Bu ayna küsleri barıştırıyor: Osmanlı'dan kalma bu gelenekle çiftler bir saniye bile küs duramıyor
Osmanlı döneminden kalma "küstüm aynası" evli çiftlerin bir saniye bile dargın kalmasına müsaade etmiyor. Yüzyıllardır süren gelenekte, gelin eşine küstüğünde aynayı çevirir ve gönlünü alana kadar beklerdi. Günümüzde çok az kişi tarafından bilinen bu gelenek çerçevesinde aynalar antika pazarında sergileniyor.
İHA
• 28 Aralık 2024 - 12:59 • Son Güncelleme:
İHA
• 28 Aralık 2024 - 12:59 • Son Güncelleme: