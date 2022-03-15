Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GalatasarayBruno Cheyrou resmen büyülendi! Galatasaray'a rekor bonservis!
HaberlerGalatasaray Haberleri Bruno Cheyrou resmen büyülendi! Galatasaray'a rekor bonservis!
• 15 Mart 2022 - 10:29 • Son Güncelleme:

Bruno Cheyrou resmen büyülendi! Galatasaray'a rekor bonservis!

Dün akşam NEF Stadı'nda Galatasaray - Beşiktaş maçını yakından takip eden ve listesinde Rıdvan Yılmaz, Marcao, Nelsson ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimleri bulunduran Lyon gözlemcisi Bruno Cheyrou, sarı kırmızılı yıldıza hayran kaldı. Derbinin ardından İspanyollar ise mili futbolcu için yeni bir lakap taktı.

• 15 Mart 2022 - 10:29 • Son Güncelleme:
1Bruno Cheyrou resmen büyülendi Galatasaraya rekor bonservis
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşılaştı. Cimbom sahasında Beşiktaş’ı 2-1'lik skorla yenerek bu sezon ilk defa derbi kazandı.

2Bruno Cheyrou resmen büyülendi Galatasaraya rekor bonservis

Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray’da 1-0 öne geçiren golü Kerem Aktürkoğlu attı. Mücadelenin 22. dakikasında sahneye çıkan Kerem, ceza sahası içinde Mustafa Muhammed’den aldığı pasta sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Maçın 32. dakikasında yine sahneye çıkan başarılı futbolcu, Muhammed’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde kafa vuruşuyla skoru 2-0’e getirdi.

3Bruno Cheyrou resmen büyülendi Galatasaraya rekor bonservis

23 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki 8. golünü kaydetti. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi maçlarından 3 golü bulunan genç futbolcu toplamdaki gol sayısını 11’e çıkardı. Geçtiğimiz sezon oynadığı 29 resmi karşılaşmada 6 kez gol sevincini yaşayan Kerem, Beşiktaş maçında attığı 2 golle geçtiğimiz sezonki gol sayısını da geçmiş oldu. Karşılaşamaya 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu 81. dakikada yerini Ömer Bayram’a bıraktı.

4Bruno Cheyrou resmen büyülendi Galatasaraya rekor bonservis

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar büyük sevinç yaşadı. 90 dakikanın sona ermesinin ardından soyunma odasına giden futbolcular, taraftarların isteği üzerine sahaya geri döndü. Victor Nelsson taraftarlara 3'lü çektirirken, daha sonra beraber tezahüratlar yaptılar.

5Bruno Cheyrou resmen büyülendi Galatasaraya rekor bonservis

Kerem Aktürkoğlu’nu izlemek için Avrupa kulüplerinin scout ekipleri Barcelona’ya gitmişlerdi. 0-0 biten maçın ardından bu hafta da Fransa ligi ekiplerinden Lyon’un scout şefi Bruno Cheyrou Kerem Aktürkoğlu, Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz için NEF Stadyumundaydı.

6Bruno Cheyrou resmen büyülendi Galatasaraya rekor bonservis

Muhabirin "Lyon yetkilileri seni izlemeye geldi, ne söylemek istersin?" sorusuna Kerem Aktürkoğlu şu yanıtı verdi: "Lyon'un izlemesi güzel bir şey ama benim işim sahada. Galatasaray'a faydalı olmak ve iyi oynamak istiyorum. Bunlar güzel şeyler, tabii ki konuşulacak ama ben futboluma odaklanıyorum."

7Bruno Cheyrou resmen büyülendi Galatasaraya rekor bonservis

Kerem Aktürkoğlu’nun performansı ve attığı iki gol İspanyol Marca gazetesinde yer buldu. Gazete, manşetinde oyuncudan. ‘’Kerem ‘’Potter’’ Aktürkoğlu’’ diye bahsederken Perşembe günü İstanbul’da oynanacak UEFA Avrupa ligi son 16 turu rövanş maçında Aktürkoğlu’nu Barcelona için tehdit olarak yazdı.

8Bruno Cheyrou resmen büyülendi Galatasaraya rekor bonservis

Gazete haberin devamında Barcelona’nın evindeki 0-0 biten maçta Galatasaray’ın 7 numarasını kaleci Ter Stegen’e karşı en tehlikeli olan ve kaliteli oynayan oyuncu olarak gösterirken, Beşiktaş ile oynanan derbide Kerem’in iki golü ile takımına galibiyet getirdiği belirtildi.

9Bruno Cheyrou resmen büyülendi Galatasaraya rekor bonservis

Xavi açıklamasında, "Galatasaray, çok kompakt bir takım. Dome'nin adım adım kendi modelini inşa ettiğini gördüm. Bireysel olarak beni şaşırtan yetenekte oyuncuları var, Kerem Aktürkoğlu gibi... Galatasaray bize problemler çıkarabilecek kaliteye sahip. Bu nedenle topa sahip olduğumuzda onlara acı çektirmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

10Bruno Cheyrou resmen büyülendi Galatasaraya rekor bonservis

Derbinin ardından Galatasaray’ın tecrübeli stoperi Marcao, sosyal medya hesabı üzerinden takım arkadaşları Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed’i etiketledi ve ‘’kelimelere gerek yok’’ yazarak tebrik etti

11Bruno Cheyrou resmen büyülendi Galatasaraya rekor bonservis

Beşiktaş maçı öncesi bu sezon sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 41 maçta 9 gol 9 asistlik performans ortaya koyan Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın en az 20 milyon euro bonservis geliri beklediği öne sürülürken, Lyon'un dışında Atletico Madrid'in de Kerem'i yakından takip ettiği belirtildi.

12Bruno Cheyrou resmen büyülendi Galatasaraya rekor bonservis

Fransız basını Lyon Scout Şefi Bruno Cheyrou'nun Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Kerem Aktürkoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'ndan etkilendiğini yazdı.

13KEREM EN AZ 20 MİLYON EURO

KEREM EN AZ 20 MİLYON EURO

"Cheyrou 3 oyuncuyu tribünden takip etti ve olumlu bir rapor hazırladı. Lyon'un transfer döneminde Türkiye'den birkaç oyuncuyu kadrosuna katması sürpriz olmaz. Lyon'un hedeflerinden Kerem Aktürkoğlu 2 gol attı."

14Bruno Cheyrou resmen büyülendi Galatasaraya rekor bonservis

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin öne çıkan ismi Kerem Aktürkoğlu oldu. Galatasaray'ın 23 yaşındaki yıldız oyuncusu attığı 2 golün yanı sıra maçın en etkili performanslarından birini sergiledi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 karşılaşmada forma giyen genç yıldız 11 gol atarken 9 asist yapma başarısı gösterdi.

15AS GAZETESİ: TORRENT KEREMİ OMUZLARINA ALDI

AS GAZETESİ: TORRENT KEREM'İ OMUZLARINA ALDI

"Torrent maçın bitiş düdüğünün ardından Kerem Aktürkoğlu'nu omuzlarına aldı. Bu galibiyet Barcelona öncesi takımın kendine güvenini artırdı."

16MARCA: BARCELONA İÇİN TEHDİT

MARCA: BARCELONA İÇİN TEHDİT

"Galatasaray'ın 7 numarası maçın yıldızıydı. İki harika golle Beşiktaş derbisine damga vurdu. Galatasaray'ın Barcelona karşısında en büyük kozu ve kuşkusuz Barcelona için büyük tehdit. İlk maçta da klasını gösteren bir oyuncuydu. Xavi'nin Barcelonası için ana tehdit ve Galatasaray'ın umudu."

17MUNDO DEPORTİVO: TÜRK YETENEĞİ SAHNESİ

MUNDO DEPORTİVO: TÜRK YETENEĞİ SAHNESİ

"Barcelona'nın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Galatasaray, Türk kanat oyuncusun muhteşem oyunuyla Beşiktaş'ı mağlup etti. Galatasaray'ın en büyük yeteneği Kerem Aktürkoğlu maçın adamı oldu. Kerem Aktürkoğlu attığı gollerden önce Ersin'i zorladı ama Beşiktaş'ın kalecisi önemli kurtarışlar yaptı. Fakat ardından Türk yeteneğin sahnesi başladı. Bu galibiyet Barça maçında kesinlikle büyük bir moral kaynağı olacak. Perşembe günü büyük bir sürpriz yapmaya çalışacaklar."

18Bruno Cheyrou resmen büyülendi Galatasaraya rekor bonservis

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
90+4'te isyan çıkmıştı! Larin penaltı bekledi Atilla Karaoğlan oralı olmadı! 5 eski hakemden flaş yorum

90+4'te isyan çıkmıştı! Larin penaltı bekledi Atilla Karaoğlan oralı olmadı! 5 eski hakemden flaş yorum

Bruno Cheyrou resmen büyülendi! Galatasaray'a rekor bonservis!

Bruno Cheyrou resmen büyülendi! Galatasaray'a rekor bonservis!

Derbiden sonra sözü Fatih Terim'in kadro mühendisliğine getirdi! 'Bu adamın Taylan ve Berkan'dan hiçbir fazlası yok'

Derbiden sonra sözü Fatih Terim'in kadro mühendisliğine getirdi! 'Bu adamın Taylan ve Berkan'dan hiçbir fazlası yok'

Galatasaray'ın yıldızı kendisini izleyen Avrupa devini açıkladı

Galatasaray'ın yıldızı kendisini izleyen Avrupa devini açıkladı