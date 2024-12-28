Bu ayna küsleri barıştırıyor: Osmanlı'dan kalma bu gelenekle çiftler bir saniye bile küs duramıyor

Genelde antika eserler köylerden çıkıyor. Ancak değerinin de farkına varıldığı için kimse antikayı vermek istemiyor. Hurda fiyatı da yükseldiği için dekoratif ürünlerde bize pahalı geliyor. Küstün aynasını ortalama bin TL'den satıyoruz. Keşke herkes alsa da evine bir tane koysa. Eşler birbirlerine küs kalmaz hemen dargınlığı anlayıp birbirlerinin gönlünü alırlar” şeklinde konuştu.