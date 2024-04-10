Bugün eczaneler açık mı? Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan eczaneler çalışıyor mu?

Bayramda eczaneler açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan Bayramı, 11 ve 12 Nisan'da devam edecek. Bu noktada medikal ve tıbbi ürünler satan eczaneler de çalışmayacak. Ramazan Bayramı eczane çalışma saatleri sorgulamalarına başladı. Peki, 10-11-12 Nisan 2024 Bayramda eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık, kaçta kapanıyor, nöbetçi eczane var mı?