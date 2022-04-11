Bülent Tulun'dan Cicaldau ve Morutan müjdesi! 'Eğer isterlerse bunları...'

-Başkan Burak Elmas döneminin ibra edilmemesi doğru muydu?

Galatasaray’da ibra edilmemelere karşıyım. İbra, Galatasaray’ın geleneğinde pek yoktur. Ancak çok büyük mali bir yolsuzluk, yasalara aykırı bir iş yapıldığı zaman ve bu durum ortaya çıkartılırsa ibra edilmeyebilir. Bana göre geçerli olan mali ibrasızlıktır. Zaten idari ibrasızlık soyut bir kavramdır. Herkese göre değişir. Ama mali ibrasızlık için muhakkak yolsuzluk vesaire gibi bir şey olması lazım ki ibra edilmesin.