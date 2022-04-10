Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinBrooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz evlendi! Brooklyn Beckham'dan düğüne saatler kala şaşırtan karar...
HaberlerMagazin Haberleri Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz evlendi! Brooklyn Beckham'dan düğüne saatler kala şaşırtan karar...
• 10 Nisan 2022 - 10:52 • Son Güncelleme:

Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz evlendi! Brooklyn Beckham'dan düğüne saatler kala şaşırtan karar...

David ve Victoria Beckham çiftinin büyük oğulları Brooklyn Beckham Nicola Anne Peltz ile evlendi. Günlerdir konuşulan düğünden bazı kareler ortaya çıktı. Nicola Anne Peltz ile dünyaevine giren Brooklyn Beckham'ın evlendikten sonra sevgilisinin soyadını da kullanacağı ileri sürüldü.

• 10 Nisan 2022 - 10:52 • Son Güncelleme:
1Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz evlendi Brooklyn Beckhamdan düğüne saatler kala şaşırtan karar...
ABONE OL

David Beckham ile Victoria Beckham'ın en büyük oğulları Brooklyn Beckham ile ABD'li çok zengin bir ailenin kızı olan oyuncu ve model Nicola Anne Peltz evlendi.

2Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz evlendi Brooklyn Beckhamdan düğüne saatler kala şaşırtan karar...

Gelin Peltz'in ailesine ait Palm Springs'teki 76 milyon sterlinlik malikanede gerçekleşecek olan düğüne birçok ünlü konu isim konuk oldu. Gelin ve damatın yakın görüntüsü alınamazken düğün öncesi damatın kararı herkesi şoke etti.

3Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz düğününden kareler

Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz düğününden kareler

Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz sonunda görkemli bir düğünle evlendi. Nicola Anne Peltz'in milyarder babası Nelson Peltz'in Palm Springs'teki malikanesinde yapılan düğüne ünlü isimler akın etti.

4Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz evlendi Brooklyn Beckhamdan düğüne saatler kala şaşırtan karar...

En çok Son Hava Bükücü adlı filmde canlandırdığı Katara karakteriyle hafızalarda yer eden Nicola Anne Peltz, törende iki ayrı gelinlik giydi.

5Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz evlendi Brooklyn Beckhamdan düğüne saatler kala şaşırtan karar...

Damat Brooklyn Beckham'a törende kardeşleri 19 yaşındaki Romeo ile 16 yaşındaki Cruz sağdıç olarak eşlik etti. Beckham çiftinin tek kızı olan Harper Seven'ın ise gelinin nedimeleri arasında yer aldı.

6Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz evlendi Brooklyn Beckhamdan düğüne saatler kala şaşırtan karar...

Düğünden pek çok kare magazin basınına düşsse de gelin ve damatın en net görüntüsü şimdilik buydu.

7YASAKLI DÜĞÜN

YASAKLI DÜĞÜN

Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz' düğün fotoğraflarının yayın hakkı için ünlü Vogue dergisiyle anlaştı.

8Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz evlendi Brooklyn Beckhamdan düğüne saatler kala şaşırtan karar...

Bu yüzden törende konukların cep telefonlarını kullanması ve çekim yapıp sosyal medyada paylaşması yasaklandı. Bu arada konuklara Covid 19 testi şartı da getirildi.

9Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz evlendi Brooklyn Beckhamdan düğüne saatler kala şaşırtan karar...

Metro adlı internet sitesinin ileri sürdüğüne göre; Beckham, evlendikten sonra 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz'in soyadını da alacak. Yani ünlü isim, törenden sonra artık "Brooklyn Joseph Peltz Beckham" olarak anılacak.

10GELİNİN SOYADINI DA ALACAK

GELİNİN SOYADINI DA ALACAK

Brooklyn'in bunu eşine bir sevgi gösterisi olarak yapmayı planladığı belirtiliyor. Beckham ailesine yakın bir kaynak Brooklyn'in Nicola Anne Peltz'e sırılsıklam aşık olduğunu ve ona olan sevgisinin bir göstergesi olarak böyle alışılmamış bir karar aldığını iddia etti.

11DÜĞÜNÜ ÖDENEN PARA

DÜĞÜNÜ ÖDENEN PARA

Beckham çiftinin toplam serveti yaklaşık 730 milyon TL (380 milyon Sterlin) civarı iken Peltz ailesinin serveti ise yaklaşık 25 milyar TL (1,3 milyar Sterlin) gibi bir miktar. Zengin ailelerin düğünü iddialara göre 58 milyon TL’ye (3 milyon Sterlin) mal oldu.

12EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALADILAR

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALADILAR

Öte yandan ABD ve İngiliz basınında yer alan iddialara göre; Nicola Anne Peltz'in, milyarder bir iş insanı olan babası Nelson Peltz, müstakbel damadına evlilik sözleşmesi imzalatmıştı. Bu sözleşme hem 23 yaşındaki Brookly Beckham hem de 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz için bağlayıcı özellik taşıyordu.

Müstakbel gelin ve damadın imzaladığı sözleşmeye göre; boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak.

13ABDNİN SAYILI ZENGİNLERİNDEN

ABD'NİN SAYILI ZENGİNLERİNDEN

Her ikisinin ailesinin de sahip olduğu servete bakarsak; Beckham çiftinin toplam serveti 380 milyon sterlinken, Nicola Anne Peltz'in ailesinin serveti ise bunun neredeyse üç katı...Peltz ailesinin 1.3 milyar sterlin serveti bulunuyor. Beckham ailesine gelin gidecek olan Nicola Anne Peltz'in babası Nelson Peltz, ülkesinin sayılı zenginleri arasında yer alıyor. Peltz'in annesi ise eski bir model olan Claudia Heffner Peltz...

14MİLYONLUK MALİKANEDE NİKAH TÖRENİ

MİLYONLUK MALİKANEDE NİKAH TÖRENİ

Çiftin düğünü, bugün gelinin ailesinin değerinin 76 milyon sterlin olduğu konuşulan Florida, Palm Beach'teki malikanede yapılacak. Törenin maliyetinin 3 milyon sterlin civarında olacağı da ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor.

15Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz evlendi Brooklyn Beckhamdan düğüne saatler kala şaşırtan karar...

Ayrıca ikilinin nikah töreninin yayın haklarını Vogue Dergisi'ne sattığını bu yüzden de konukların sosyal medya paylaşımı yapmaması için sıkı önlemler alınacağı da belirtilmişti.

16MÜSTAKBEL GELİNİ HAKKINDA KONUŞMUŞTU

MÜSTAKBEL GELİNİ HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Öte yandan Victoria Beckham, müstakbel gelini hakkında hissettiklerini anlatmıştı.

Nicola Peltz hakkında konuşan Beckham, oğlu Brooklyn'i kast ederek, "Daha sevilmeye layık bir hanımla tanışmasını isteyemezdik." demişti.

17ONLAR ÇOK MUTLU

"ONLAR ÇOK MUTLU"

Oğlunun ruh eşini bulduğunu da sözlerine ekleyen Victoria Beckham, "Onlar çok mutlu. Nicola harika, tatlı ve kibar. O çok sevimli ve sıcakkanlı bir kadın." şeklinde konuşmuştu.

18SENİN AŞKIN EN DEĞERLİ ARMAĞAN

SENİN AŞKIN EN DEĞERLİ ARMAĞAN"

Çift, nişanlandıklarını bu fotoğrafla duyurmuştu. Amerikalı oyuncu, "Beni dünyadaki en şanslı kız yaptın. Hayatımın geri kalanını yanınızda geçirmek için sabırsızlanıyorum. Senin aşkın en değerli armağandır. Seni çok seviyorum bebeğim." ifadelerini kullanmıştı.

"DÜNYANIN EN ŞANSLI ADAMIYIM"

Brooklyn Becham ise aynı kareyi şu sözlerle takipçileriyle paylaşmıştı:

İki hafta önce ruh eşimden benimle evlenmesini istedim ve 'Evet' dedi. Dünyanın en şanslı adamı benim. En iyi eşi ve en iyi baba olacağıma söz veriyorum. Seni seviyorum bebeğim.

19Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz evlendi Brooklyn Beckhamdan düğüne saatler kala şaşırtan karar...

Sevgilisine olan bağlılığıyla bilinen Brooklyn Beckham, Nicola Peltz’in gözlerini ve kendisine yazdığı aşk mektubunu vücuduna dövme yaptırmıştı.

20Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz evlendi Brooklyn Beckhamdan düğüne saatler kala şaşırtan karar...

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Aslı Bekiroğlu'ndan sevgili kriteri: “Yabancı damatta olsa…”

Aslı Bekiroğlu'ndan sevgili kriteri: “Yabancı damatta olsa…”

Kerem Bürsin Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşkı...

Kerem Bürsin Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşkı...

Ceren Moray: "Fransa'daki sinema sektörüyle görüşmelere başladım"

Ceren Moray: "Fransa'daki sinema sektörüyle görüşmelere başladım"

Trans birey olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz: Dudaklarımı yaptırmak zorunda değilim

Trans birey olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz: Dudaklarımı yaptırmak zorunda değilim