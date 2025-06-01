Bu bal bildiğiniz ballardan değil! 4 yılda bir hasat ediliyor; Azı karar, çoğu zarar
Karadeniz’in yüksek kesimlerinde mayıs ve haziran aylarında açan orman gülü çiçeğinden üretilen ve halk arasında "deli bal" olarak bilinen özel bal türü, yalnızca dört yılda bir hasat edilebiliyor. Antibiyotik etkisiyle birçok hastalığa iyi geldiği bilinen deli bal, yanlış ve ölçüsüz tüketildiğinde ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Arıcılardan Ali Caman 'Az miktarda tüketildiğinde oldukça etkili bir şifa kaynağı. Ancak unutulmamalıdır ki ‘azı karar, çoğu zarar’ fazla tüketildiğinde ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor' dedi.
GİRESUN (İHA) -
• 01 Haziran 2025 - 09:33 • Son Güncelleme:
GİRESUN (İHA) -
• 01 Haziran 2025 - 09:33 • Son Güncelleme: