasaray’ın başına gelir mi?

Valla gelsin isterim ama biraz zor gibi görünüyor. Bu kadar karmaşık olaylardan sonra Fatih Hocanın da keyfi ve heyecanı kaçmış olabilir.

13-Ünal Aysal’ın desteklediği bir isim var mı

-Ünal Aysal’ın desteklediği bir isim var mı?

Bilemiyorum. Eşref Hamamcıoğlu biraz daha ağır basıyor gibi. Fakat sonuçta bu Galatasaray kongresi. Belli olmaz.

14Galatasaray’da bundan sonra Ünal Aysal’ın deyimiyle ‘çilek’ transferleri olur mu

Galatasaray’da bundan sonra Ünal Aysal’ın deyimiyle ‘çilek’ transferleri olur mu?

Zor…’Çilek’ transferleri Drogba ve Sneijder için söylenmiş bir sözdür. Galatasaray, şu anda ona benzer transferleri yapacak mali güçte değil.

15Bülent Tulundan Cicaldau ve Morutan müjdesi Eğer isterlerse bunları...

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