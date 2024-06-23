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Gündem Bugün TV'de ne var? 23 Haziran TV yayın akışları: Show TV, Star, NOW TV, ATV, TRT 1 hangi dizi, filmler var?
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Bugün TV'de ne var? 23 Haziran TV yayın akışları: Show TV, Star, NOW TV, ATV, TRT 1 hangi dizi, filmler var?

Bugün TV'de ne var? Televizyonda yayınlanacak içerikler kanalların yayın akışlarında yer alıyor. 23 Haziran 2024 Pazar akşamı Show TV'de Neşeli Günler, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Turnike, Now TV'de Ne Olcak Halim ekrana gelecek. İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı 23 Haziran 2024

• 23 Haziran 2024 - 14:57 • Son Güncelleme:
• 23 Haziran 2024 - 14:57 • Son Güncelleme:
1 Bugün TVde ne var 23 Haziran TV yayın akışları: Show TV, Star, NOW TV, ATV, TRT 1 hangi dizi, filmler var

Televizyon yayın akışları 23 Haziran içerikleri belli oldu. Bu akşam dizi ve filmler ekranda olacak. TRT1’de akşam Aslan Hürkuş 3: Anka Adası (Yerli Sinema sonrası saat 22:00’de UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İsviçre-Almanya" ekrana gelecek. İşte tüm kanalların tv yayın akışı listesi

2 Bugün TVde ne var 23 Haziran TV yayın akışları: Show TV, Star, NOW TV, ATV, TRT 1 hangi dizi, filmler var



SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Aslan Bacanak (Yerli Sinema)

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Petrol Kralları (Yerli Sinema)

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Neşeli Günler (Yerli Sinema)

22:15 Sakar Şakir (Yerli Sinema)

23:45 Hababam Sınıfı Güle Güle (Yerli Sinema)

01:30 Sakar Şakir (Yerli Sinema)

03:00 Kızılcık Şerbeti

3 Bugün TVde ne var 23 Haziran TV yayın akışları: Show TV, Star, NOW TV, ATV, TRT 1 hangi dizi, filmler var



TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Beni Böyle Sev

09:00 Nostalji Kuşağı "9. Hariciye Koğuşu"

08:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:40 Enine Boyuna

13:00 Seksenler

15:30 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası (Yerli Sinema)

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İsviçre-Almanya"

00:10 Ejder Kılıcı (Yabancı Sinema)

02:10 Gönül Dağı

04:40 Seksenler

4 Bugün TVde ne var 23 Haziran TV yayın akışları: Show TV, Star, NOW TV, ATV, TRT 1 hangi dizi, filmler var



ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

11:40 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet (Yerli Sinema)

13:40 Alan

16:40 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Alan

03:10 Kardeşim Benim (Yerli Sinema)

02:45 Kuruluş Osman

05:20 Kalp Yarası

5 Bugün TVde ne var 23 Haziran TV yayın akışları: Show TV, Star, NOW TV, ATV, TRT 1 hangi dizi, filmler var



KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Yalan

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Turnike

00:30 Çok Akustik

02:45 Güneşin Kızları

04:30 5N1K

05:00 Tatlı İntikam

6 Bugün TVde ne var 23 Haziran TV yayın akışları: Show TV, Star, NOW TV, ATV, TRT 1 hangi dizi, filmler var



STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Hanım Köylü

10:30 Ada Masalı

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:15 Dolunay

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 İstanbullu Gelin

01:30 Dolunay

03:00 Baba Ocağı

04:30 Türk Müziği

05:30 Erkenci Kuş