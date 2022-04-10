Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz evlendi! Brooklyn Beckham'dan düğüne saatler kala şaşırtan karar...

GELİNİN SOYADINI DA ALACAK

Brooklyn'in bunu eşine bir sevgi gösterisi olarak yapmayı planladığı belirtiliyor. Beckham ailesine yakın bir kaynak Brooklyn'in Nicola Anne Peltz'e sırılsıklam aşık olduğunu ve ona olan sevgisinin bir göstergesi olarak böyle alışılmamış bir karar aldığını iddia etti.