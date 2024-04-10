Bugün eczaneler açık mı? Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan eczaneler çalışıyor mu?
Ramazan bayramı nedeniyle eczanelerin açık olup olmadığı araştırılmaya devam ediyor. 10-11-12 Nisan bayram günlerinde sağlık sorunları nedeniyle eczanelerin yolunu tutanlar kapalı olduklarını fark etti. Bunun üzerinde vatandaşların, "Bayramda eczanaler açık mı?", "Bayramda eczaneler çalışıyor mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 10-11-12 Nisan 2024 Bayramda eczaneler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi eczane var mı?
• 10 Nisan 2024 - 11:56 • Son Güncelleme:
• 10 Nisan 2024 - 11:56 • Son Güncelleme: