BUGÜN HANGİ KURUMLAR AÇIK? Bankalar, kargo şirketleri, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, hastaneler, eczaneler açık mı? 28 Ekim'de hangi kurumlar kapalı?
Bugün hangi kurumlar açık, 28 Ekim bankalar açık mı, kargolar çalışıyor mu, belediyeler saat kaça kadar açık, valilik ve kaymakamlıklar öğleden sonra hizmet veriyor mu, hastaneler ve eczaneler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaş kamu kurumları ve özel işletmelerin çalışma saatlerini araştırıyor. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı tatili saat 13.00 itibarıyla başlıyor. Bu nedenle kamu kurumları ve bankalarda yarım günlük mesai uygulanırken hastanelerde rutin poliklinik hizmetleri öğleden sonra sona eriyor, eczanelerde ise nöbet sistemine geçiliyor. Özel kargo şirketlerinde çalışma düzeni firmaya göre değişiyor. Peki bugün bankalar, PTT, kargolar, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, hastaneler ve eczaneler saat kaça kadar açık? İşte 28 Ekim'de açık ve kapalı olan kurumlar...
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28 Ekim bugün yarım gün mü, resmi tatil saat kaçta başlıyor, kamu kurumları öğleden sonra açık mı? Cumhuriyet Bayramı öncesinde resmi işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşların gözü kurumların çalışma saatlerine çevrildi.
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim günü saat 13.00'te başlıyor ve 29 Ekim günü devam ediyor. Buna göre 28 Ekim 2026 Çarşamba günü kamu kurumlarında günün ilk yarısında mesai yapılırken saat 13.00'ten sonra resmi tatil uygulanıyor.
BUGÜN 28 EKİM YARIM GÜN MÜ?
Evet. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü yarım gün resmi tatil.
Kamu kurumları ve resmi kuruluşlarda mesai günün ilk yarısında devam ediyor. Cumhuriyet Bayramı tatili saat 13.00 itibarıyla başladığı için kamu kurumlarında öğleden sonra normal hizmet verilmiyor.
29 Ekim 2026 Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmi tatil uygulanacak.
28 EKİM'DE HANGİ KURUMLAR AÇIK?
28 Ekim sabah saatlerinde birçok kamu kurumu ve özel kuruluş hizmet vermeye devam ediyor.
Saat 13.00'e kadar genel olarak;
Banka şubeleri
Belediyeler
Valilikler
Kaymakamlıklar
Kamu kurumlarının hizmet birimleri
PTT şubeleri
Devlet hastanelerinin rutin poliklinikleri
Aile sağlığı merkezleri
Eczaneler
hizmet verebiliyor.
Saat 13.00 itibarıyla kamu kurumlarında resmi tatil başlayacak.
BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?
Bankalar 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün açık.
Banka şubelerinde sabah saatlerinde gişe ve müşteri işlemleri yapılabilecek. Cumhuriyet Bayramı tatilinin saat 13.00'te başlaması nedeniyle bankalar öğleden sonra normal şube hizmeti vermeyecek.
Bankaların kendi şube çalışma düzenleri nedeniyle müşterilerin işlemlerini saat 13.00'ten önce tamamlaması gerekiyor.
BANKALAR BUGÜN SAAT KAÇTA KAPANIYOR?
28 Ekim'de resmi tatil saat 13.00'te başlayacak.
Bu nedenle banka şubelerinde öğleden sonra normal gişe işlemleri gerçekleştirilmeyecek. Şubeye gitmeyi planlayan vatandaşların işlemlerini sabah saatlerinde tamamlaması gerekiyor.
ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı ise kullanılmaya devam edecek.
28 EKİM'DE EFT, FAST VE HAVALE YAPILIR MI?
28 Ekim'de standart EFT işlemlerinde yarım iş günü düzeni geçerli.
Saat 13.00 sonrasında verilen standart EFT talimatlarının ilk normal iş günü olan 30 Ekim Cuma günü işleme alınması bekleniyor.
FAST sistemi ise bankanın belirlediği işlem limitleri kapsamında 7 gün 24 saat kullanılabiliyor. Aynı banka hesapları arasında yapılan havale işlemleri de dijital bankacılık üzerinden devam ediyor.
VALİLİKLER BUGÜN AÇIK MI?
Valilikler 28 Ekim'de saat 13.00'e kadar açık.
Kamu kurumlarında yarım günlük resmi tatil uygulandığı için valiliklerin normal idari birimlerinde de günün ilk yarısında mesai yapılacak.
Saat 13.00 itibarıyla normal mesai sona erecek.
BELEDİYELER BUGÜN AÇIK MI?
Belediyeler 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün açık.
Belediyelerin normal idari birimlerinde saat 13.00'e kadar hizmet verilmesi, bu saatten sonra ise Cumhuriyet Bayramı tatiline girilmesi gerekiyor.
Ruhsat, evrak, vezne, başvuru ve benzeri belediye işlemlerini yapacak vatandaşların işlemlerini günün ilk yarısında tamamlaması önem taşıyor.
Bununla birlikte zabıta, itfaiye ve acil belediye hizmetleri gibi kesintisiz yürütülmesi gereken hizmetler nöbet sistemiyle devam edebiliyor.
KAYMAKAMLIKLAR BUGÜN AÇIK MI?
Kaymakamlıklar da 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün hizmet verecek.
Kaymakamlıkta yapılacak normal idari işlemler için vatandaşların saat 13.00'ten önce ilgili birimlere başvurması gerekiyor.
Öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı resmi tatili uygulanacak.
NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ BUGÜN AÇIK MI?
Nüfus müdürlükleri kamu kurumu olduğu için 28 Ekim'de yarım gün çalışma düzenine tabi.
Normal nüfus işlemleri günün ilk yarısında yapılabilecek. Saat 13.00'ten sonra resmi tatil başlayacak.
Randevusu bulunan vatandaşların randevu saatlerini ayrıca kontrol etmeleri gerekiyor.
TAPU MÜDÜRLÜKLERİ BUGÜN AÇIK MI?
Tapu müdürlükleri de kamu kurumlarının resmi tatil takvimine göre çalışıyor. Bu nedenle 28 Ekim'de günün ilk yarısında açık, öğleden sonra ise kapalı olacak.
İşlemlerin kurum içindeki kabul ve işlem süreleri nedeniyle vatandaşların son saate bırakmaması önem taşıyor.
PTT BUGÜN AÇIK MI?
PTT 28 Ekim'de yarım gün hizmet veriyor.
PTT kamu çalışma takvimine tabi olduğu için normal şube işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla sona ermesi bekleniyor.
PTT üzerinden para transferi, posta veya kargo işlemi gerçekleştirecek kişilerin işlemlerini sabah saatlerinde tamamlaması gerekiyor.
KARGOLAR BUGÜN AÇIK MI?
28 Ekim'de özel kargo şirketlerinin çalışma saatleri firmaya göre değişiyor.
Kamu kuruluşu niteliğindeki PTT Kargo'nun saat 13.00'e kadar hizmet vermesi beklenirken bazı özel kargo şirketleri 28 Ekim günü tam gün operasyonlarını sürdürebiliyor.
Güncel bilgilere göre Yurtiçi Kargo ve bazı özel kargo firmalarının 28 Ekim'de tam gün hizmet verebildiği belirtilirken Aras Kargo, Sürat Kargo ve diğer firmalarda şube veya bölge bazında farklı çalışma saatleri uygulanabiliyor.
Bu nedenle özel kargo şirketlerinde tek bir kapanış saati bulunmuyor.
PTT KARGO BUGÜN AÇIK MI?
PTT Kargo 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'e kadar hizmet verecek.
Saat 13.00'ten sonra normal şube işlemleri sona erecek. 29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle PTT şubeleri kapalı olacak.
HASTANELER BUGÜN AÇIK MI?
Hastaneler açık ancak normal poliklinik çalışma düzeninde değişiklik var.
Devlet hastanelerinde 28 Ekim günü rutin poliklinik hizmetleri günün ilk yarısında veriliyor. Saat 13.00 itibarıyla resmi tatilin başlamasıyla birlikte normal poliklinik hizmetlerine ara veriliyor.
Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin 2026 Ekim çalışma programlarında da 28 Ekim “yarım gün tatil”, 29 Ekim ise “resmi tatil” olarak yer alıyor.
ACİL SERVİSLER 28 EKİM'DE AÇIK MI?
Evet. Acil servisler resmi tatillerde de hizmet vermeye devam ediyor.
Hastanelerin acil servisleri 24 saat esasına göre çalıştığı için 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sağlık hizmeti sunmayı sürdürecek.
112 Acil Sağlık hizmetleri de kesintisiz olarak devam edecek.
SAĞLIK OCAKLARI BUGÜN AÇIK MI?
Aile sağlığı merkezleri ve sağlık ocaklarında kamu kurumlarının resmi tatil çalışma düzeni uygulanıyor.
Bu nedenle 28 Ekim'in ilk yarısında hizmet verilirken saat 13.00'ten sonra resmi tatil başlayacak.
29 Ekim Perşembe günü ise normal aile hekimliği hizmetleri verilmeyecek.
ECZANELER BUGÜN AÇIK MI?
İstanbul'da eczaneler 28 Ekim Çarşamba günü 09.00-13.00 saatleri arasında normal şekilde açık.
İstanbul Eczacı Odası'nın 26 Ekim 2026 tarihli duyurusuna göre saat 13.00'ten sonra normal eczaneler kapanacak ve yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
29 Ekim Perşembe günü ise gün boyunca yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak.
Diğer illerde nöbet düzeni ilgili ilin eczacı odası tarafından belirlenebildiğinden yerel nöbet listelerinin kontrol edilmesi gerekiyor.
28 EKİM SAAT 13.00'TEN SONRA HANGİ KURUMLAR KAPALI?
28 Ekim saat 13.00 itibarıyla Cumhuriyet Bayramı resmi tatili başlıyor.
Bu nedenle normal çalışma düzeninde;
Bankalar: Kapalı
Belediyelerin idari birimleri: Kapalı
Valilikler: Kapalı
Kaymakamlıklar: Kapalı
Nüfus müdürlükleri: Kapalı
Tapu müdürlükleri: Kapalı
PTT şubeleri: Kapalı
Devlet hastanesi rutin poliklinikleri: Normal hizmet vermiyor
Aile sağlığı merkezleri: Kapalı
Normal eczaneler: Kapalı, nöbetçi eczaneler açık
Özel kargo şirketlerinde ise çalışma durumu şirkete göre değişebiliyor.
29 EKİM'DE HANGİ KURUMLAR KAPALI?
29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmi tatil uygulanacak.
Bu kapsamda bankalar, belediyelerin normal idari birimleri, valilikler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, tapu müdürlükleri, PTT ve diğer kamu kurumlarının normal hizmet birimleri kapalı olacak.
Hastanelerde acil servisler, 112 Acil Sağlık hizmetleri ve nöbetçi sağlık birimleri çalışmaya devam edecek. Eczanelerde ise nöbetçi eczane sistemi uygulanacak. İstanbul Eczacı Odası da 29 Ekim'de yalnızca nöbetçi eczanelerin hizmet vereceğini duyurdu.
KURUMLAR NE ZAMAN NORMAL MESAİYE DÖNECEK?
Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından 30 Ekim 2026 Cuma günü resmi tatil bulunmuyor.
Kamu kurumları, bankalar, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, PTT ve diğer kuruluşların 30 Ekim Cuma günü normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor.