Bu dükkan insanları adeta geçmişe götürüyor! "Sosyal medyanın etkisi oldu"

"Dükkanımda hayatımın belli kesitlerinden eşyalar var"

Nostaljiyi seven arkadaşları sayesinde bu dükkanı açtığını ifade eden Aktaş, "Kocaeli’de bu işi yapan çok arkadaşım var. O arkadaşlarımızın desteğiyle de bu hale geldik. Evde antika eşya koyacak yer kalmayınca ortaya böyle bir fikir çıktı. ’Acaba dükkan mı açsam?’ ya da ’Sergilesem mi?’ diyerek en sonunda bu hale geliyorsunuz.