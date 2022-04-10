Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz evlendi! Brooklyn Beckham'dan düğüne saatler kala şaşırtan karar...
David ve Victoria Beckham çiftinin büyük oğulları Brooklyn Beckham Nicola Anne Peltz ile evlendi. Günlerdir konuşulan düğünden bazı kareler ortaya çıktı. Nicola Anne Peltz ile dünyaevine giren Brooklyn Beckham'ın evlendikten sonra sevgilisinin soyadını da kullanacağı ileri sürüldü.
David Beckham ile Victoria Beckham'ın en büyük oğulları Brooklyn Beckham ile ABD'li çok zengin bir ailenin kızı olan oyuncu ve model Nicola Anne Peltz evlendi.
Gelin Peltz'in ailesine ait Palm Springs'teki 76 milyon sterlinlik malikanede gerçekleşecek olan düğüne birçok ünlü konu isim konuk oldu. Gelin ve damatın yakın görüntüsü alınamazken düğün öncesi damatın kararı herkesi şoke etti.
Düğünden pek çok kare magazin basınına düşsse de gelin ve damatın en net görüntüsü şimdilik buydu.
EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALADILAR
Öte yandan ABD ve İngiliz basınında yer alan iddialara göre; Nicola Anne Peltz'in, milyarder bir iş insanı olan babası Nelson Peltz, müstakbel damadına evlilik sözleşmesi imzalatmıştı. Bu sözleşme hem 23 yaşındaki Brookly Beckham hem de 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz için bağlayıcı özellik taşıyordu.
Müstakbel gelin ve damadın imzaladığı sözleşmeye göre; boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak.
ABD'NİN SAYILI ZENGİNLERİNDEN
Her ikisinin ailesinin de sahip olduğu servete bakarsak; Beckham çiftinin toplam serveti 380 milyon sterlinken, Nicola Anne Peltz'in ailesinin serveti ise bunun neredeyse üç katı...Peltz ailesinin 1.3 milyar sterlin serveti bulunuyor. Beckham ailesine gelin gidecek olan Nicola Anne Peltz'in babası Nelson Peltz, ülkesinin sayılı zenginleri arasında yer alıyor. Peltz'in annesi ise eski bir model olan Claudia Heffner Peltz...
SENİN AŞKIN EN DEĞERLİ ARMAĞAN"
Çift, nişanlandıklarını bu fotoğrafla duyurmuştu. Amerikalı oyuncu, "Beni dünyadaki en şanslı kız yaptın. Hayatımın geri kalanını yanınızda geçirmek için sabırsızlanıyorum. Senin aşkın en değerli armağandır. Seni çok seviyorum bebeğim." ifadelerini kullanmıştı.
"DÜNYANIN EN ŞANSLI ADAMIYIM"
Brooklyn Becham ise aynı kareyi şu sözlerle takipçileriyle paylaşmıştı:
İki hafta önce ruh eşimden benimle evlenmesini istedim ve 'Evet' dedi. Dünyanın en şanslı adamı benim. En iyi eşi ve en iyi baba olacağıma söz veriyorum. Seni seviyorum bebeğim.