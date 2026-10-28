BUGÜN HANGİ KURUMLAR AÇIK? Bankalar, kargo şirketleri, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, hastaneler, eczaneler açık mı? 28 Ekim'de hangi kurumlar kapalı?

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Hastaneler açık ancak normal poliklinik çalışma düzeninde değişiklik var.



Devlet hastanelerinde 28 Ekim günü rutin poliklinik hizmetleri günün ilk yarısında veriliyor. Saat 13.00 itibarıyla resmi tatilin başlamasıyla birlikte normal poliklinik hizmetlerine ara veriliyor.



Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin 2026 Ekim çalışma programlarında da 28 Ekim “yarım gün tatil”, 29 Ekim ise “resmi tatil” olarak yer alıyor.



ACİL SERVİSLER 28 EKİM'DE AÇIK MI?



Evet. Acil servisler resmi tatillerde de hizmet vermeye devam ediyor.



Hastanelerin acil servisleri 24 saat esasına göre çalıştığı için 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sağlık hizmeti sunmayı sürdürecek.



112 Acil Sağlık hizmetleri de kesintisiz olarak devam edecek.



SAĞLIK OCAKLARI BUGÜN AÇIK MI?



Aile sağlığı merkezleri ve sağlık ocaklarında kamu kurumlarının resmi tatil çalışma düzeni uygulanıyor.



Bu nedenle 28 Ekim'in ilk yarısında hizmet verilirken saat 13.00'ten sonra resmi tatil başlayacak.



29 Ekim Perşembe günü ise normal aile hekimliği hizmetleri verilmeyecek.



ECZANELER BUGÜN AÇIK MI?



İstanbul'da eczaneler 28 Ekim Çarşamba günü 09.00-13.00 saatleri arasında normal şekilde açık.



İstanbul Eczacı Odası'nın 26 Ekim 2026 tarihli duyurusuna göre saat 13.00'ten sonra normal eczaneler kapanacak ve yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.



29 Ekim Perşembe günü ise gün boyunca yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak.



Diğer illerde nöbet düzeni ilgili ilin eczacı odası tarafından belirlenebildiğinden yerel nöbet listelerinin kontrol edilmesi gerekiyor.