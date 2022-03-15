Bruno Cheyrou resmen büyülendi! Galatasaray'a rekor bonservis!
Dün akşam NEF Stadı'nda Galatasaray - Beşiktaş maçını yakından takip eden ve listesinde Rıdvan Yılmaz, Marcao, Nelsson ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimleri bulunduran Lyon gözlemcisi Bruno Cheyrou, sarı kırmızılı yıldıza hayran kaldı. Derbinin ardından İspanyollar ise mili futbolcu için yeni bir lakap taktı.
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşılaştı. Cimbom sahasında Beşiktaş’ı 2-1'lik skorla yenerek bu sezon ilk defa derbi kazandı.
Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray’da 1-0 öne geçiren golü Kerem Aktürkoğlu attı. Mücadelenin 22. dakikasında sahneye çıkan Kerem, ceza sahası içinde Mustafa Muhammed’den aldığı pasta sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Maçın 32. dakikasında yine sahneye çıkan başarılı futbolcu, Muhammed’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde kafa vuruşuyla skoru 2-0’e getirdi.
23 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki 8. golünü kaydetti. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi maçlarından 3 golü bulunan genç futbolcu toplamdaki gol sayısını 11’e çıkardı. Geçtiğimiz sezon oynadığı 29 resmi karşılaşmada 6 kez gol sevincini yaşayan Kerem, Beşiktaş maçında attığı 2 golle geçtiğimiz sezonki gol sayısını da geçmiş oldu. Karşılaşamaya 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu 81. dakikada yerini Ömer Bayram’a bıraktı.
Kerem Aktürkoğlu’nu izlemek için Avrupa kulüplerinin scout ekipleri Barcelona’ya gitmişlerdi. 0-0 biten maçın ardından bu hafta da Fransa ligi ekiplerinden Lyon’un scout şefi Bruno Cheyrou Kerem Aktürkoğlu, Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz için NEF Stadyumundaydı.
Xavi açıklamasında, "Galatasaray, çok kompakt bir takım. Dome'nin adım adım kendi modelini inşa ettiğini gördüm. Bireysel olarak beni şaşırtan yetenekte oyuncuları var, Kerem Aktürkoğlu gibi... Galatasaray bize problemler çıkarabilecek kaliteye sahip. Bu nedenle topa sahip olduğumuzda onlara acı çektirmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.
KEREM EN AZ 20 MİLYON EURO
"Cheyrou 3 oyuncuyu tribünden takip etti ve olumlu bir rapor hazırladı. Lyon'un transfer döneminde Türkiye'den birkaç oyuncuyu kadrosuna katması sürpriz olmaz. Lyon'un hedeflerinden Kerem Aktürkoğlu 2 gol attı."
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin öne çıkan ismi Kerem Aktürkoğlu oldu. Galatasaray'ın 23 yaşındaki yıldız oyuncusu attığı 2 golün yanı sıra maçın en etkili performanslarından birini sergiledi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 karşılaşmada forma giyen genç yıldız 11 gol atarken 9 asist yapma başarısı gösterdi.
MARCA: BARCELONA İÇİN TEHDİT
"Galatasaray'ın 7 numarası maçın yıldızıydı. İki harika golle Beşiktaş derbisine damga vurdu. Galatasaray'ın Barcelona karşısında en büyük kozu ve kuşkusuz Barcelona için büyük tehdit. İlk maçta da klasını gösteren bir oyuncuydu. Xavi'nin Barcelonası için ana tehdit ve Galatasaray'ın umudu."
MUNDO DEPORTİVO: TÜRK YETENEĞİ SAHNESİ
"Barcelona'nın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Galatasaray, Türk kanat oyuncusun muhteşem oyunuyla Beşiktaş'ı mağlup etti. Galatasaray'ın en büyük yeteneği Kerem Aktürkoğlu maçın adamı oldu. Kerem Aktürkoğlu attığı gollerden önce Ersin'i zorladı ama Beşiktaş'ın kalecisi önemli kurtarışlar yaptı. Fakat ardından Türk yeteneğin sahnesi başladı. Bu galibiyet Barça maçında kesinlikle büyük bir moral kaynağı olacak. Perşembe günü büyük bir sürpriz yapmaya çalışacaklar."