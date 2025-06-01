Bu bal bildiğiniz ballardan değil! 4 yılda bir hasat ediliyor; Azı karar, çoğu zarar

Deli balın dört yılda bir üretildiğini belirten bal üreticisi Şenol Türedi ise "Bu bal her yıl üretilebilen bir ürün değil. En son dört yıl önce verim alınabildi. Deli bal, orman gülü, taflan ve kestane bitkilerinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ancak bu bitkiler her yıl aynı anda çiçek açmadığı için üretimi oldukça nadirdir. Özellikle tansiyon düşürücü etkisiyle bilinen deli bal, tüm faydalarına rağmen mutlaka ölçülü tüketilmelidir" diye konuştu.