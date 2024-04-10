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Gündem Bugün eczaneler açık mı? Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan eczaneler çalışıyor mu?
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Bugün eczaneler açık mı? Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan eczaneler çalışıyor mu?

Ramazan bayramı nedeniyle eczanelerin açık olup olmadığı araştırılmaya devam ediyor. 10-11-12 Nisan bayram günlerinde sağlık sorunları nedeniyle eczanelerin yolunu tutanlar kapalı olduklarını fark etti. Bunun üzerinde vatandaşların, "Bayramda eczanaler açık mı?", "Bayramda eczaneler çalışıyor mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 10-11-12 Nisan 2024 Bayramda eczaneler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi eczane var mı?

• 10 Nisan 2024 - 11:56 • Son Güncelleme:
• 10 Nisan 2024 - 11:56 • Son Güncelleme:
1 Bugün eczaneler açık mı Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan eczaneler çalışıyor mu

Bayramda eczaneler açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan Bayramı, 11 ve 12 Nisan'da devam edecek. Bu noktada medikal ve tıbbi ürünler satan eczaneler de çalışmayacak. Ramazan Bayramı eczane çalışma saatleri sorgulamalarına başladı. Peki, 10-11-12 Nisan 2024 Bayramda eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık, kaçta kapanıyor, nöbetçi eczane var mı?

2 Bugün eczaneler açık mı Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan eczaneler çalışıyor mu



BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı boyunca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

3 Bugün eczaneler açık mı Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan eczaneler çalışıyor mu



NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR?

İkamet ettikleri bölgedeki nöbetçi eczaneyi öğrenmek isteyenler Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen sisteme e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor.

4 Bugün eczaneler açık mı Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan eczaneler çalışıyor mu



BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı süresince poliklinikler hizmet vermese de acil servisler açık olacak.

5 Bugün eczaneler açık mı Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan eczaneler çalışıyor mu